Пасхальная выпечка: пошаговые рецепты
Пасха - один из главных христианских праздников. Основной атрибут пасхальной корзины - паска. Рецепт вкусной праздничной выпечки есть в кулинарном арсенале практически каждой уважающей сея хозяйки. При этом она уверена, что паска по ее рецептуре - самая вкусная. Ivona предлагает несколько несложных рецептов праздничных пасок. Возможно, именно они станут вашими коронными!
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Рецепт паски в духовке
Ингредиенты
- Яйца - 6 шт.
- Мука - 1200 г
- Молоко - 500 мл
- Маргарин, изюм - по 300 г
- Сахар - 2 стакана
- Дрожжи - 100 г
- Ванильный сахар - 10 г (1 пакетик).
Приготовление
Смешать молоко, дрожжи, 0,5 ст. сахара и половину муки.
Поставить тесто на опару на 60 минут.
Взбить желтки с сахаром до белого цвета, влить в тесто.
Растопить маргарин, постепенно вмешать.
Взбить белки в крутую пену, тщательно вмешивают в тесто.
Добавить остаток муки, вымесить, поставить в теплое место.
Добавляют в поднявшееся тесто изюм, раскладывают по смазанным формам.
Выпекать 60-90 минут при температуре 150 С.
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Рецепт паски в хлебопечке
Ингредиенты
- Сухие дрожжи - 2,5 ч. л.
- Пшеничная мука - 400 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 7 ст. л.
- Ванилин - 2 г (1 пакетик)
- Яйца - 3 шт.
- Молоко - 170 мл
- Изюм либо цукаты - 100 гр.
Приготовление
Казалось бы, нет ничего проще, чем закинуть необходимые продукты в ведерко, включить режим и после звукового оповещения выложить к столу кулич. Но паска - капризный “хлебушек” и может не получиться. Тесто для нашей паски выйдет немного жидковатым, но - так должно быть. Выпекается паска в стандартном режиме, корочка должна получиться светлого цвета.
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Рецепт паски в мультиварке
Ингредиенты
- Мука - 800 г
- Яйца - 3 шт.
- Молоко, сахар - по 200 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сухие дрожжи - пакетик
- Изюм, ванильный сахар, соль - по вкусу.
Приготовление
Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 2 ст. л. сахара. Поставить на опару.
Взбить 3 белка и 100 г сахара в густую пену, смешать с тестом.
Добавить стакан просеянной муки, перемешать и отставить на четверть часа.
Вмешать оставшуюся муку, замесить тесто.
Смешать мягкое сливочное масло с желтками, ванилином и сахаром, добавить к тесту, посолить.
Замесить эластичное тесто.
Добавить замоченный ранее изюм, вымешивать 15 минут.
Смазать чашу мультиварки растительным маслом, выложить тесто и включить режим подогрева.
Когда тесто поднимется, включить режим выпечки и готовить блюдо 1,5 часа.
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