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Домашняя колбаса на Пасху: пошаговый рецепт

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Праздничный стол без колечка домашней колбаски - не вариант, а магазинная оставляет желать лучшего? Тогда сделайте колбасу по-настоящему домашней – приготовьте ее самостоятельно!
Как приготовить домашнюю колбасу
Как приготовить домашнюю колбасу
pixabay.com

Ингредиенты

  • Чеснок - 4 зубчика
  • Кишки - 1.5
  • Сало - 300 г
  • Свинина - 1.3 кг
  • Лук репчатый - 250 
  • Коньяк – 50 мл
  • Тмин - по вкусу
  • Мускатный орех - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Лавровый лист - по вкусу
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Кишки для домашней колбасы должны быть очень тщательно промыты и очищены. После замачиваем их в теплой воде, в которую замешаны одна столовая ложка соли и одна столовая ложка соды. Кишки должны полежать в такой воде полчаса.
  2. После этого кишки промываем под проточной водой и удаляем с них всю пленку и жир.
  3. Затем кишки надо вывернуть наизнанку. Струя воды в этом поможет.
  4. Теперь кладем кишки в соленую воду и держим их там, пока будем делать фарш.
  5. Мясо и сало разделяем на две части. И первую часть измельчаем, используя комбайн, всыпаем на кончике ножа мускатный орех. Репчатый лук тоже мельчим в комбайне.
  6. Вторую нарезаем на очень мелкие кусочки. Лук поджариваем в растительном масле и добавляем к нему нарезанное мясо и сало. Поджариваем, но не даем образоваться корочке. Оставляем остывать.
  7. В комбайне мельчим все специи. 
    Как приготовить домашнюю колбасу
    Как приготовить домашнюю колбасу
    pixabay.com
  8. Смешиваем все мясо, добавляем соли и специй, вливаем коньяк, давим чеснок. И тщательно перемешиваем, приминаем и даем постоять полчаса.
  9. Как добавлять в кишки фарш. Для этого хорошо использовать или широкую воронку, или отрезанную от пластиковой бутылки верхушку.
  10. Промытые кишки делим на метровые ленты и каждую с одного конца перевязываем толстой ниткой. На другой конец надеваем воронку и через нее наполняем кишки фаршем так, чтобы мясо забивалось плотно, без воздуха. Когда кишки будут наполнены, обвязываем их ниткой с другого конца.
  11. Чтобы домашняя колбаса не лопнула во время готовки, через каждые семь сантиметров ее нужно проткнуть очень тонкой иглой.
  12. Колбаса затем укладывается в специальный рукав для запекания, внутрь кладется лавровый лист. Пусть она полежит часок, после чего отправляем ее в духовку на 40 минут (200 градусов).
  13. Колбасу вынимаем, переворачиваем на другую сторону и ставим на 175 градусов еще на полчаса.

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Теги: домашняя колбаса, домашняя колбаса рецепт, как приготовить, мясо, Пасха
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Источник: Ivona

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