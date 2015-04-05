Запеченная творожная паска: cекреты приготовления

Простые рецепты одного из главных пасхальных лакомств.

Наравне с куличами, творожные паски - главные блюда на пасхальном столе. Но кроме своего символического значения, творожная паска - просто вкуснейший, изысканный десерт. Самыми аппетитными рецептами запеченной творожной паски на Пасху поделится с вами Ivona.

Читай также: Пасхальная выпечка: пошаговые рецепты

Творожную паску готовят тремя способами - запекают в духовке; заваривают (когда ингредиенты доводят до кипения); охлаждают и спрессовывают. Запекать можно любую из приведенных в рецептах творожных масс - и получится вкусный десерт на манер американского чизкейка.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки pinterest.com

При приготовлении запеченной творожной паски важно учитывать следующие тонкости:

Читай также: Шоколадные пасхальные яйца с кремовой начинкой: актуальный рецепт

1. Нужно обязательно перетирать творог через сито, чтобы в готовой пасхе не чувствовалось крупинок. Занятие кропотливое, потому некоторые хозяйки вместо перетирания пропускают творог через мясорубку.

2. Также важно тщательно растереть творог с маслом: можно - вместе с творогом через сито, можно сначала растереть масло добела отдельно и уже потом вмешать в творог.

3. Запекайте паску, поставив в духовку противень с водой: так сырная масса не утратит мягкости и воздушности.

4. Постарайтесь не открывать дверцу духовки слишком часто: паска выпекается 1-1,5 часа при температуре 160 С.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки pinterest.com

Читай также: Мраморные пасхальные яйца: Рецепт приготовления (с видео)

5. Проверьте ее готовность 2-3 раза зубочисткой (как обычное тесто: если зубочистка выходит сухой, паска готова). И, как и в случае с куличами, избегайте криков и резких звуков на кухне: творожное тесто капризно, запросто может осесть.

6. Еще один нюанс: если вы собираетесь запекать творожную паску, лучше не добавлять в нее много цукатов и сухофруктов. Иначе творожной массе будет сложнее пропечься.

7. Запеченная паска схватывается сверху тонкой корочкой, от медового до золотисто-коричневого цвета. Чтобы она не стала чересчур твердой, нужно смазать верх паски теплым молоком.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки pinterest.com

Три рецепта смесей для творожной паски:

Паска с изюмом и миндалем

Ингредиенты: 800 г домашнего творога, 100 г размягченного сливочного масла, 2 ст. сахарной пудры, 0,5 ст. сметаны, 5 яиц, 1 ст. очищенного миндаля, 1 ст. запаренного изюма.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки pinterest.com

Читай также: Паска на сухих дрожжах: простой пошаговый рецепт Шоколадно-апельсиновая паска

Ингредиенты: 300 г домашнего творога, сахар по вкусу, 1 пакетик ванильного сахара, 50 г размягченного сливочного масла, 50 г сметаны, 1 ч. л. с горкой какао-порошка, щепотка соли, 100 г апельсиновых цукатов.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки pinterest.com

Ванильная паска с цукатами

Ингредиенты: 1 кг домашнего творога, 250 г размягченного сливочного масла, 300 мл сливок, 300 г сахара, 5 яиц, 1 пакетик ванильного сахара, 150 г цукатов.

Простые рецепты запеченной творожной запеканки pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как сделать мраморный узор на яйцах при помощи луковой шелухи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.