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Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка

38 мин назадКомментариев:0
Заготовки на зиму можно приготовить как по традиционным рецептам, так и попробовать нечто необычное.
Ингредиенты
  • огурцы 2 кг
  • смородина красная 1,5 кг
  • листы хрена, зонтики укропа по 5 шт
  • чеснок, гвоздика, перец душистый по 10 шт
  • перец черный горошком 50 шт
  • кориандр 2,5 ч.л.
  • Для маринада:
  • соль 4 ст.л.
  • сахар 8 ст.л.
  • уксус (9%) 8 ст.л.
Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка
Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка / depositphotos.com

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В вечных поисках вкусных заготовок на зиму находятся умелые хозяйки в середине лета. В июле проходит сезон засолки и маринования огурцов. Огурцы считаются самым популярным овощем для заготовки на зиму, конкурировать с ними не могут ни помидоры, ни кабачки, ни баклажаны. Кроме монорецептов, огурцы являются основным ингредиентом в консервированное овощное ассорти, салаты. Рецептов приготовления огурцов на зиму в кулинарии насчитывается несколько десятков, а в архиве каждой хозяйки есть несколько своих проверенных семейных рецептов. 

Предлагаем законсервировать огурцы с красной смородиной. Такая заготовка не только отличается отменными вкусовыми качествами, но и выглядит ярко и необычно. Заготовку лучше делать в литровые банки, при этом огурцов в ней должно быть 6-7 среднего размера, а все остальное пространство занимает красная смородина. Засыпают специи, огурцы заливают кипятком и дают им постоять четверть часа. Далее маринад сливают, добавляют соль, сахар и уксус. Закатывают горячим.

Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка
Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Выложить в каждую стерилизованную банку лист хрена, зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, 2 гвоздики, 2 горошины душистого перца, 10 горошин черного перца, ½ ч/л семян кориандра. 
  2. Отрезать у огурцов с двух сторон кончики, поместить в банку вертикально, оставляя между ними пустое пространство.
  3. Выложить сверху красную смородину, встряхнуть банку, чтобы ягод разместились в пустотах между огурцами.
  4. Залить огурцы крутым кипятком, сверху прикрыть железными крышками, оставить на 20 минут. 
  5. Слить воду в двухлитровую банку, долить воды, чтобы получилось в общей сложности  2 л. 
  6. Перелить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар.
  7. Кипятить 5 минут, влить уксус и кипятить еще 2 минуты. 
  8. Залить горячим маринадом огурцы со смородиной.
  9. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом до полного остывания. 

Ранее мы писали, как заготовить баклажаны на зиму. 

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Теги:огурцы,маринад,соления,необычные рецепты,заготовки на зиму,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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