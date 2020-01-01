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Рецепт вкусной пикантной заготовки на зиму.

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Горький перец не входит в обязательный список консервации на зиму в каждом доме. Это специфический овощ, который маринуют любители острого и пряного вкуса. Маринованный острый перец разнообразит меню, а в холодное время года еще поможет справиться с простудой.

Заготавливать горький перец довольно просто, он не капризен. Для маринования подходит как зеленый, так и красный перец. Отбирать следует наиболее длинные и тонкие стручки, поскольку они быстрее маринуются, занимают полностью пространство в банках, гораздо вкуснее крупных. Последние можно не консервировать целиком, а нарезать полосками. Кончик у перцев необходимо оставить, ведь впоследствии будет удобно их держать.

Остроту перца можно немного снизить, достаточно замочить овощ в холодной воде на сутки. Важно менять воду несколько раз, чтобы ушла лишняя горечь. Избавиться от лишней горечи можно и другим способом: залить стручки горячей водой прямо в банках. Через 10 минут воду сливают. Очень вкусным получается ассорти из острого и сладкого перца. Его можно нарезать полосками и сложить в банку вперемешку с острым. Специи для маринования можно использовать по своему вкусу: укроп, лавровый лист, душистый перец, гвоздика, зерна горчицы, петрушка и т.д.

Маринованный горький перец без стерилизации depositphotos.com

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Приготовление:

Вымыть и обсушить стручки, аккуратно обрезать сухие кончики. Сложить на дно банки специи. Наполнить стручками перца доверху. Вскипятить воду, залить банки, оставить на полчаса настаиваться. Слить воду с банок в кастрюлю, закипятить с солью и сахаром. Вылить обратно в банку. Повторить манипуляцию еще раз, влить уксус. Залить маринадом перец до самого горлышка Закатать банки крышками.

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