Варенье без сахара – такой рецепт особенно актуален для фанатов здорового образа жизни и людей, страдающих диабетом. Возьми на заметку рецепты варенья без сахара из малины.

Читай также: ТОП-5 самых полезных летних продуктов

Малина - полезная ягода, которая растет на украинских просторах с середины лета и до глубокой осени. Малина известна еще со времен Древней Греции и Древнего Рима. Из нее можно приготовить массу вкусных блюд. Поскольку при термической обработке малина практически не теряет свои ценные свойства, из нее чаще всего варят варенье, делают джемы, мармелад и желе. На зиму хозяйки делают заготовки малинового варенья и компотов по многочисленным рецептам. Таковых в кулинарии насчитывается не один десяток, при этом особой популярностью пользуются быстрые рецепты и рецепты варенья без сахара. Последние особо актуальные для страдающих диабетом и тех, кто следит за своим здоровьем.

Чтобы сварить вкусное малиновое варенье, необходимо придерживаться определенных правил. Например, чтобы при варке малина не утратила свои омолаживающие и укрепляющие свойства, можно добавить четверть стакана свекольного или стакан красносмородинового сока. Малину также можно заготовить другим способом, например, заморозить. Для этого высушенные ягоды просто раскладывают в полиэтиленовые мешки и отправить в морозилку. Сушить малину тоже совсем несложно. Ягоды тщательно перебирают, отбросив гнилые и недозревшие, отделяют плодоножки и сушат в духовке или при температуре не выше 60 градусов, периодически перемешивая. Перед сушкой ягоды можно в течение 30 минут подвялить на солнце. Хранят их в ящиках, бумажных пакетах или полотняных мешочках в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в темном месте. Можно просто перетереть ягоды с сахаром (последнего на треть больше чем ягод) и хранить полученную смесь в холодильнике в стеклянной посуде.

Малиновое варенье на фруктозе

Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты depositphotos.com

Ингредиенты:

малина – 1 кг;

вода – 0.5 л;

фруктоза – 650 г.

Приготовление:

Промыть и перебрать ягоды. Смешать фруктозу и воду, приготовить сироп. Добавить подготовленную малину, варить на медленном огне в течение 7 минут. Переложить варенье в стерилизованные банки, закрыть крышками.

Малиновое варенье на сорбите

Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты depositphotos.com

Ингредиенты:

малина – 1 кг;

вода– 250 мл;

лимонная кислота – 2 г;

сорбит – 1.4 кг

Приготовление:

Залить 800 г сорбита водой добавить лимонную кислоту, довести смесь до кипения. Подготовленные ягоды залить горячим сиропом, оставить на 4 часа. Варить варенье 15 минут, снять с огня и выдержать 2 часа. Добавить оставшийся сорбит, варить варенье до готовности. разлить по сухим прогретым банкам, закатать.

Смотри, как приготовить сливовое варенье без сахара:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.