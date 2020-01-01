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Рецепт традиционной итальянской паски с изюмом и цукатами, который готовят с 15 века.

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Панеттоне – сладкая итальянская сдоба с изюмом и цукатами, вымоченными в роме, украшают глазурью с кондитерскими посыпками. Этот кекс выпекают в основном на Рождество, но в последнее время не менее часто панеттоне готовят на Пасху. Обычно итальянская паска имеет куполообразную форму и высоту около 30 см. Мякиш у панеттоне очень нежный и мягкий, не полностью пропеченный, делится на волокна.

История возникновения панеттоне берет начало с XV века. Так, при дворе герцога Людовика Моро, у придворного кондитера – подгорел торт с марципаном и слуга по имени Тони предложили ему заменить торт выпечкой для прислуги, в которую добавили изюм и цукаты. Кекс так понравился герцогу, что pan de Toni стали готовить часто.

Приготовить панеттоне дома довольно сложно - процесс очень трудоемкий и длительный. По сути, от начала до конца весь процесс занимает 3 дня! Потому испечь панеттоне смогут только опытные кондитеры. В Италии панеттоне готовят из муки специального сорта пшеницы - Манитобу, в которой высокое содержание белка - 14,3% (в пшеничной муке белка 11,5%). Мука напрямую влияет на качество выпечки и на ее способность к подъему при многократном замешивании. Стоит отметить, что выпекать панеттоне в мультиварке, как это делают с классическими пасками, - нельзя. Дело в том, что серединка у панеттоне должна быть немного сырая, чего в мультиварке не достигнуть.

Предлагаем приготовить панеттоне по облегченному рецепту, но результат превзойдет все ожидания.

Итальянская паска Панеттоне: рецепт к пасхальному столу pinterest

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Приготовление:

Замочить в алкоголе изюм и цукаты на 2 суток, накрыть крышкой и убрать в холодильник. Налить немного теплого молока в миску, добавить дрожжи. Перемешать. Всыпать 100 г муки, хорошо перемешать еще раз. Накрыть опару полотенцем, поставить в теплое место на 3 часа. Влить еще стакан теплого молока и 100 г муки. Снова поставить в теплое место еще на 3 часа. Высыпать оставшуюся муку горкой на стол, вылить внутрь растопленное сливочное масло, положить 4 желтка, яйцо, сахар и щепотку соли. Вымесить тесто тщательно до получения однородной эластичной массы (примерно 20 мин.). Смешать тесто с опарой, хорошо вымесить. Добавить в тесто изюм и цукаты, еще раз хорошо вымесить. Смазать маслом круглую глубокую форму для выпечки, выложить тесто на треть. Накрыть полотенцем, оставить на 4 часа для увеличения объема в 2 раза. Разогреть духовку до 220°С. Сделать в тесте разрез крест-накрест, положить в центр кусочек сливочного масла и выпекать 15 мин. Снизить температуру до 180 градусов, выпекать еще полчаса. Остудить, посыпать сахарной пудрой.

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