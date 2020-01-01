Мексиканское пасхальное блюдо Капиротада: как приготовить

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В странах Северной Америки, например, Мексике на Пасху не три выходных дня, как в Украине, а - 14. Во время пасхальных каникул мексиканцы активно путешествуют, отдыхают семьей, готовят традиционные праздничные блюда. Интересная традиция мексиканцев - ритуальное сжигание в пасхальную субботу фигуры Иуды. Их заранее делают из папье-маше разных размеров, при этом обличие у фигуры может быть довольно узнаваемое. Например, несколько лет назад мексиканцы сжигали фигуру новоизбранного Президента США Дональда Трампа, который ужесточил правила эмиграции.
Одно из таких традиционных пасхальных блюд мексиканцев - капиротада или сладкий хлебный пудинг. Блюдо выпекают в Страстную пятницу. Оно представляет собой хлеб пропитанный сиропом с пряностями. Нередко в капиротаду добавляют орехи и сухофрукты, сыр. Далее хлеб запекают. Многие мексиканцы считают капиротаду символичным блюдом, ведь хлеб в нем означает тело Христово, сироп - кровь, палочка корицы - крест, на котором был распят Иисус, бутоны гвоздики - гвозди, а расплавленный сыр - плащаницу.
Предлагаем приготовить капиротаду на православную Пасху, которую мы отметим уже в это воскресенье, 19 апреля 2020 года. Будем использовать вместо черного хлеба пшеничные булочки, тростниковый сахар можно заменить на обычный. Мексиканский пирог обязательно понравится домашним, это отличное десертное блюдо к празднику.
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Приготовление:
Ранее мы публиковали быстрый рецепт творожной паски.
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