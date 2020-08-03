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Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы

Комментариев: 3
Популярный украинский певец Макс Барских принял участие в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!», который канал «Украина» готовит к 24 августа.
Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы
Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы
Пресс-служба

Вместе со съемочной группой артист отправился в столичный развлекательный парк, где исполнил свой хит «Лей, не жалей».

На днях звезда украинского шоу-бизнеса – певец Макс Барских – удивил поклонников появлением в одном из киевских семейных парков. Артист в ярко-красном костюме приехал на ретро-автомобиле и вместе с отдыхающими устроил зажигательные танцы под свой новый хит. Посетители развлекательной зоны с интересом подходили к новым декорациям, пели и фотографировались вместе с любимым певцом. Это выступление стало частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы
Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы
Пресс-служба
Артист признался, работать во время адаптивного карантина не просто, но интересно и он рад такому опыту.

«В силу того, что сейчас в Украине карантин – социальная дистанция, Елена Коляденко придумала очень классную идею номеров и выступлений в местах по всей Украине, где люди любят проводить время. Конечно, есть определенные сложности. Но в целом, все в порядке – мы получаем удовольствие! К счастью, есть такие проекты, как этот, и можно не просто сидеть дома, а еще наслаждаться жизнью и творчеством», – поделился Макс Барских на съемочной площадке канала «Украина».

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы
Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы
Пресс-служба
Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

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Теги: Макс Барских, концерты
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.08.2020, 13:41
Оценка:  0
гость
Пе..туша..ра еб...ан...ная пошёл на х....у....й. Такие костюмы носят конченные пи...до...ры.
гость  (аноним)  03.08.2020, 13:36
Оценка:  0
гость
Вернул в 80-е??!

В 80-е, коммуняцкое епаное быдло, ездило на дешманских заблеванных трамваях, одевалось в обноски цвета грязи, стояло в километровых очередях за жоревом!
гость  (аноним)  03.08.2020, 13:19
Оценка:  0
гость
ДЫК, ГАЛУШКА ЖЕ НА КАЦАПСТАНЕ СИДИТ!
КАКОГО ХЕРА ЭТА ПРОКАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА ДЕЛАЕТ В КИЕВЕ?
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