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Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом

43 мин назадКомментариев:0
Простой рецепт сытного летнего салата, который станет источником энергии и витаминов.
Ингредиенты
  • Картофель 450 г
  • Рубленый красный лук, красный винный уксус, рубленая зелень по 2 ст. л.
  • Лимонный сок 1 ст. л.
  • Соль
  • Чеснок 1 зубчик
  • Дижонская горчица 1 ч. л.
  • Оливковое масло 1/3 чашки
  • Натуральный йогурт 3 ст. л.
  • Черный молотый перец
  • Стручковая фасоль 200 г
  • Фета 70 г
  • Шпинат 180 г
Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом
Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом / depositphotos.com

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В начале лета появляется много свежих овощей, самый популярный - молодой картофель. Из молодого картофеля готовят массу вкусных блюд, он отлично сочетается с зеленью и зелеными овощами. Молодой картофель идеально подходит для салатов, как теплых, так и холодных. Получается очень сытное блюдо, с минимальным количеством крахмала. Молодой картофель хорошо держит форму при варке, но остается при этом мягким. 

Чтобы приготовить салат с молодым картофелем, корнеплоды отваривают или готовят на пару. Снимать кожицу с молодого картофеля нет необходимости, достаточно тщательно вымыть его щеткой или поскоблить ножом. Крупные клубни разрезают, мелкие оставляют целыми. В воду вместе картофелем для аромата можно добавить несколько стрелок молодого чеснока или стебли пряных трав. Варят молодой картофель в умеренно бурлящей воде, тогда он станет глянцевым. Заправляют картофельный салат сметаной, йогуртом, майонезом, уксусно-маслянй заправкой. 

Предлагаем приготовить вкусный салат с молодым картофелем, шпинатом и стручковой фасолью. В салат советуем добавить фету, а заправляют смесью из оливкового масла, дижонской горчицы и натурального йогурта.

Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом
Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Отварить картофель на пару в течение 10 минут, до мягкости. 
  2. Смешать уксус, лимонный сок, соль, измельченный чеснок, дижонскую горчицу, оливковое масло и йогурт.
  3. Перемешать картофель с заправкой, красным луком, зеленью.
  4. Приправить солью и перцем.
  5. Отварить стручковую фасолью в течение 5 минут. Слить воду.
  6. Перемешать фасоль с картофелем. 
  7. Нарезать крупно моцареллу, добавить в салат.
  8. Нарезать листья шпината, присыпать сверху салат. 

Ранее мы писали, как приготовить салат из овощей и моцареллы с микрозеленью. 

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Теги:салат,картофель,стручковая фасоль,салат из картофеля,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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