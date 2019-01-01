Домашняя колбаса на Пасху: пошаговый рецепт
Праздничный стол без колечка домашней колбаски - не вариант, а магазинная оставляет желать лучшего? Тогда сделайте колбасу по-настоящему домашней – приготовьте ее самостоятельно!
Ингредиенты
- Чеснок - 4 зубчика
- Кишки - 1.5
- Сало - 300 г
- Свинина - 1.3 кг
- Лук репчатый - 250
- Коньяк – 50 мл
- Тмин - по вкусу
- Мускатный орех - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Лавровый лист - по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление
- Кишки для домашней колбасы должны быть очень тщательно промыты и очищены. После замачиваем их в теплой воде, в которую замешаны одна столовая ложка соли и одна столовая ложка соды. Кишки должны полежать в такой воде полчаса.
- После этого кишки промываем под проточной водой и удаляем с них всю пленку и жир.
- Затем кишки надо вывернуть наизнанку. Струя воды в этом поможет.
- Теперь кладем кишки в соленую воду и держим их там, пока будем делать фарш.
- Мясо и сало разделяем на две части. И первую часть измельчаем, используя комбайн, всыпаем на кончике ножа мускатный орех. Репчатый лук тоже мельчим в комбайне.
- Вторую нарезаем на очень мелкие кусочки. Лук поджариваем в растительном масле и добавляем к нему нарезанное мясо и сало. Поджариваем, но не даем образоваться корочке. Оставляем остывать.
- В комбайне мельчим все специи.
- Смешиваем все мясо, добавляем соли и специй, вливаем коньяк, давим чеснок. И тщательно перемешиваем, приминаем и даем постоять полчаса.
- Как добавлять в кишки фарш. Для этого хорошо использовать или широкую воронку, или отрезанную от пластиковой бутылки верхушку.
- Промытые кишки делим на метровые ленты и каждую с одного конца перевязываем толстой ниткой. На другой конец надеваем воронку и через нее наполняем кишки фаршем так, чтобы мясо забивалось плотно, без воздуха. Когда кишки будут наполнены, обвязываем их ниткой с другого конца.
- Чтобы домашняя колбаса не лопнула во время готовки, через каждые семь сантиметров ее нужно проткнуть очень тонкой иглой.
- Колбаса затем укладывается в специальный рукав для запекания, внутрь кладется лавровый лист. Пусть она полежит часок, после чего отправляем ее в духовку на 40 минут (200 градусов).
- Колбасу вынимаем, переворачиваем на другую сторону и ставим на 175 градусов еще на полчаса.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху
- Вкусный праздничный обед: форель с картошкой и чесноком в духовке
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил