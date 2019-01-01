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Как приготовить паску без дрожжей?

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Интересный и простой рецепт пасочки без дрожжей, но зато со сгущенкой. Рекомендуем.
Как приготовить паску без дрожжей?
Как приготовить паску без дрожжей?
pixabay.com
  • Сгущенное молоко – 760 г
  • Мука – 3 стакана
  • Яйца – 4 шт.
  • Разрыхлитель – 2 чайные ложки
  • Ванилин – по вкусу
  • Имбирь – по вкусу

Глазурь:

  • Яичные белки – 2 шт.
  • Сахарная пудра – 1 стакан
  • Лимонный сок – 1 столовая ложка

Как готовить паску без дрожжей:

  1. Первым делом взбейте яйца, добавьте к ним сгущенку (не вареную).
  2. К полученной смеси
  3. положите муку и разрыхлитель.
  4. Добавьте имбирь.
  5. Готовое тесто переложите в предварительно смазанную форму, заполняя ее примерно наполовину.
  6. Выпекайте в духовке 30-40 мин. при 200 градусах.

Как готовить глазурь:

  1. Холодные белки взбейте миксером, чередуя малую и большую скорости.
  2. Аккуратно введите пудру и сок лимона.
  3. Глазурь готова.
  4. Украсьте испеченный кулич и оставьте на ночь.

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