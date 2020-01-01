Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Простой и быстрый ужин: Настя Каменских показала, чем кормит мужа

Комментариев: 0
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Настя Каменских показала, чем кормит мужа
Настя Каменских показала, чем кормит мужа
instagram.com/kamenskux

Читай также: В 90-х и сейчас: Как изменилась внешность Александра Пономарева

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как готовит ужин себе и Потапу. На кадрах знаменитость предстала в домашнем наряде, заколола волосы и приступила к готовке. На ужин артистка предпочитает готовить куриное филе на гриле и салат из свежего перца, рукколы и кукурузы.

Также Настя продемонстрировала процесс сервировки стола и показала довольного мужа, который поблагодарил звездную супругу за вкусный и полезный ужин нежным поцелуем.

Поклонники восхитились хозяйственностью Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Настя молодец! Мне нравится!»

«Как быстро, полезно 😍🔥❤️и наверно очень вкусно».

«Круто получилось!»

«Вы такие клевые, молодцы».

«Настя, я балдею от твоих рецептов».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Настя Каменских 2020, Настя Каменских певица, Настя Каменских видео, Настя Каменских инстаграм, Настя Каменских новости, Настя Каменских рецепт ужина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь