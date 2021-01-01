Миндальная пасха "Амаретто"
Ароматная и пушистая пасочка с добавлением миндальной муки, покорит своей нежной, слегка влажноватой структурой и вкусом орехового ликера!
Ингредиенты
- Молоко – 0,5 л
- Дрожжи сухие 50 г
- Сахар 250 г
- Мука 1 кг
- 1 лимон среднего размера
- Миндаль - 200 г
- Яйца - 5 шт.
- Изюм - 200 г
- Сливочное масло - 250 г
- Соль – щепотка
- Ликер Амаретто - 3 ст.л
Способ приготовления
- Первым делом – доводим молоко до кипения, и пусть остывает до комнатной температуры
- Немного отливаем молока в посудину, разбавляем в нем дрожжи и 50 грамм сахара, оставляем до поднятия
- Для готовки теста, выливаем молоко в муку и смешиваем, затем оставляем, чтобы оно подошло, предварительно накрыв полотенцем
- Сбиваем желтки с сахаром, а в другой посудине подтапливаем масло
- Затем, когда масло остынет, все это высыпаем в тесто вместе с цедрой лимона
- Миндаль нужно пропустить через кофемолку и кинуть в тесто, туда же добавить соль и изюм, ликер, потом месим тесто. Заранее приготовьте пену с белков, которые остались с 5 яиц.
- Помещаем тесто в формы, смазываем маслом и ставим в духовку, выставив температуру в 180 градусов.
- Как только пасхи будут готовы, украсьте верхушки глазурью из взбитых с сахаром белков и щедро посыпьте миндальными лепестками.
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