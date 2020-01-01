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Ароматное, аппетитное блюдо с овощами и курицей.

Чоу мейн - одно из самых популярных блюд китайской кухни. Это жареная лапша с овощами и мясом, которую подают практически в каждой шанхайской лавочке. Как приготовить чоу мейн в лучших традициях китайской кухни, расскажет Ivona.

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Стоит отметить, что блюда из лапши наравне с рисом в Китае составляют основу рациона. При этом в северной части едят больше лапшу, в южной - рис. Неудивительно, что видов лапши в Китае очень много. Она отличается и составом сырья (мука или крахмал), шириной, добавками к муке.

Блюдо готовится в специальной сковороде вок, но вполне подойдет обычная сковорода с толстым дном. Общее время приготовления Чоу мейн - 20 минут. Следует отметить, что для приготовления блюда китайцы используют рисовую лапшу или яичную.

Жареная лапша Чоу Мейн: классический рецепт китайской кухни pinterest.com

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Мы предлагаем приготовить Чоу мейн с куриным филе, хотя подойдут индюшатина, свинина и говядина, утятина, колбаски, ветчина, морепродукты, тофу. Из овощей в Чоу мейн принято добавлять - репчатый и зеленый лук, морковь, пекинскую капусту или другие листовые овощи, ростки бамбука, грибы, соевые или машевые проростки. Важный ингредиент Чоу мейн - соус. Его готовят из смеси соевого соуса, устричного, карри, соуса Хо и других, ведь соусов в китайской кухне также великое множество.

Приготовление:

1. Отварить лапшу в подсоленной воде в течение 3 минут. Откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой, обсушить.

2. Нарезать филе тонкими полосками.

3. Нашинковать тонко капусту и морковь.

4. Обжаривать мясо вместе с чесноком на сковороде на сильном огне в течении 2- минут.

5. Добавить к мясу морковь и капусту. Перемешать. Добавить лапшу.

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6. Смешать воду с сахаром, соевым соусом. Залить маринадом содержимое сковороды.

7. Готовить под крышкой на сильном огне в течении 3-х минут.

8. Добавить порезанный длинными стеблями зеленый лук. Перемешать, оставить на 2 минуты.

9. Полить кунжутным маслом, перемешать.

Жареная лапша Чоу Мейн: классический рецепт китайской кухни pinterest.com

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