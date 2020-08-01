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Звана вечеря: смотреть онлайн 2 выпуск

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1 августа в 19:00 на СТБ выходит 2 выпуск шоу Звана вечеря.

В самом горячем кулинарном шоу лета Звана вечеря 2020 выпуск 2 от 01.08.2020 состоится ожесточенная битва четырех кардинально разных участников. За звание лучшего хозяина на этот раз будут соревноваться украинский терминатор Тимур Мазур, который сразит наповал здоровой пищей и огромными порциями. Всадник Руслан, который замахнется на высокую кухню. Звездный врач Людмила Шупенюк, которая угостит откровенным меню и пробудит сокровенные желания. И сексапильная певица Олеся Филимоненко, которая поразит соперников изысканными блюдами и хрустящим сюрпризом. Не пропустите интересное противостояние ярких личностей – смотрите онлайн Звана вечеря 2 выпуск в 19:00 на СТБ и после эфира на IVONA.

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Теги: Звана вечеря, видео, онлайн
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Источник: ivona)bigmir.net

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