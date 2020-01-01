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Как приготовить знаменитое французское блюдо у себя дома - интересный рецепт в карантин.

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Суп вишисуаз - это луковый суп-пюре. Он готовится из различных сортов лука, преимущественно из лука-порея. Сегодня нельзя с точностью на 100% сказать, кто именно изобрел этот суп. По одной из версий - шеф-повар нью-йоркского ресторана компании “Ритц-Карлтон” Луи Диа. И название ему дал в честь провинции Виши, из которой родом. По другой версии, первым рецепт супа описал французский повар Жюль Гуффе в “Королевской кулинарной книге” еще в 1869 году. Вот только в его интерпретации суп подается горячим.

Чтобы приготовить вишисуаз, необходимо обжарить лук с картофелем в сливочном масле, а потом тушить все вместе в курином бульоне. Позже добавляются сливки, и ингредиенты перебиваются блендером в пюре. Сверху луковый суп можно посыпать сухариками. Вишисуаз подается холодным, поэтому это первое блюдо идеально для употребления в теплое время года. Французы подают суп вместе с салатом из креветок и фенхеля, приправленного лимонным соком и оливковым маслом.

Предлагаем приготовить суп вишисуаз по классическому рецепту, из лука-порея. Гарниром к супу может выступить салат из огурцов, зеленого лука и сметаны.

Луковый суп Вишисуаз: что надо знать о французском блюде Pinterest.com

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Приготовление:

Растопить сливочное масло в глубокой кастрюле, добавить мелко нарубленный репчатый лук. Обжарить до мягкости. Добавить мелко нарубленный лук-порей, обжаривать до его мягкости. Очистить картофель, нарезать мелкими кубиками. Добавить к луку, влить бульон. Довести до кипения, посолить, поперчить. Варить на медленном огне полчаса. Взбить в блендере суп вместе с холодными сливками до нежного пюреобразного состояния. Охладить и подавать, посыпав мелко нарубленным зеленым луком.

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