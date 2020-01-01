Что непременно должно быть в вашем летнем рационе?

Согласно последним исследованиям европейских и американских ученых, определены пять летних продуктов, которые помогут в летний период сохранить стройность, и даже сбросить лишние килограммы. О том, чем стоит питаться летом, расскажет Ivona.

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Июль - середина лета. Впереди еще два жарких месяца, заполненных - у кого отдыхом, а у кого по-прежнему работой.

Но, чем бы мы не занимались, именно на лето мы возлагаем самые большие надежды на то, что постройнеем, поздоровеем, навитаминимся от души. Практически, считают многие, это произойдет само собой - мы же летом едим столько свежих овощей и фруктов!

1. Овощи: морковь и огурец

В их полезности и вкусовых качествах никто не сомневается. Эти овощи очень полезны для кожи, особенно в жаркий период. Бета-каротин, который содержится в моркови, дает возможность быстро загореть, а полученный загар будет держаться в течение всего лета. Огурец же практически не содержит калорий, зато отлично пополняет запасы влаги в организме.

ТОП-5 самых полезных летних продуктов pinterest.com

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2. Арбуз и малина

Первый - охлаждает, утоляет жажду, нормализует работу кишечника и почек. Он совершенно не калорийный и очень вкусный. Малина повышает сопротивляемость раку и выделяет в организм вещества, активно расщепляющие жиры.

ТОП-5 самых полезных летних продуктов pinterest.com

3. Виноград

Виноград спасает от старения кожи. Его антиоксиданты сохраняют молодость. Очень полезный, низкокалорийный продукт. Очень подходит для любого времени года, а особенно для лета.

ТОП-5 самых полезных летних продуктов pinterest.com

4. Орехи

Орехи содержат больше калорий, чем фрукты и овощи. Но они очень полезны практически для всех систем организма, ведь в них множество полезных веществ. Тем более, что орехов много не съешь.

ТОП-5 самых полезных летних продуктов pinterest.com

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5. Зеленый чай

В нем также содержится множество антиоксидантов, он хорошо сжигает жиры. А охлажденный зеленый чай с медом и лимоном превращается в невероятно вкусный и полезный напиток.

ТОП-5 самых полезных летних продуктов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, в чем польза и вред мороженого.

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