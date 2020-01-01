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Летний салат с микрозеленью, овощами и моцареллой

14 мин назадКомментариев:0
Как приготовить вкусный летний салат для всей семьи.
Ингредиенты
  • Помидоры 2 шт
  • Яблоки, сладкий перец по 1 шт
  • Листья салата, моцарелла по 50 г
  • Микрозелень 1/2 ст.
  • Черный кунжут 1 ч.л.
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
Летний салат с микрозеленью, овощами и моцареллой
Летний салат с микрозеленью, овощами и моцареллой / depositphotos.com

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Микрозелень или микрогрин - модный кулинарный ЗОЖ-тренд. Микрозелень представляет собой ростки растений, которые богаты витаминами, микроэлементами, белками, антиоксидантами. Последние очень важны для сохранения молодости организма в целом и кожи в часности. Микрогрин действует в качестве защиты клеток от влияния негативных факторов окружающей среды. Блюда с микрозеленью готовят в самых элитных ресторанах, но они доступны для приготовления в домашних условиях. 

Используют такие виды микрогрина, как гороха (богат протеинами, фосфором, витаминами группы В), сои (источник аминокислот, железа, витаминов С и В1), подсолнечника (багат цинком, железом, кальцием, йодом, фосфором и магнием, фолиевой и пантотеновой кислотами), шпината (много протеина и растительных жиров), редиса (багат витаминов С, серой), рукколы (богаты аскорбиновой кислотой, флавоноидами), кинзы (богат бета-каротином, калием, железом, холином), свеклы (содержат витамины группы В, Е, А, С, РР).

Микрозелень добавляют в салаты, смузи, она обогатит рацион, поможет улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Предлагаем приготовить летний салат с помидорами, сладким перцем и моцареллой. Заправляют блюдо заправкой на основе оливкового масла и лимонного сока.

Летний салат с микрозеленью, овощами и моцареллой
Летний салат с микрозеленью, овощами и моцареллой
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Порвать листья салата.
  2. Очистить яблоко от кожуры, семян и плодоножки. Нарезать кубиками.
  3. Нарезать помидоры и очищенный от семян перец дольками.
  4. Соединить все ингредиенты.
  5. Сделать заправку из смеси оливкового масла и лимонного сока (1:1).
  6. Полить заправкой, перемешать.
  7. Выложите на тарелки салат, добавьте нарезанную кубиками моцареллу.
  8. Посыпать сверху микрозеленью, семенами кунжута.

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Теги:салат,летний салат,овощной салат,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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