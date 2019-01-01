Мясной рулет со шпинатом и грибами на Пасху
Ингредиенты
- Смешанный фарш - 750 г
- Замороженный шпинат - 300 г
- Шампиньоны - 225 г
- Оливки без косточки - 125 г
- Соус чили - 70 г
- Луковица маленькая - 1 шт.
- Стебель сельдерея - 2 шт.
- Овсяные хлопья - 60 г
- Яйца - 1 шт.
- Вустерский соус - 1 ч.л.
- Соль и молотый черный - перец по вкусу
Способ приготовления
1. Лук и сельдерей мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до мягкости.
2. В той же сковороде обжариваем тонко нарезанные грибы до золотистого цвета. Снимаем с огня.
3. Шпинат отжимаем, оливки рубим. Добавляем в сковороду к грибам и перемешиваем.
4. В большой миске смешиваем фарш, яйцо, луково-сельдерейную смесь, соль, перец, вустерский соус, 50 г соуса чили, 60 мл воды и раскрошенный хлеб (или овсяные хлопья).
5. Фарш раскладываем на листе пергаментной бумаги или фольги в прямоугольник 30*25 см, сверху равномерно распределяем начинку.
6. Начиная с широкого края сворачиваем всю конструкцию в рулет и прямо в фольге кладем на противень.
7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем до готовности в течение примерно 45 минут (конечное время зависит от вашей духовки). Если вы хотите получить рулет с румяной корочкой, за 10 минут до готовности снимите с него фольгу и дайте рулету зарумяниться.
8. Готовый рулет вынимаем из духовки и даем ему полежать 15 минут.
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