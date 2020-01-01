Вчера, 14:40 Комментариев:0

Рецепт диетического супа, который станет источником витаминов весной.

Читай также: Как приготовить рыбный суп Буйабес

Щавелевый суп с яйцом - это традиционное блюдо русской кухни. Его готовят не только весной и летом, когда на огородах растет свежий щавель. Очень вкусным получается щавелевый суп из замороженного или консервированного щавля. Это универсальное первое блюдо, ведь его можно употреблять как горячим, так и холодным. Щавелевый суп - низкокалорийный, а значит подходит для тех, кто придерживается диетического питания.

Чтобы приготовить щавелевый суп, необходимы два главных ингредиента - щавель и яйца. Рецептов приготовления такого супа очень много, к тому же нет необходимости придерживаться рецептуры - ингредиенты можно взять “на глаз”. Суп из щавеля можно приготовить на мясном бульоне либо постный. В суп обычно добавляют морковно-луковую зажарку, крупы - преимущественно рис или перловку, иногда - твердый или плавленный сыр. Яйца в щавелевый суп можно добавлять как уже вареными, так и сырыми. Можно приготовить щавелевый суп в популярной консистенции в виде пюре. Чтобы сэкономить время, стоит попробовать приготовит суп из щавеля в мультиварке.

Мы предлагаем приготовить щавелевый суп с яйцом по самому простому и быстрому рецепту. В нашем супе нет крупы, поэтому он получается легким. Кисловатый вкус этого первого блюдо понравится даже детям.

Весенний рецепт: щавелевый суп с яйцом pinterest

Читай также: Суп с перловкой классический: подробный рецепт

Приготовление:

Нарезать картофель небольшими брусочками. Положить картофель в кастрюлю, залить двумя литрами воды и поставить на огонь. Снять пену. Нарезать мелко лук, натереть морковь на терке. Обжаривать лук с морковью на сковороде в растительном масле 5 минут. Добавить обжарку в кастрюлю с картофелем, перец горошком. Варить 10 минут на медленном огне после закипания. Отрезать у листьев щавеля стебли, нарезать их произвольно. Разбить в пиалу 5 яиц, слегка взболтать их венчиком или вилкой. Добавить щавель в кастрюлю, аккуратно перемешать. Варить 4 минуты. Продолжая помешивать суп, влить в него тонкой струйкой взбитые куриные яйца и посолить суп по вкусу. Подержать суп на огне 5 минут. Разлить щавелевый суп с яйцами по тарелкам, подавать со сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить французский луковый суп.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.