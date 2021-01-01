Вкусный праздничный обед: форель с картошкой и чесноком в духовке

Ivona делится рецептом, как приготовить форель с картошкой и чесноком в духовке. Порадуйте своих близких вкусным и полезным блюдом в честь праздника Вербного воскресенья!

Форель с картошкой и чесноком в духовке pinterest.com

Ингредиенты: 2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

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4 картофелины; 1 форель;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 яичный желток;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 столовая ложка зернистой горчицы. Приготовление: Чеснок пропустите через пресс и смешайте с 2 столовыми ложками растительного масла, солью и перцем. Картошку избавьте от кожуры и нарежьте кусочками среднего размера. Рыбу промойте, очистите, выпотрошите и удалите жабры. Смажьте форель чесночным соусом и оставьте в холодильнике на 20–25 минут. Сливочное масло растопите, немного остудите и смешайте с желтком, лимонным соком, горчицей и солью. Форму для запекания смажьте оставшимся растительным маслом. Выложите в неё рыбу с картошкой, полейте сливочно‑горчичным соусом. Запекайте примерно 30 минут при температуре 200 °С. Если рыба или картошка начнут подгорать, накройте форму фольгой. Вам будет интересно прочитать на Ivona: Во сколько обойдется пасхальная корзинка в 2021 году.

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