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Мексиканское пасхальное блюдо Капиротада: как приготовить

37 мин назадКомментариев:0
Рецепт хлебного пудинга с пряностями, который готовят в Мексике на Пасху.
Ингредиенты
  • Булочки из белой муки 4 шт.
  • Вода 1 л
  • Тростниковый сахар 350 г
  • Корица 4 палочки
  • Гвоздика 6 бутонов
  • Тертый сыр чеддер 3 стакана
  • Изюм 1 стакан
  • Сливочное масло 4 ст.л.
Мексиканское пасхальное блюдо Капиротада: как приготовить
Мексиканское пасхальное блюдо Капиротада: как приготовить / Pinterest

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В странах Северной Америки, например, Мексике на Пасху не три выходных дня, как в Украине, а - 14. Во время пасхальных каникул мексиканцы активно путешествуют, отдыхают семьей, готовят традиционные праздничные блюда. Интересная традиция мексиканцев - ритуальное сжигание в пасхальную субботу фигуры Иуды. Их заранее делают из папье-маше разных размеров, при этом обличие у фигуры может быть довольно узнаваемое. Например, несколько лет назад мексиканцы сжигали фигуру новоизбранного Президента США Дональда Трампа, который ужесточил правила эмиграции.

Одно из таких традиционных пасхальных блюд мексиканцев - капиротада или сладкий хлебный пудинг. Блюдо выпекают в Страстную пятницу. Оно представляет собой хлеб пропитанный сиропом с пряностями. Нередко в капиротаду добавляют орехи и сухофрукты, сыр. Далее хлеб запекают. Многие мексиканцы считают капиротаду символичным блюдом, ведь хлеб в нем означает тело Христово, сироп - кровь, палочка корицы - крест, на котором был распят Иисус, бутоны гвоздики - гвозди, а расплавленный сыр - плащаницу.

Предлагаем приготовить капиротаду на православную Пасху, которую мы отметим уже в это воскресенье, 19 апреля 2020 года. Будем использовать вместо черного хлеба пшеничные булочки, тростниковый сахар можно заменить на обычный. Мексиканский пирог обязательно понравится домашним, это отличное десертное блюдо к празднику.

Мексиканское пасхальное блюдо Капиротада: как приготовить
Мексиканское пасхальное блюдо Капиротада: как приготовить
Pinterest

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Приготовление:

  1. Нарезать булочки ломтиками толщиной в 1 см.
  2. Смазать маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны. 
  3. Достать из духовки, дать остыть.
  4. Налить в большую кастрюлю воду, всыпать сахар, добавить корицу и гвоздику. 
  5. Довести до кипения, а потом уменьшить огонь и готовить сироп 20 минут, помешивая. 
  6. Снять с огня, накрыть, оставить на 2 часа. Процедить, корицу и гвоздику выбросить.
  7. Смазать форму для выпечки маслом, выложить: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа. Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а еще через 15 минут — последнюю, и оставить еще на 15 минут.
  8. Накрыть фольгой, смазанной сливочным маслом. Запекать 40 минут при температуре 180 С.
  9. Снять фольгу, запекать еще 15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. 
  10. Подавать готовый пудинг теплым, не горячим.

Ранее мы публиковали быстрый рецепт творожной паски. 

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Теги:мексиканская кухня,Пасха,Пасха-2020,пудинг,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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