Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом

Читай также: Как приготовить рыбный суп Буйабес
Щавелевый суп с яйцом - это традиционное блюдо русской кухни. Его готовят не только весной и летом, когда на огородах растет свежий щавель. Очень вкусным получается щавелевый суп из замороженного или консервированного щавля. Это универсальное первое блюдо, ведь его можно употреблять как горячим, так и холодным. Щавелевый суп - низкокалорийный, а значит подходит для тех, кто придерживается диетического питания.
Чтобы приготовить щавелевый суп, необходимы два главных ингредиента - щавель и яйца. Рецептов приготовления такого супа очень много, к тому же нет необходимости придерживаться рецептуры - ингредиенты можно взять “на глаз”. Суп из щавеля можно приготовить на мясном бульоне либо постный. В суп обычно добавляют морковно-луковую зажарку, крупы - преимущественно рис или перловку, иногда - твердый или плавленный сыр. Яйца в щавелевый суп можно добавлять как уже вареными, так и сырыми. Можно приготовить щавелевый суп в популярной консистенции в виде пюре. Чтобы сэкономить время, стоит попробовать приготовит суп из щавеля в мультиварке.
Мы предлагаем приготовить щавелевый суп с яйцом по самому простому и быстрому рецепту. В нашем супе нет крупы, поэтому он получается легким. Кисловатый вкус этого первого блюдо понравится даже детям.
Читай также: Суп с перловкой классический: подробный рецепт
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить французский луковый суп.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил