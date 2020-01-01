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Простой рецепт сытного летнего салата, который станет источником энергии и витаминов.

Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом

Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом / depositphotos.com

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В начале лета появляется много свежих овощей, самый популярный - молодой картофель. Из молодого картофеля готовят массу вкусных блюд, он отлично сочетается с зеленью и зелеными овощами. Молодой картофель идеально подходит для салатов, как теплых, так и холодных. Получается очень сытное блюдо, с минимальным количеством крахмала. Молодой картофель хорошо держит форму при варке, но остается при этом мягким.

Чтобы приготовить салат с молодым картофелем, корнеплоды отваривают или готовят на пару. Снимать кожицу с молодого картофеля нет необходимости, достаточно тщательно вымыть его щеткой или поскоблить ножом. Крупные клубни разрезают, мелкие оставляют целыми. В воду вместе картофелем для аромата можно добавить несколько стрелок молодого чеснока или стебли пряных трав. Варят молодой картофель в умеренно бурлящей воде, тогда он станет глянцевым. Заправляют картофельный салат сметаной, йогуртом, майонезом, уксусно-маслянй заправкой.

Предлагаем приготовить вкусный салат с молодым картофелем, шпинатом и стручковой фасолью. В салат советуем добавить фету, а заправляют смесью из оливкового масла, дижонской горчицы и натурального йогурта.

Салат из молодого картофеля, со стручковой фасолью и шпинатом depositphotos.com

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Приготовление:

Отварить картофель на пару в течение 10 минут, до мягкости. Смешать уксус, лимонный сок, соль, измельченный чеснок, дижонскую горчицу, оливковое масло и йогурт. Перемешать картофель с заправкой, красным луком, зеленью. Приправить солью и перцем. Отварить стручковую фасолью в течение 5 минут. Слить воду. Перемешать фасоль с картофелем. Нарезать крупно моцареллу, добавить в салат. Нарезать листья шпината, присыпать сверху салат.

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