Очень вкусный мясной рулет с которым придется немного повозиться, но результат точно порадует .

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху pinterest.com

Ингредиенты

Смешанный фарш - 750 г

Замороженный шпинат - 300 г

Шампиньоны - 225 г

Оливки без косточки - 125 г

Соус чили - 70 г

Луковица маленькая - 1 шт.

Стебель сельдерея - 2 шт.

Овсяные хлопья - 60 г

Яйца - 1 шт.

Вустерский соус - 1 ч.л.

Соль и молотый черный - перец по вкусу

Способ приготовления

1. Лук и сельдерей мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху

Перекладываем в миску.

2. В той же сковороде обжариваем тонко нарезанные грибы до золотистого цвета. Снимаем с огня.

3. Шпинат отжимаем, оливки рубим. Добавляем в сковороду к грибам и перемешиваем.

4. В большой миске смешиваем фарш, яйцо, луково-сельдерейную смесь, соль, перец, вустерский соус, 50 г соуса чили, 60 мл воды и раскрошенный хлеб (или овсяные хлопья).

5. Фарш раскладываем на листе пергаментной бумаги или фольги в прямоугольник 30*25 см, сверху равномерно распределяем начинку.

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху pinterest.com

6. Начиная с широкого края сворачиваем всю конструкцию в рулет и прямо в фольге кладем на противень.

Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху pinterest.com

7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем до готовности в течение примерно 45 минут (конечное время зависит от вашей духовки). Если вы хотите получить рулет с румяной корочкой, за 10 минут до готовности снимите с него фольгу и дайте рулету зарумяниться.

8. Готовый рулет вынимаем из духовки и даем ему полежать 15 минут.

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