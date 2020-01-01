По сезону: Варенье и мед из лепестков чайной розы
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Многие знают, что чайная роза это не только цветок, но и полезный продукт, из которого можно приготовить вкусное и ароматное варенье. Также лепестки чайной розы можно просто перетереть с сахаром, сушить и заваривать впоследствии чай. Варенье из розовых лепестков готовят в начале лета, когда цветы только раскрылись.
Чтобы заготовить лепестки розы, необходимо правильно их собрать - рано утром, поскольку днем она теряет лечебные свойства. Кроме чайной розы в кулинарии используются лепестки полу распустившихся бутонов красных роз и шиповника. Можно также смешивать, но надо помнить, что лепестки красной розы грубее. Лепестки не моют, а просто срезают их ножницами от бутонов.
Предлагаем сделать заготовку из лепестков роз по двум рецептам - в виде варенья и розовый мед. Последний очень полезен для выздоравливающих или в качестве вспомогательного средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, при лихорадках, легочных заболеваниях, при всех затяжных, изнуряющих болезнях. Рекомендуется пить как лекарство по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Варенье из лепестков роз
Ингредиенты:
- Лепестки роз - 0,5 кг;
- Сахар - 1 кг;
- Вода - 1 л.;
- Лимоны - 1 шт.
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Приготовление:
- Перебрать лепестки, сложить в миску, засыпать половиной сахара.
- Перетереть вручную лепестки с сахаром до появления влаги.
- Добавить лимоны сок.
- Оставить на 4 часа в теплом месте, при этом несколько раз лепестки перемешивать.
- В литре воды растворить оставшийся сахар, довести до кипения.
- Залить лепестки, перемешать, довести до кипения.
- Выключить, оставить до полного остывания.
- Повторить процедуру еще дважды.
- После последнего закипания, разлить горячее по стерилизованным банкам.
- Не закрывая крышками, оставить до полного остывания.
- Закатать крышками, поместить на хранение.
Лечебный мед из лепестков роз
Ингредиенты:
- Сухие лепестки розы - 250 гр.;
- Вода - 1 л.;
- Мед - 750 г.
Приготовление:
- Залить лепестки кипятком, оставить на 12 часов.
- Процедить через полотно, отжать.
- Добавить в жидкость мед, довести понемногу до кипения и варить до консистенции сиропа.
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