Огурцы с красной смородиной на зиму: необычная заготовка

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В вечных поисках вкусных заготовок на зиму находятся умелые хозяйки в середине лета. В июле проходит сезон засолки и маринования огурцов. Огурцы считаются самым популярным овощем для заготовки на зиму, конкурировать с ними не могут ни помидоры, ни кабачки, ни баклажаны. Кроме монорецептов, огурцы являются основным ингредиентом в консервированное овощное ассорти, салаты. Рецептов приготовления огурцов на зиму в кулинарии насчитывается несколько десятков, а в архиве каждой хозяйки есть несколько своих проверенных семейных рецептов.
Предлагаем законсервировать огурцы с красной смородиной. Такая заготовка не только отличается отменными вкусовыми качествами, но и выглядит ярко и необычно. Заготовку лучше делать в литровые банки, при этом огурцов в ней должно быть 6-7 среднего размера, а все остальное пространство занимает красная смородина. Засыпают специи, огурцы заливают кипятком и дают им постоять четверть часа. Далее маринад сливают, добавляют соль, сахар и уксус. Закатывают горячим.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как заготовить баклажаны на зиму.
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