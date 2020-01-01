38 мин назад Комментариев:0

Заготовки на зиму можно приготовить как по традиционным рецептам, так и попробовать нечто необычное.

Читай также: Соус релиш из огурцов и сладкого перца по-североамерикански

В вечных поисках вкусных заготовок на зиму находятся умелые хозяйки в середине лета. В июле проходит сезон засолки и маринования огурцов. Огурцы считаются самым популярным овощем для заготовки на зиму, конкурировать с ними не могут ни помидоры, ни кабачки, ни баклажаны. Кроме монорецептов, огурцы являются основным ингредиентом в консервированное овощное ассорти, салаты. Рецептов приготовления огурцов на зиму в кулинарии насчитывается несколько десятков, а в архиве каждой хозяйки есть несколько своих проверенных семейных рецептов.

Предлагаем законсервировать огурцы с красной смородиной. Такая заготовка не только отличается отменными вкусовыми качествами, но и выглядит ярко и необычно. Заготовку лучше делать в литровые банки, при этом огурцов в ней должно быть 6-7 среднего размера, а все остальное пространство занимает красная смородина. Засыпают специи, огурцы заливают кипятком и дают им постоять четверть часа. Далее маринад сливают, добавляют соль, сахар и уксус. Закатывают горячим.

Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка depositphotos.com

Читай также: Маринованный горький перец без стерилизации

Приготовление:

Выложить в каждую стерилизованную банку лист хрена, зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, 2 гвоздики, 2 горошины душистого перца, 10 горошин черного перца, ½ ч/л семян кориандра. Отрезать у огурцов с двух сторон кончики, поместить в банку вертикально, оставляя между ними пустое пространство. Выложить сверху красную смородину, встряхнуть банку, чтобы ягод разместились в пустотах между огурцами. Залить огурцы крутым кипятком, сверху прикрыть железными крышками, оставить на 20 минут. Слить воду в двухлитровую банку, долить воды, чтобы получилось в общей сложности 2 л. Перелить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар. Кипятить 5 минут, влить уксус и кипятить еще 2 минуты. Залить горячим маринадом огурцы со смородиной. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом до полного остывания.

Ранее мы писали, как заготовить баклажаны на зиму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.