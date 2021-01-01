Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху
Такое изобилие, конечно же, радовало всю семью. А вот сегодня я хочу предложить вам приготовить холодец в виде яиц, а в качестве альтернативы украинской домашней колбасе - армянскую бастурму из украинской говядины и индюка.
Холодец из мяса курицы в виде яиц
А ещё я их называю съедобные яйца Фаберже. Это очень красиво! Красный и жёлтый перцы, зелень, мясо курицы, оранжевая морковь, чёрные маслины. Очень нарядное блюдо, которое украсит любой праздничный стол!
Но 10 порций вам понадобится:
- Красный и желтый сладкие перцы - по 1шт.
- Куриное мясо -1 стегно варёное
- Морковь -1 средняя варёная
- Зелень - петрушка, укроп
- Желатин -1 ст. л.
- Чёрные оливки - по вкусу
- Соль по вкусу
Приготовление
- До начала готовки нужно приготовить скорлупу, которая играет роль формы для холодца. С круглой стороны скорлупы сырого яйца нужно сделать маленькую дырочку и вылить яйцо (само яйцо можно использовать для готовки паски).
- Скорлупу помыть под проточной водой, потом в солёной воде (будьте осторожны чтоб не разбить). Оставьте скорлупу пока она не высушится полностью.
- Сварите мясо курицы до полной готовности.
- Отдельно сварите морковь.
- Все ингредиенты нарежьте очень мелкими кубиками и сложите по слоям в скорлупу.
- В конце добавьте смешанный с желатином бульон и уберите в холодильник на ночь.
- Чистить холодец очень легко, как обыкновенное варёное яйцо.
- Ингредиенты для холодца можно корректировать, это зависит от фантазии хозяйки.
Если захотите украсить стол не только крашенками, но и холодцом в виде яиц без возни - просто заранее закажите. Заказать можно и пасхальную печеную паску. Их вы увидите на моей страничке в фейсбуке.
Всем желаю добра и здоровья. Живите в гармонии с сердцем и разумом!
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