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Вкусный праздничный обед: форель с картошкой и чесноком в духовке

Ivona делится рецептом, как приготовить форель с картошкой и чесноком в духовке. Порадуйте своих близких вкусным и полезным блюдом в честь праздника Вербного воскресенья!
Форель с картошкой и чесноком в духовке
Форель с картошкой и чесноком в духовке
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;

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    4 картофелины;
  • 1 форель;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1 яичный желток;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 1 столовая ложка зернистой горчицы.

Приготовление:

  1. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с 2 столовыми ложками растительного масла, солью и перцем. Картошку избавьте от кожуры и нарежьте кусочками среднего размера.
  2. Рыбу промойте, очистите, выпотрошите и удалите жабры. Смажьте форель чесночным соусом и оставьте в холодильнике на 20–25 минут.
  3. Сливочное масло растопите, немного остудите и смешайте с желтком, лимонным соком, горчицей и солью.
  4. Форму для запекания смажьте оставшимся растительным маслом. Выложите в неё рыбу с картошкой, полейте сливочно‑горчичным соусом. Запекайте примерно 30 минут при температуре 200 °С. Если рыба или картошка начнут подгорать, накройте форму фольгой.

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Теги: блюда из рыбы, постные рецепты
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Источник: ivonа bigmir)net

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