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Запеченная творожная паска: cекреты приготовления

Комментариев: 6
Простые рецепты одного из главных пасхальных лакомств.
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

Наравне с куличами, творожные паски - главные блюда на пасхальном столе. Но кроме своего символического значения, творожная паска - просто вкуснейший, изысканный десерт. Самыми аппетитными рецептами запеченной творожной паски на Пасху поделится с вами Ivona.

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Творожную паску готовят тремя способами - запекают в духовке; заваривают (когда ингредиенты доводят до кипения); охлаждают и спрессовывают.  Запекать можно любую из приведенных в рецептах творожных масс - и получится вкусный десерт на манер американского чизкейка.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

При приготовлении запеченной творожной паски важно учитывать следующие тонкости:

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1. Нужно обязательно перетирать творог через сито, чтобы в готовой пасхе не чувствовалось крупинок. Занятие кропотливое, потому некоторые хозяйки вместо перетирания пропускают творог через мясорубку.

2. Также важно тщательно растереть творог с маслом: можно - вместе с творогом через сито, можно сначала растереть масло добела отдельно и уже потом вмешать в творог.

3. Запекайте паску, поставив в духовку противень с водой: так сырная масса не утратит мягкости и воздушности.

4. Постарайтесь не открывать дверцу духовки слишком часто: паска выпекается 1-1,5 часа при температуре 160 С.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

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5. Проверьте ее готовность 2-3 раза зубочисткой (как обычное тесто: если зубочистка выходит сухой, паска готова). И, как и в случае с куличами, избегайте криков и резких звуков на кухне: творожное тесто капризно, запросто может осесть.

6. Еще один нюанс: если вы собираетесь запекать творожную паску, лучше не добавлять в нее много цукатов и сухофруктов. Иначе творожной массе будет сложнее пропечься.

7. Запеченная паска схватывается сверху тонкой корочкой, от медового до золотисто-коричневого цвета. Чтобы она не стала чересчур твердой, нужно смазать верх паски теплым молоком.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

Три рецепта смесей для творожной паски:

  • Паска с изюмом и миндалем

Ингредиенты: 800 г домашнего творога, 100 г размягченного сливочного масла, 2 ст. сахарной пудры, 0,5 ст. сметаны, 5 яиц, 1 ст. очищенного миндаля, 1 ст. запаренного изюма.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

Ингредиенты: 300 г домашнего творога, сахар по вкусу, 1 пакетик ванильного сахара, 50 г размягченного сливочного масла, 50 г сметаны, 1 ч. л. с горкой какао-порошка, щепотка соли, 100 г апельсиновых цукатов.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

  • Ванильная паска с цукатами

Ингредиенты: 1 кг домашнего творога, 250 г размягченного сливочного масла, 300 мл сливок, 300 г сахара, 5 яиц, 1 пакетик ванильного сахара, 150 г цукатов.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки
Простые рецепты запеченной творожной запеканки
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как сделать мраморный узор на яйцах при помощи луковой шелухи.

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Теги: Пасха, пасхальные рецепты, пасхальные десерты, блюда из творога, творожная паска, Пасха 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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Руслан  (аноним)  15.04.2017, 19:36
Оценка:  -3
Руслан
Руки бы вам поотбивать за такие рецепты. Почему в эту пасху не добавляется мука? Без муки это выпечется сырник, а не пасха. Почему в составе шоколадно-апельсиновой пасхе не указаны яйца? В других указаны, а здесь нет. Надо же как-т о контролировать то, что вы пишете.
werytas    24.03.2017, 08:40
Оценка:  +2
werytas
"Запеченная творожная пасХа: cекреты приготовления" Автор, научись грамоте. ПасХа - это праздник .На протяжении всей статьи нам предлагают испечь разные виды пасХи. Это как давать рецепты приготовления Троицы или Рождества. На Украине кулич – это пасКа, а творожный кекс – это сирна пасКа,
о никак не ПасХа.
гость  (аноним)  29.04.2016, 11:28
Оценка:  +1
гость
Дамы, Вы не путайте кулич и пасху! грамотейки собрались прям....
гость  (аноним)  19.04.2016, 14:34
Оценка:  0
гость
не пекли в Украине куличи!! что за ересь!
Ксю  (аноним)  09.04.2015, 20:15
Оценка:  0
Ксю
Избегать криков и резких звуков? Что за ересь?) Это как говорят, что тесто нужно делать только в хорошем настроении, в плохом не получится. Ни фига! Я пекла в ужаснейшем настроении и получалось отлично!!
гость  (аноним)  05.04.2015, 17:27
Оценка:  0
гость
ляляля прикольно
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