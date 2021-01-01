Миндальная пасха "Амаретто"

Ароматная и пушистая пасочка с добавлением миндальной муки, покорит своей нежной, слегка влажноватой структурой и вкусом орехового ликера!

Ингредиенты

Молоко – 0,5 л

Дрожжи сухие 50 г

Сахар 250 г

Мука 1 кг

1 лимон среднего размера

Миндаль - 200 г

Яйца - 5 шт.

Изюм - 200 г

Сливочное масло - 250 г

Соль – щепотка

Ликер Амаретто - 3 ст.л

Способ приготовления

Первым делом – доводим молоко до кипения, и пусть остывает до комнатной температуры Немного отливаем молока в посудину, разбавляем в нем дрожжи и 50 грамм сахара, оставляем до поднятия Для готовки теста, выливаем молоко в муку и смешиваем, затем оставляем, чтобы оно подошло, предварительно накрыв полотенцем Сбиваем желтки с сахаром, а в другой посудине подтапливаем масло Затем, когда масло остынет, все это высыпаем в тесто вместе с цедрой лимона Миндаль нужно пропустить через кофемолку и кинуть в тесто, туда же добавить соль и изюм, ликер, потом месим тесто. Заранее приготовьте пену с белков, которые остались с 5 яиц. Помещаем тесто в формы, смазываем маслом и ставим в духовку, выставив температуру в 180 градусов. Как только пасхи будут готовы, украсьте верхушки глазурью из взбитых с сахаром белков и щедро посыпьте миндальными лепестками.

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