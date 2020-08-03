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Сытно и вкусно: рецепт мясной солянки от ведущей Надежды МатвеевойЭксклюзив

Комментариев: 2
Надежда Матвеева рассказала, как приготовить сытную мясную солянку.
Ведущая Надежда Матвеева
Ведущая Надежда Матвеева
Пресс-служба

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Уже в эту субботу на СТБ выйдет третий выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря», в котором четверо незнакомцев попытаются удивить друг друга своими коронными блюдами и необычным приемом. Побаловать родных и близких вкусненьким любят и украинские звезды. Готовить свое любимое блюдо – мясную солянку – вас научит ведущая шоу «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева. Рецепт – в материале.

Одно из моих любимых блюд – мясная солянка. Готовить легко – результат вкусный! – делится Надежда.

Способ приготовления

  1. Готовим крепкий бульон на говядине. Затем мясо без костей нарезаем кубиками. Добавляем туда же измельченные копченые сосиски, салями, буженину. Можно использовать все мясные и колбасные продукты по вкусу.
  2. Отдельно на масле готовим мелко нарезанный лук, соленые огурцы. Когда овощи станут мягкими, добавляем томатную пасту. Полученную поджарку заливаем в бульон уже с мясом, перемешиваем. Почти готово!
  3. Солить блюдо следует в конце. По вкусу можно добавить маринад из-под огурцов или оливки. Напоследок – специи: черный молотый перец или смесь перцев и зелень по вкусу.

Мясная солянка: рецепты от Надежда Матвеевой
Мясная солянка: рецепты от Надежда Матвеевой
pinerest.com
Надежда признается, что домашние посиделки у нее обычно проходят в кругу семьи и близких.

Если ко мне приходят гости, в приеме важно все: вкусная еда, сервировка стола. А самое главное – это атмосфера, хорошее настроение, уют и тепло, – делится ведущая.  

Ранее мы писали, как приготовить котлету по-киевски. 

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Теги: Солянка, мясная солянка, Надежда Матвеева, рецепты, рецепты звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.08.2020, 23:04
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гость
Какже смешно смотрятся искусственные eбальники .
гость  (аноним)  03.08.2020, 23:02
Оценка:  0
гость
Этот пудель уже глаза закрыть не сможет, натянула свою обвисшую шкуру .
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