Ирландский шик: говядина тушеная в Гиннессе

Хотите чего-то новенького? Приготовьте говядину в Гиннессе по ирландскому рецепту!

Ингредиенты

Постная говядина - 700 г.

Растительное или топленое сливочное масло - 3 ст. л.

Мука - 2 ст.л.

Соль и свежемолотый кайенский перец - по вкусу

Большая морковь, порезанная кубиками - 1шт

Лук - 2 шт.

Чеснок - 2-3 зубка

Гвоздика - 2-3 шт.

Томатная паста - 2 ст.л.

Пиво Гиннесс - 250 мл

2-3 веточки тимьяна

Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Обрезать мясо, удалить жир и хрящи. Нарезать кубиками 3х3 см и положить их в миску с 1 столовой ложкой масла. Перемешать муку с солью и молотым перцем, обвалять мясо в смеси. Нагреть оставшееся масло в широкой сковороде на сильном огне. Обжарить мясо со всех сторон. Добавить лук, измельченный чеснок и томатную пасту в сковороду, накрыть и тушить на медленном огне около 5 минут. Перенести содержимое сковороды в кастрюлю, залить Гиннесом. Довести до кипения мясо, добавить морковь и тимьян. Тушить не менее 2-х часов. В конце добавить нарезанную петрушку. Подавать с отварным картофелем.

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