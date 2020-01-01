Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Луковый суп Вишисуаз: что надо знать о французском блюде

13 мин назадКомментариев:0
Как приготовить знаменитое французское блюдо у себя дома - интересный рецепт в карантин.
Ингредиенты
  • Лук-порей, картофель по 500 г
  • Лук репчатый 1 шт
  • Зеленый лук 50 г
  • Куриный бульон 1 л
  • Сливочное масло 100 г
  • Соль
  • Сливки 200 мл
  • Перец черный молотый
Луковый суп Вишисуаз: что надо знать о французском блюде
Луковый суп Вишисуаз: что надо знать о французском блюде / Pinterest.com

Читай также: Салаты на Пасху без майонеза: ТОП-10 лучших рецептов (с фото)

Суп вишисуаз - это луковый суп-пюре. Он готовится из различных сортов лука, преимущественно из лука-порея. Сегодня нельзя с точностью на 100% сказать, кто именно изобрел этот суп. По одной из версий -  шеф-повар нью-йоркского ресторана компании “Ритц-Карлтон” Луи Диа. И название ему дал в честь провинции Виши, из которой родом. По другой версии, первым рецепт супа описал французский повар Жюль Гуффе в “Королевской кулинарной книге” еще в 1869 году. Вот только в его интерпретации суп подается горячим.

Чтобы приготовить вишисуаз, необходимо обжарить лук с картофелем в сливочном масле, а потом тушить все вместе в курином бульоне. Позже добавляются сливки, и ингредиенты перебиваются блендером в пюре. Сверху луковый суп можно посыпать сухариками. Вишисуаз подается холодным, поэтому это первое блюдо идеально для употребления в теплое время года. Французы подают суп вместе с салатом из креветок и фенхеля, приправленного лимонным соком и оливковым маслом.

Предлагаем приготовить суп вишисуаз по классическому рецепту, из лука-порея. Гарниром к супу может выступить салат из огурцов, зеленого лука и сметаны.

Луковый суп Вишисуаз: что надо знать о французском блюде
Луковый суп Вишисуаз: что надо знать о французском блюде
Pinterest.com

Читай также: Пасха 2020: ТОП-10 лучших салатов для праздничного стола (с фото)

Приготовление:

  1. Растопить сливочное масло в глубокой кастрюле, добавить мелко нарубленный репчатый лук. Обжарить до мягкости.
  2. Добавить мелко нарубленный лук-порей, обжаривать до его мягкости.
  3. Очистить картофель, нарезать мелкими кубиками. Добавить к луку, влить бульон. 
  4. Довести до кипения, посолить, поперчить. Варить на медленном огне полчаса.
  5. Взбить в блендере суп вместе с холодными сливками до нежного пюреобразного состояния. 
  6. Охладить и подавать, посыпав мелко нарубленным зеленым луком. 

Ранее мы писали, как приготовить классический рассольник с перловкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:луковый суп,французская кухня,вишисуаз,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь