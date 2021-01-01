Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирландский шик: говядина тушеная в Гиннессе

Комментариев: 0
Хотите чего-то новенького? Приготовьте говядину в Гиннессе по ирландскому рецепту!
говядина тушеная в Гиннессе
говядина тушеная в Гиннессе
freepik.com

Ингредиенты

  • Постная говядина - 700 г. 
  • Растительное или топленое сливочное масло - 3 ст. л. 
  • Мука - 2 ст.л. 
  • Соль и свежемолотый кайенский перец - по вкусу
  • Большая морковь, порезанная кубиками  - 1шт
  • Лук - 2 шт.
  • Чеснок - 2-3 зубка
  • Гвоздика - 2-3 шт. 
  • Томатная паста - 2 ст.л. 
  • Пиво Гиннесс - 250 мл
  • 2-3 веточки тимьяна
  • Петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обрезать мясо, удалить жир и хрящи. Нарезать кубиками 3х3 см и положить их в миску с 1 столовой ложкой масла.
  2. Перемешать муку с солью и молотым перцем, обвалять мясо в смеси.
  3. Нагреть оставшееся масло в широкой сковороде на сильном огне. Обжарить мясо со всех сторон.
  4. Добавить лук, измельченный чеснок и томатную пасту в сковороду, накрыть и тушить на медленном огне около 5 минут.
  5. Перенести содержимое сковороды в кастрюлю, залить Гиннесом.
  6. Довести до кипения мясо, добавить морковь и тимьян. Тушить не менее 2-х часов. В конце добавить нарезанную петрушку. Подавать с отварным картофелем.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: пиво, ирландская кухня, говядина, мясо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь