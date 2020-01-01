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Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Рецепт пикантного сытного супа с овощами и говяжьим фаршем, который разнообразит ваш рацион.
Ингредиенты
  • Говяжий фарш 1 кг
  • Лук репчатый, сладкий перец по 300 г
  • Фасоль 500 г
  • Морковь 200 г
  • Острый перец 1 шт
  • Чеснок 4 зубца
  • Томатная паста 70 г
  • Молотая паприка 2 ч.л.
  • Красный молотый перец, черный молотый перец по 0,5 ч.л.
  • Помидоры 650 г
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Вода 1 л
  • Соль
Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне
Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне / depositphotos.com

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Чили кон карне или “чили с мясом” - знаменитый мексиканский густой суп. Сытный, насыщенный и в меру острый суп чили кон карне простой в приготовлении, он запомнится надолго своим непревзойденным вкусом и ароматом. Основу супа составляет мелко рубленое мясо или фарш, фасоль и овощи. В оригинальном рецепте в суп добавляют кусочки шоколада, сладости он не придаст, а только раскроет тонкий вкус и аромат блюда. Интересно, что в Техасе, где Чили кон карне одно из самых популярных блюд, фасоль в суп не добавляют.

Чтобы приготовить мексиканский суп, необходимо предварительно замочить фасоль, лучше ночь, а потом отдельно сварить ее до готовности. Нередко фасоль заменяют нутом, либо добавляют в суп оба вида бобовых. Чтобы сэкономить время, можно добавить консервированную фасоль. Суп Чили кон карне готовят в казане или в кастрюле с толстым дном. 

Мы предлагаем приготовить Чили кон карне с говяжьим фаршем, блюдо получится довольно острым, поскольку добавлен и горький перец, и чеснок, и смесь черного и красного молотых перцев. 

Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне
Рецепт на обед: мексиканский суп - Чили кон карне
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Замочить на ночь фасоль.
  2. Обжарить в казане фарш на растительном масле.
  3. Нарезать лук и морковь кубиками. Добавить лук к мясному фаршу и жарьте на медленном огне, пока лук не станет прозрачным. 
  4. Добавить морковь, обжаривать еще 4 минуты.
  5. Добавить протертые через сито помидоры и томат. Обжаривать вместе несколько минут.
  6. Нарезать сладкий перец кубиками, а острый перец и чеснок очень мелко. Добавить все в казан, перемешать.
  7. Слить воду с фасоли, залить чистой, поставить варить.
  8. Добавить в казан фасоль и кукурузу без жидкости.
  9. Залить водой, чтобы она покрыла ингредиенты, но не более.
  10. Добавить специи, варить все 5 минут.
  11. Подавать горячим.

Ранее мы писали, как приготовить желейную лапшу с курицей и овощами. 

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Теги:мексиканская кухня,суп,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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