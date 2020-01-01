Простой и быстрый ужин: Настя Каменских показала, чем кормит мужа
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как готовит ужин себе и Потапу. На кадрах знаменитость предстала в домашнем наряде, заколола волосы и приступила к готовке. На ужин артистка предпочитает готовить куриное филе на гриле и салат из свежего перца, рукколы и кукурузы.
Также Настя продемонстрировала процесс сервировки стола и показала довольного мужа, который поблагодарил звездную супругу за вкусный и полезный ужин нежным поцелуем.
Поклонники восхитились хозяйственностью Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Настя молодец! Мне нравится!»
«Как быстро, полезно 😍🔥❤️и наверно очень вкусно».
«Круто получилось!»
«Вы такие клевые, молодцы».
«Настя, я балдею от твоих рецептов».
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