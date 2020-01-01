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К празднику Маковея: Маковый пирог с изюмом

16 мин назадКомментариев:0
Порадуйте своих близких в этот особенный день.
Ингредиенты
  • Молоко 1 ст.
  • Сметана 1/2 ст.
  • Яйца 5 шт.
  • Сахар 1,5 ст.
  • Сливочное масло 100 г
  • Дрожжи 50 г
  • Мука 1 кг
  • Мак 150 г
  • Изюм по вкусу
  • Соль 1 щепотка
К празднику Маковея: Маковый пирог с изюмом
К празднику Маковея: Маковый пирог с изюмом / depositphotos.com

Медовый Спас, Первый Спас, Маковей (Маккавея) каждый год отмечают 14 августа. В этот день в храмах освящают мед, воду, букеты из полевых трав. Хозяйки готовят выпечку с маком, например, маковые шулики и коржики, пироги с маком, орехами и медом. Выпечка обязательно должна быть постной, поскольку сегодня начинается строгий Успенский пост.

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Рецептов приготовления выпечки с маком в кулинарии насчитывается не одна сотня. Европейцы также не равнодушны к маковым начинкам. Так, немалым спросом пользуется рассыпчатый баскский пирог с ромом и медом. 

Прежде чем использовать мак в начинках, его нужно залить кипятком, дать постоять, воду слить, а потом размолоть зернышки в кофемолке или блендере. Мак также можно молоть сухим, и добавлять в тесто пополам с мукой, тогда у выпечки будет необычный вкус. Любителям нестандартных сочетаний можно приготовить закуску-намазку из перетертого с солью мака, с добавлением растительного масла и специй.

Ivona предлагает приготовить вкусный пирог с маком, изюминкой которого будет необычная форма, напоминающая цветок. Для приготовления пирога используют дрожжевое тесто, а замес делают на молоке и сметане.

К празднику Маковея: Маковый пирог с изюмом
К празднику Маковея: Маковый пирог с изюмом
depositphotos.com

Приготовление:

1. Развести дрожжи в тёплом молоке, добавить сахар и муку (по 1 ст. л).

2. Поставить в теплое место на 15 минут. Сделать опару.

3. Взбить яйца с сахаром, добавить в опару.

4. Растопить половину сливочного масла, добавить в тесто вместе с изюмом и сметаной. 

5. Замесить мягкое тесто, оставить на час, чтобы подошло. 

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6. Запарить мак, добавить немного сахара. 

7. Раскатать тесто 3-4 мм толщиной.

8. Смазать тесто оставшимся сливочным маслом, присыпать сверху сахаром и маком.

9. Скатать в рулет.

10. Сделать надрезы ножницами по всему рулету, не разрезая его до конца. 

11. Выложить пирог по кругу, смазать сверху яйцом. 

12. Выпекать полчаса при температуре 180 градусов. 

Ранее мы рассказывали, что можно приготовить с медом на Медовый Спас.

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Источник: ivona)bigmir.net

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