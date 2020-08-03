Надежда Матвеева рассказала, как приготовить сытную мясную солянку.

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Уже в эту субботу на СТБ выйдет третий выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря», в котором четверо незнакомцев попытаются удивить друг друга своими коронными блюдами и необычным приемом. Побаловать родных и близких вкусненьким любят и украинские звезды. Готовить свое любимое блюдо – мясную солянку – вас научит ведущая шоу «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева. Рецепт – в материале.

Одно из моих любимых блюд – мясная солянка. Готовить легко – результат вкусный! – делится Надежда.

Способ приготовления

Готовим крепкий бульон на говядине. Затем мясо без костей нарезаем кубиками. Добавляем туда же измельченные копченые сосиски, салями, буженину. Можно использовать все мясные и колбасные продукты по вкусу. Отдельно на масле готовим мелко нарезанный лук, соленые огурцы. Когда овощи станут мягкими, добавляем томатную пасту. Полученную поджарку заливаем в бульон уже с мясом, перемешиваем. Почти готово! Солить блюдо следует в конце. По вкусу можно добавить маринад из-под огурцов или оливки. Напоследок – специи: черный молотый перец или смесь перцев и зелень по вкусу.

Мясная солянка: рецепты от Надежда Матвеевой pinerest.com

Если ко мне приходят гости, в приеме важно все: вкусная еда, сервировка стола. А самое главное – это атмосфера, хорошее настроение, уют и тепло, – делится ведущая.

Надежда признается, что домашние посиделки у нее обычно проходят в кругу семьи и близких.

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