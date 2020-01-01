Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне

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Чили кон карне или “чили с мясом” - знаменитый мексиканский густой суп. Сытный, насыщенный и в меру острый суп чили кон карне простой в приготовлении, он запомнится надолго своим непревзойденным вкусом и ароматом. Основу супа составляет мелко рубленое мясо или фарш, фасоль и овощи. В оригинальном рецепте в суп добавляют кусочки шоколада, сладости он не придаст, а только раскроет тонкий вкус и аромат блюда. Интересно, что в Техасе, где Чили кон карне одно из самых популярных блюд, фасоль в суп не добавляют.
Чтобы приготовить мексиканский суп, необходимо предварительно замочить фасоль, лучше ночь, а потом отдельно сварить ее до готовности. Нередко фасоль заменяют нутом, либо добавляют в суп оба вида бобовых. Чтобы сэкономить время, можно добавить консервированную фасоль. Суп Чили кон карне готовят в казане или в кастрюле с толстым дном.
Мы предлагаем приготовить Чили кон карне с говяжьим фаршем, блюдо получится довольно острым, поскольку добавлен и горький перец, и чеснок, и смесь черного и красного молотых перцев.
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Приготовление:
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