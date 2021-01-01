А вы знали что в старину, в украинских семьях, было принято кроме пасхальных блюд готовить еще и мясные? И мясных должно было быть столько, сколько дней держали пост.

Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху facebook.com/eda.u.nelly

Такое изобилие, конечно же, радовало всю семью. А вот сегодня я хочу предложить вам приготовить холодец в виде яиц, а в качестве альтернативы украинской домашней колбасе - армянскую бастурму из украинской говядины и индюка.

Холодец из мяса курицы в виде яиц

А ещё я их называю съедобные яйца Фаберже. Это очень красиво! Красный и жёлтый перцы, зелень, мясо курицы, оранжевая морковь, чёрные маслины. Очень нарядное блюдо, которое украсит любой праздничный стол!

Но 10 порций вам понадобится:

Красный и желтый сладкие перцы - по 1шт.

Куриное мясо -1 стегно варёное

Морковь -1 средняя варёная

Зелень - петрушка, укроп

Желатин -1 ст. л.

Чёрные оливки - по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление

До начала готовки нужно приготовить скорлупу, которая играет роль формы для холодца. С круглой стороны скорлупы сырого яйца нужно сделать маленькую дырочку и вылить яйцо (само яйцо можно использовать для готовки паски). Скорлупу помыть под проточной водой, потом в солёной воде (будьте осторожны чтоб не разбить). Оставьте скорлупу пока она не высушится полностью. Сварите мясо курицы до полной готовности. Отдельно сварите морковь. Все ингредиенты нарежьте очень мелкими кубиками и сложите по слоям в скорлупу. В конце добавьте смешанный с желатином бульон и уберите в холодильник на ночь. Чистить холодец очень легко, как обыкновенное варёное яйцо. Ингредиенты для холодца можно корректировать, это зависит от фантазии хозяйки.

Если захотите украсить стол не только крашенками, но и холодцом в виде яиц без возни - просто заранее закажите. Заказать можно и пасхальную печеную паску. Их вы увидите на моей страничке в фейсбуке.

Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху facebook.com/eda.u.nelly

Всем желаю добра и здоровья. Живите в гармонии с сердцем и разумом!

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