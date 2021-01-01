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Миндальная пасха "Амаретто"

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Ароматная и пушистая пасочка с добавлением миндальной муки, покорит своей нежной, слегка влажноватой структурой и вкусом орехового ликера!
Миндальная пасочка
Миндальная пасочка
pixabay.com

Ингредиенты

  • Молоко – 0,5 л
  • Дрожжи сухие 50 г
  • Сахар 250 г
  • Мука 1 кг
  • 1 лимон среднего размера
  • Миндаль - 200 г
  • Яйца - 5 шт.
  • Изюм - 200 г
  • Сливочное масло - 250 г
  • Соль – щепотка
  • Ликер Амаретто - 3 ст.л

Способ приготовления

  1. Первым делом – доводим молоко до кипения, и пусть остывает до комнатной температуры
  2. Немного отливаем молока в посудину, разбавляем в нем дрожжи и 50 грамм сахара, оставляем до поднятия
  3. Для готовки теста, выливаем молоко в муку и смешиваем, затем оставляем, чтобы оно подошло, предварительно накрыв полотенцем
  4. Сбиваем желтки с сахаром, а в другой посудине подтапливаем масло
  5. Затем, когда масло остынет, все это высыпаем в тесто вместе с цедрой лимона
  6. Миндаль нужно пропустить через кофемолку и кинуть в тесто, туда же добавить соль и изюм, ликер, потом месим тесто. Заранее приготовьте пену с белков, которые остались с 5 яиц.
  7. Помещаем тесто в формы, смазываем маслом и ставим в духовку, выставив температуру в 180 градусов.
  8. Как только пасхи будут готовы, украсьте верхушки глазурью из взбитых с сахаром белков и щедро посыпьте миндальными лепестками.

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Теги: Паска, Пасха, лучшие рецепты, Супер, пасхальная выпечка
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Источник: Ivona

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