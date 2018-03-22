Вкусные паски к вашему праздничному столу.

Пасха - один из главных христианских праздников. Основной атрибут пасхальной корзины - паска. Рецепт вкусной праздничной выпечки есть в кулинарном арсенале практически каждой уважающей сея хозяйки. При этом она уверена, что паска по ее рецептуре - самая вкусная. Ivona предлагает несколько несложных рецептов праздничных пасок. Возможно, именно они станут вашими коронными!

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Рецепт паски в духовке

Ингредиенты

Яйца - 6 шт.

Мука - 1200 г

Молоко - 500 мл

Маргарин, изюм - по 300 г

Сахар - 2 стакана

Дрожжи - 100 г

Ванильный сахар - 10 г (1 пакетик).

Приготовление

Смешать молоко, дрожжи, 0,5 ст. сахара и половину муки.

Поставить тесто на опару на 60 минут.

Взбить желтки с сахаром до белого цвета, влить в тесто.

Растопить маргарин, постепенно вмешать.

Взбить белки в крутую пену, тщательно вмешивают в тесто.

Добавить остаток муки, вымесить, поставить в теплое место.

Добавляют в поднявшееся тесто изюм, раскладывают по смазанным формам.

Выпекать 60-90 минут при температуре 150 С.

Пасхальная выпечка: пошаговые рецепты pinterest.com

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Рецепт паски в хлебопечке

Ингредиенты

Сухие дрожжи - 2,5 ч. л.

Пшеничная мука - 400 г

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 7 ст. л.

Ванилин - 2 г (1 пакетик)

Яйца - 3 шт.

Молоко - 170 мл

Изюм либо цукаты - 100 гр.

Приготовление

Казалось бы, нет ничего проще, чем закинуть необходимые продукты в ведерко, включить режим и после звукового оповещения выложить к столу кулич. Но паска - капризный “хлебушек” и может не получиться. Тесто для нашей паски выйдет немного жидковатым, но - так должно быть. Выпекается паска в стандартном режиме, корочка должна получиться светлого цвета.

Пасхальная выпечка: пошаговые рецепты pinterest.com

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Рецепт паски в мультиварке

Ингредиенты

Мука - 800 г

Яйца - 3 шт.

Молоко, сахар - по 200 г

Сливочное масло - 150 г

Сухие дрожжи - пакетик

Изюм, ванильный сахар, соль - по вкусу.

Приготовление

Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 2 ст. л. сахара. Поставить на опару.

Взбить 3 белка и 100 г сахара в густую пену, смешать с тестом.

Добавить стакан просеянной муки, перемешать и отставить на четверть часа.

Вмешать оставшуюся муку, замесить тесто.

Смешать мягкое сливочное масло с желтками, ванилином и сахаром, добавить к тесту, посолить.

Замесить эластичное тесто.

Добавить замоченный ранее изюм, вымешивать 15 минут.

Смазать чашу мультиварки растительным маслом, выложить тесто и включить режим подогрева.

Когда тесто поднимется, включить режим выпечки и готовить блюдо 1,5 часа.

Пасхальная выпечка: пошаговые рецепты pinterest.com

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