Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты

Комментариев: 0
Варенье без сахара – такой рецепт особенно актуален для фанатов здорового образа жизни и людей, страдающих диабетом. Возьми на заметку рецепты варенья без сахара из малины.
Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
depositphotos.com

Читай также: ТОП-5 самых полезных летних продуктов

Малина - полезная ягода, которая растет на украинских просторах с середины лета и до глубокой осени.  Малина известна еще со времен Древней Греции и Древнего Рима. Из нее можно приготовить массу вкусных блюд. Поскольку при термической обработке малина практически не теряет свои ценные свойства, из нее чаще всего варят варенье, делают джемы, мармелад и желе. На зиму хозяйки делают заготовки малинового варенья и компотов по многочисленным рецептам. Таковых в кулинарии насчитывается не один десяток, при этом особой популярностью пользуются быстрые рецепты и рецепты варенья без сахара. Последние особо актуальные для страдающих диабетом и тех, кто следит за своим здоровьем. 

Чтобы сварить вкусное малиновое варенье, необходимо придерживаться определенных правил. Например, чтобы при варке малина не утратила свои омолаживающие и укрепляющие свойства, можно добавить четверть стакана свекольного или стакан красносмородинового сока. Малину также можно заготовить другим способом, например, заморозить. Для этого высушенные ягоды просто раскладывают в полиэтиленовые мешки и отправить в морозилку. Сушить малину тоже совсем несложно. Ягоды тщательно перебирают, отбросив гнилые и недозревшие, отделяют плодоножки и сушат в духовке или при температуре не выше 60 градусов, периодически перемешивая. Перед сушкой ягоды можно в течение 30 минут подвялить на солнце. Хранят их в ящиках, бумажных пакетах или полотняных мешочках в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в темном месте. Можно просто перетереть ягоды с сахаром (последнего на треть больше чем ягод) и хранить полученную смесь в холодильнике в стеклянной посуде.

Малиновое варенье на фруктозе 

Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • малина – 1 кг;
  • вода – 0.5 л;
  • фруктоза – 650 г.

Приготовление: 

  1. Промыть и перебрать ягоды.
  2. Смешать фруктозу и воду, приготовить сироп. 
  3. Добавить подготовленную малину, варить на медленном огне в течение 7 минут.  
  4. Переложить варенье в стерилизованные банки, закрыть крышками. 

Малиновое варенье на сорбите 

Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • малина – 1 кг;
  • вода– 250 мл;
  • лимонная кислота – 2 г;
  • сорбит – 1.4 кг 

Приготовление: 

  1. Залить 800 г сорбита водой
  2. добавить лимонную кислоту, довести смесь до кипения. 
  3. Подготовленные ягоды залить горячим сиропом, оставить на 4 часа. 
  4. Варить варенье 15 минут, снять с огня и выдержать 2 часа. 
  5. Добавить оставшийся сорбит, варить варенье до готовности. 
  6. разлить по сухим прогретым банкам, закатать. 

Смотри, как приготовить сливовое варенье без сахара:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: малина, малиновое варенье, заготовки, фруктоза, сорбит, заменитель сахара
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь