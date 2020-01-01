Простой и быстрый ужин: Настя Каменских показала, чем кормит мужа

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Настя Каменских показала, чем кормит мужа instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как готовит ужин себе и Потапу. На кадрах знаменитость предстала в домашнем наряде, заколола волосы и приступила к готовке. На ужин артистка предпочитает готовить куриное филе на гриле и салат из свежего перца, рукколы и кукурузы.

Также Настя продемонстрировала процесс сервировки стола и показала довольного мужа, который поблагодарил звездную супругу за вкусный и полезный ужин нежным поцелуем.

Поклонники восхитились хозяйственностью Насти Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Настя молодец! Мне нравится!» «Как быстро, полезно 😍🔥❤️и наверно очень вкусно». «Круто получилось!» «Вы такие клевые, молодцы». «Настя, я балдею от твоих рецептов».

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