Вкусный праздничный обед: форель с картошкой и чесноком в духовке
Ivona делится рецептом, как приготовить форель с картошкой и чесноком в духовке. Порадуйте своих близких вкусным и полезным блюдом в честь праздника Вербного воскресенья!
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
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- 1 форель;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 яичный желток;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 1 столовая ложка зернистой горчицы.
Приготовление:
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте с 2 столовыми ложками растительного масла, солью и перцем. Картошку избавьте от кожуры и нарежьте кусочками среднего размера.
- Рыбу промойте, очистите, выпотрошите и удалите жабры. Смажьте форель чесночным соусом и оставьте в холодильнике на 20–25 минут.
- Сливочное масло растопите, немного остудите и смешайте с желтком, лимонным соком, горчицей и солью.
- Форму для запекания смажьте оставшимся растительным маслом. Выложите в неё рыбу с картошкой, полейте сливочно‑горчичным соусом. Запекайте примерно 30 минут при температуре 200 °С. Если рыба или картошка начнут подгорать, накройте форму фольгой.
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