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Рецепт пикантного сытного супа с овощами и говяжьим фаршем, который разнообразит ваш рацион.

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Чили кон карне или “чили с мясом” - знаменитый мексиканский густой суп. Сытный, насыщенный и в меру острый суп чили кон карне простой в приготовлении, он запомнится надолго своим непревзойденным вкусом и ароматом. Основу супа составляет мелко рубленое мясо или фарш, фасоль и овощи. В оригинальном рецепте в суп добавляют кусочки шоколада, сладости он не придаст, а только раскроет тонкий вкус и аромат блюда. Интересно, что в Техасе, где Чили кон карне одно из самых популярных блюд, фасоль в суп не добавляют.

Чтобы приготовить мексиканский суп, необходимо предварительно замочить фасоль, лучше ночь, а потом отдельно сварить ее до готовности. Нередко фасоль заменяют нутом, либо добавляют в суп оба вида бобовых. Чтобы сэкономить время, можно добавить консервированную фасоль. Суп Чили кон карне готовят в казане или в кастрюле с толстым дном.

Мы предлагаем приготовить Чили кон карне с говяжьим фаршем, блюдо получится довольно острым, поскольку добавлен и горький перец, и чеснок, и смесь черного и красного молотых перцев.

Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне depositphotos.com

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Приготовление:

Замочить на ночь фасоль. Обжарить в казане фарш на растительном масле. Нарезать лук и морковь кубиками. Добавить лук к мясному фаршу и жарьте на медленном огне, пока лук не станет прозрачным. Добавить морковь, обжаривать еще 4 минуты. Добавить протертые через сито помидоры и томат. Обжаривать вместе несколько минут. Нарезать сладкий перец кубиками, а острый перец и чеснок очень мелко. Добавить все в казан, перемешать. Слить воду с фасоли, залить чистой, поставить варить. Добавить в казан фасоль и кукурузу без жидкости. Залить водой, чтобы она покрыла ингредиенты, но не более. Добавить специи, варить все 5 минут. Подавать горячим.

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