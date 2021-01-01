Ирландский шик: говядина тушеная в Гиннессе
Хотите чего-то новенького? Приготовьте говядину в Гиннессе по ирландскому рецепту!
Ингредиенты
- Постная говядина - 700 г.
- Растительное или топленое сливочное масло - 3 ст. л.
- Мука - 2 ст.л.
- Соль и свежемолотый кайенский перец - по вкусу
- Большая морковь, порезанная кубиками - 1шт
- Лук - 2 шт.
- Чеснок - 2-3 зубка
- Гвоздика - 2-3 шт.
- Томатная паста - 2 ст.л.
- Пиво Гиннесс - 250 мл
- 2-3 веточки тимьяна
- Петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
- Обрезать мясо, удалить жир и хрящи. Нарезать кубиками 3х3 см и положить их в миску с 1 столовой ложкой масла.
- Перемешать муку с солью и молотым перцем, обвалять мясо в смеси.
- Нагреть оставшееся масло в широкой сковороде на сильном огне. Обжарить мясо со всех сторон.
- Добавить лук, измельченный чеснок и томатную пасту в сковороду, накрыть и тушить на медленном огне около 5 минут.
- Перенести содержимое сковороды в кастрюлю, залить Гиннесом.
- Довести до кипения мясо, добавить морковь и тимьян. Тушить не менее 2-х часов. В конце добавить нарезанную петрушку. Подавать с отварным картофелем.
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