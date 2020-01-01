Два рецептов оригинального лакомства, которые запросто можно приготовить из цветочных лепестков .

По сезону: Варенье и мед из лепестков чайной розы depositphotos.com

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Многие знают, что чайная роза это не только цветок, но и полезный продукт, из которого можно приготовить вкусное и ароматное варенье. Также лепестки чайной розы можно просто перетереть с сахаром, сушить и заваривать впоследствии чай. Варенье из розовых лепестков готовят в начале лета, когда цветы только раскрылись.

Чтобы заготовить лепестки розы, необходимо правильно их собрать - рано утром, поскольку днем она теряет лечебные свойства. Кроме чайной розы в кулинарии используются лепестки полу распустившихся бутонов красных роз и шиповника. Можно также смешивать, но надо помнить, что лепестки красной розы грубее. Лепестки не моют, а просто срезают их ножницами от бутонов.

Предлагаем сделать заготовку из лепестков роз по двум рецептам - в виде варенья и розовый мед. Последний очень полезен для выздоравливающих или в качестве вспомогательного средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, при лихорадках, легочных заболеваниях, при всех затяжных, изнуряющих болезнях. Рекомендуется пить как лекарство по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Варенье из лепестков роз

По сезону: Варенье и мед из лепестков чайной розы depositphotos.com

Ингредиенты:

Лепестки роз - 0,5 кг;

Сахар - 1 кг;

Вода - 1 л.;

Лимоны - 1 шт.

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Приготовление:

Перебрать лепестки, сложить в миску, засыпать половиной сахара. Перетереть вручную лепестки с сахаром до появления влаги. Добавить лимоны сок. Оставить на 4 часа в теплом месте, при этом несколько раз лепестки перемешивать. В литре воды растворить оставшийся сахар, довести до кипения. Залить лепестки, перемешать, довести до кипения. Выключить, оставить до полного остывания. Повторить процедуру еще дважды. После последнего закипания, разлить горячее по стерилизованным банкам. Не закрывая крышками, оставить до полного остывания. Закатать крышками, поместить на хранение.

Лечебный мед из лепестков роз

По сезону: Варенье и мед из лепестков чайной розы depositphotos.com

Ингредиенты:

Сухие лепестки розы - 250 гр.;

Вода - 1 л.;

Мед - 750 г.

Приготовление:

Залить лепестки кипятком, оставить на 12 часов. Процедить через полотно, отжать. Добавить в жидкость мед, довести понемногу до кипения и варить до консистенции сиропа.

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