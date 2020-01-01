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Корзиночки из теста Фило с яблоками и лесными орехами: Простой рецепт

Корзиночки из теста Фило с яблоками и лесными орехами: Простой рецепт / pinterest.com

Тесто фило - тончайшее многослойное тесто. “Фило” в переводе с греческого означает “лист”. Чтобы приготовить тесто фило, необходимо смешать муку с водой, оливковым маслом, долго вымешивать, а затем раскатать настолько тонко, чтобы тесто напоминало папирусную бумагу. Новичку сделать тесто фило довольно сложно, ведь необходимо обладать определенными навыками обращения с тестом, и быть готовым потратить много физической энергии на замес. Выпекают тесто в печке или припускают с водой. Под воздействием температуры слои поднимаются, увеличиваются и как-бы прожариваются в масле. Именно поэтому тесто становится буквально воздушным.

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Между листами фило выкладывают разнообразную начинку. Например, получится закусочный пирог, если выложить между листами картофель, мясо, специи. В Турции готовят береки со шпинатом, в Марокко - пастийю с курицей, орехами и шафраном, а в Греции - спанакопиту c фетой и всевозможной зеленью.

Очень вкусными получатся десерты с тестом фило, например, пахлава-баклава. Ivona советует испечь корзиночки с начинкой из яблок лесных орехов. Тесто фило подходит для приготовления ПП-десертов, ведь оно пресное, без добавления сливочного масла, яиц и дрожжей в сочетании с мукой и сладкой начинкой. Десерт готовится быстро и просто, выглядит - роскошно, а вкус воздушных хрустящих лепестков с сочной фруктовой начинкой не оставит равнодушными никого из домашних.

Корзиночки из теста Фило с яблоками и лесными орехами: Простой рецепт pinterest.com

Приготовление:

1. Очистить яблоки от кожицы, плодоножки и сердцевины.

2. Нарезать яблоки кубиками среднего размера.

3. Растопить на сковороде сливочное масло, выложить яблоки, обжарить их на среднем огне до мягкости.

4. Добавить сахар, перемешать, выключить огонь.

5. Предварительно разморозить тесто фило.

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6. Выложить первый лист на рабочую поверхность, смазать его сливочным маслом.

7. Выложить на него еще лист теста, промазать маслом. Повторить с каждой парой листов.

8. Разрезать лист на 4 части, в итоге получится 16 двухслойных квадратика.

9. Смазать форму для кексов сливочным маслом.

10. Выложить в каждую формочку по 3 квадратика (6 слоев).

11. Измельчить, орехи скалкой, слить с яблок лишний сок.

12. Выложить яблочную начинку, посыпать орешками.

13. Выпекать 25 минут при температуре 190 С.

Корзиночки из теста Фило с яблоками и лесными орехами: Простой рецепт pinterest.com

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