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Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху

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Очень вкусный мясной рулет с которым придется немного повозиться, но результат точно порадует .
Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
pinterest.com

Ингредиенты

  • Смешанный фарш - 750 г
  • Замороженный шпинат - 300 г
  • Шампиньоны - 225 г
  • Оливки без косточки - 125 г
  • Соус чили - 70 г
  • Луковица маленькая - 1 шт.
  • Стебель сельдерея - 2 шт.
  • Овсяные хлопья - 60 г
  • Яйца - 1 шт.
  • Вустерский соус - 1 ч.л.
  • Соль и молотый черный - перец по вкусу

Способ приготовления

1. Лук и сельдерей мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
Перекладываем в миску. 

2. В той же сковороде обжариваем тонко нарезанные грибы до золотистого цвета. Снимаем с огня. 

3. Шпинат отжимаем, оливки рубим. Добавляем в сковороду к грибам и перемешиваем. 

4. В большой миске смешиваем фарш, яйцо, луково-сельдерейную смесь, соль, перец, вустерский соус, 50 г соуса чили, 60 мл воды и раскрошенный хлеб (или овсяные хлопья). 

5. Фарш раскладываем на листе пергаментной бумаги или фольги в прямоугольник 30*25 см, сверху равномерно распределяем начинку. 

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
pinterest.com

6. Начиная с широкого края сворачиваем всю конструкцию в рулет и прямо в фольге кладем на противень. 

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
pinterest.com

7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем до готовности в течение примерно 45 минут (конечное время зависит от вашей духовки). Если вы хотите получить рулет с румяной корочкой, за 10 минут до готовности снимите с него фольгу и дайте рулету зарумяниться. 

8. Готовый рулет вынимаем из духовки и даем ему полежать 15 минут.

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Теги: Пасха, пасхальный рецепт, мясо, рецепт, шпинат
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Источник: Ivona

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