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Рецепт вкусного и пикантного соуса, который дополнит вкус мясных и овощных блюд.

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Релиш - соус, приготовленный из маринованных или нарезанных кусочками овощей или фруктов. Релиш может состоять только из одного типа овощей или фруктов либо из их комбинаций. Релиш может по вкусу быть сладким или пряным, острым либо умеренным, но в любом случае аромат у релиша - непревзойденный, он дополняет главное блюдами яркими красками.

Впервые релиш приготовили в Индии, но его готовили только из одной группы продуктов: овощей, зелени или фруктов. Соус релиш популярен сегодня во всем мире. В США самый продаваемый релиш - из маринованных огурцов. Едят релиш вместе с многими закусочными блюдами, а также гамбургерами (релиш на базе кетчупа), хот-догами (релиш с горчицей). Также популярен релиш из кукурузы, с анчоусами, По сути, релишем можно назвать аджику, айвар, джем, чатни, цвикли, лечо, мостарду, сальсу, тартар и т.д.

Предлагаем приготовить соленый релиш по-североамерикански - с солеными огурцами. Дополним соус сладким перцем, репчатым луком и сельдереем.

Соус релиш из огурцов и сладкого перца по-североамерикански depositphotos.com

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Приготовление:

Очистить от кожуры свежий огурец, нарезать слайсами, посолить. Оставить на 5 минут, смыть соль. Очистить овощи от кожуры, семян и плодоножек. Нарезать мелкими кубиками сельдерей, лук, сладкий перец, соленые огурцы. Выложить все подготовленные ингредиенты в кастрюлю, уваривать на небольшом огне примерно 20 минут. Снять с огня, дать остыть, выложить в стеклянную емкость. Держать в холодильнике.

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