Как приготовить паску без дрожжей?
Интересный и простой рецепт пасочки без дрожжей, но зато со сгущенкой. Рекомендуем.
- Сгущенное молоко – 760 г
- Мука – 3 стакана
- Яйца – 4 шт.
- Разрыхлитель – 2 чайные ложки
- Ванилин – по вкусу
- Имбирь – по вкусу
Глазурь:
- Яичные белки – 2 шт.
- Сахарная пудра – 1 стакан
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
Как готовить паску без дрожжей:
- Первым делом взбейте яйца, добавьте к ним сгущенку (не вареную).
- К полученной смеси
- положите муку и разрыхлитель.
- Добавьте имбирь.
- Готовое тесто переложите в предварительно смазанную форму, заполняя ее примерно наполовину.
- Выпекайте в духовке 30-40 мин. при 200 градусах.
Как готовить глазурь:
- Холодные белки взбейте миксером, чередуя малую и большую скорости.
- Аккуратно введите пудру и сок лимона.
- Глазурь готова.
- Украсьте испеченный кулич и оставьте на ночь.
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