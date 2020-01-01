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Когда лакомство не только вкусное, но и полезное для здоровья.

Ежевика вкусная летняя ягода, которая может как и малина, расти в лесу либо на приусадебном участке. У ежевики более кислый вкус, чем у малины, аромат также не такой яркий, и более гладкая структура. Ежевика появляется в июле и плодоносит вплоть до конца сентября. Как и остальные ягоды, ежевика более полезна в свежем виде, а при любой термической обработке снижается содержание витаминов и минералов.

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Из ежевики можно приготовить много вкусностей: варенье и джем, конфитюр, компот, морс, мусс, йогурт, сорбет, пироги и торты, соусы для мяса и рыбы. Отлично сочетается ежевика с крыжовником, клубникой, яблоками сорта “Антоновка”. Ежевика хорошо поддается заморозке, практически не теряет ни вкусовых качеств, ни витаминов при этом. Замораживать ягоды лучше в специальных пакетах, имеющих с одной стороны мелкую перфорацию.

Ivona предлагает приготовить ежевичный кисель. Такой кисель - скорее десерт, чем напиток. Блюдо готовится очень просто, и обязательно понравится как взрослым, так и детям.

Ежевичный кисель на овсянке: Рецепт полезного десерта depositphotos.com

Приготовление:

1. Замочить овсянку на ночь.

2. Слить в сотейник получившуюся жидкость.

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3. Отжать зерно через ситечко.

4. Нагреть основу для киселя, добавить мед. Дать закипеть.

5. Добавить измельченные ягоды. Довести до кипения, убавить огонь до минимума.

6. Томить до выпаривания лишней жидкости, чтобы продукт загустел и был пригоден для еды ложкой.

7. Разлить по тарелкам, сразу разделив на небольшие порции.

Ежевичный кисель на овсянке: Рецепт полезного десерта depositphotos.com

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