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Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом

Вчера, 14:40Комментариев:0
Рецепт диетического супа, который станет источником витаминов весной.
Ингредиенты
  • Щавель 300 г
  • Картофель 3 шт
  • Морковь, лук репчатый по 1 шт
  • Яйца куриные 5 шт
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Черный душистый перец горошком
  • Соль 2 ч.л.
Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом
Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом / pinterest

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Щавелевый суп с яйцом - это традиционное блюдо русской кухни. Его готовят не только весной и летом, когда на огородах растет свежий щавель. Очень вкусным получается щавелевый суп из замороженного или консервированного щавля. Это универсальное первое блюдо, ведь его можно употреблять как горячим, так и холодным. Щавелевый суп - низкокалорийный, а значит подходит для тех, кто придерживается диетического питания. 

Чтобы приготовить щавелевый суп, необходимы два главных ингредиента - щавель и яйца. Рецептов приготовления такого супа очень много, к тому же нет необходимости придерживаться рецептуры - ингредиенты можно взять “на глаз”. Суп из щавеля можно приготовить на мясном бульоне либо постный. В суп обычно добавляют морковно-луковую зажарку, крупы - преимущественно рис или перловку, иногда - твердый или плавленный сыр. Яйца в щавелевый суп можно добавлять как уже вареными, так  и сырыми. Можно приготовить щавелевый суп в популярной консистенции в виде пюре. Чтобы сэкономить время, стоит попробовать приготовит суп из щавеля в мультиварке.

Мы предлагаем приготовить щавелевый суп с яйцом по самому простому и быстрому рецепту. В нашем супе нет крупы, поэтому он получается легким. Кисловатый вкус этого первого блюдо понравится даже детям.

Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом
Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом
pinterest

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Приготовление:

  1. Нарезать картофель небольшими брусочками.
  2. Положить картофель в кастрюлю, залить двумя литрами воды и поставить на огонь. Снять пену.
  3. Нарезать мелко лук, натереть морковь на терке. 
  4. Обжаривать лук с морковью на сковороде в растительном масле 5 минут. 
  5. Добавить обжарку в кастрюлю с картофелем, перец горошком. Варить 10 минут на медленном огне после закипания.
  6. Отрезать у листьев щавеля стебли, нарезать их произвольно.
  7. Разбить в пиалу 5 яиц, слегка взболтать их венчиком или вилкой.
  8. Добавить щавель в кастрюлю, аккуратно перемешать. Варить 4 минуты.
  9. Продолжая помешивать суп, влить в него тонкой струйкой взбитые куриные яйца и посолить суп по вкусу. 
  10. Подержать суп на огне 5 минут.
  11. Разлить щавелевый суп с яйцами по тарелкам, подавать со сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить французский луковый суп. 

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Теги:суп,весенний суп,щавель,зеленый борщ рецепт,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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