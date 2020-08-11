Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт

Сегодня, 16:00Комментариев:1
Как приготовить любимый десерт в домашних условиях?.
Ингредиенты
  • Творог рассыпчатый 400 г
  • Сахарная пудра 60 г
  • Сливочное масло 40 г
  • Ванильный сахар 1 ч. л.
  • Шоколад 200 г
  • Для клубничного конфитюра:
  • Клубника 300 г
  • Сахар 60 г
  • Ванильный сахар 1 ч. л.
  • Для томленой груши:
  • Груша 1 шт.
  • Сахар 1 ч. л.
  • Ванильный сахар 1/2 ч. л.
Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт
Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт / depositphotos.com

Глазированные сырки - любимое лакомство многих детей. Но в промышленных масштабах тяжело найти продукт, который будет отвечать всем нормам качества. Да и вкус магазинных глазированных сырков оставляет надеяться на лучшее. В то же время можно приготовить очень вкусные домашние глазированные сырки, которые безопасны для детей. Домашние сырки отличаются натуральным составом, без различных химических веществ, добавляемых в покупные сладости для продления срока годности продукта. Начинку для сырков можно выбрать на свой вкус, фрукты, ягоды или просто вареная сгущенка.

Читай также: Как приготовить сорбет: ТОП-5 рецептов

Ivona предлагает приготовить сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей. Для десерта понадобится жирный магазинный творог или домашний, сахарная пудра, сливочное масло и ванильный экстракт. В творожную массу можно добавить кокосовую стружку, измельченные орехи или цукаты. Сырок покрывают растопленным черным или молочным шоколадом. 

Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт
Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт
depositphotos.com

Приготовление:

1. Протереть через сито творог или пробить блендером.

2. Добавить масло, сахарную пудру, ванильный экстракт. Перемешать.

3. Поместить в холодильник на полчаса, чтобы творожная масса слегка загустела.

4. Нарезать кусочками клубнику, присыпать сахаром, добавить ванильный экстракт.

Читай также: Ежевичный кисель на овсянке: Рецепт полезного десерта

5. Выложить клубнику в сотейник, довести до кипения, добавить крахмал. Перемешать до однородности, снять с огня, когда загустеет.

6. Нарезать кусочками грушу, выложить с сахаром в сотейник. Тушить, пока кусочки не размягчатся, остудить.

7. Поместить кусочки шоколада в глубокую емкость, растопить в микроволновке, не перегревать.

8. Покрыть шоколадом стенки формы для сырков, поместить в морозилку на 5 минут.

9. Наполнить формочки творогом, выложить в серединку начинку.

10. Покрыть сверху шоколадом, оставить в морозилке на 10 минут.

Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт
Глазированные сырки с клубничным конфитюром и томленой грушей: Пошаговый рецепт
depositphotos.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить пирожное Павлова с творожным кремом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:глазированные сырки,творожные сырки,творог,творожный десерт,шоколад,клубника,груша,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.08.2020, 16:35
Оценка:  0
гость
А где в ингридиентах поделся крахмал? Ведь в приготовлении он указан (п.5).
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь