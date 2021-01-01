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Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху

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А вы знали что в старину, в украинских семьях, было принято кроме пасхальных блюд готовить еще и мясные? И мясных должно было быть столько, сколько дней держали пост.
Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху
Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху
facebook.com/eda.u.nelly

Такое изобилие, конечно же, радовало всю семью. А вот сегодня я хочу предложить вам приготовить холодец в виде яиц, а в качестве альтернативы украинской домашней колбасе - армянскую бастурму из украинской говядины и индюка. 

Холодец из мяса курицы в виде яиц

А ещё я их называю съедобные яйца Фаберже. Это очень красиво! Красный и жёлтый перцы, зелень, мясо курицы, оранжевая морковь, чёрные маслины. Очень нарядное блюдо, которое украсит любой праздничный стол! 

Но 10 порций вам понадобится: 

  • Красный и желтый сладкие перцы - по 1шт.
  • Куриное мясо -1 стегно варёное
  • Морковь -1 средняя варёная
  • Зелень - петрушка, укроп
  • Желатин -1 ст. л.
  • Чёрные оливки - по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. До начала готовки нужно приготовить скорлупу, которая играет роль формы для холодца. С круглой стороны скорлупы сырого яйца нужно сделать маленькую дырочку и вылить яйцо (само яйцо можно использовать для готовки паски).
  2. Скорлупу помыть под проточной водой, потом в солёной воде (будьте осторожны чтоб не разбить). Оставьте скорлупу пока она не высушится полностью.
  3. Сварите мясо курицы до полной готовности.
  4. Отдельно сварите морковь.
  5. Все ингредиенты нарежьте очень мелкими кубиками и сложите по слоям в скорлупу.
  6. В конце добавьте смешанный с желатином бульон и уберите в холодильник на ночь.
  7. Чистить холодец очень легко, как обыкновенное варёное яйцо.
  8. Ингредиенты для холодца можно корректировать, это зависит от фантазии хозяйки.

Если захотите украсить стол не только крашенками, но и  холодцом в виде яиц без возни - просто заранее закажите. Заказать можно и пасхальную печеную паску. Их вы увидите на моей страничке в фейсбуке.  

Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху
Рецепты от Нелли: Холодец в форме яиц на Пасху
facebook.com/eda.u.nelly

Всем желаю добра и здоровья. Живите в гармонии с сердцем и разумом!

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Теги: паска пасхальний, Пасха, холодец, как приготовить, необычная подача
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Источник: Ivona

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