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Суп с перловкой классический: подробный рецепт

Сегодня, 13:12Комментариев:0
Любимый рецепт вкусного рассольника с перловкой, который нравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
  • Бульон мясной 500 мл
  • Перловка 50 г
  • Масло сливочное 20 г
  • Картофель 3 шт
  • Лук репчатый, морковь по 1 шт
  • Огурцы соленые 4 шт
  • Рассол огуречный 100 мл
  • Лавровый лист 2 шт
  • Сметана 2 ст.л.
  • Зелень
  • Соль
  • Перец черный горошком
Суп с перловкой классический: подробный рецепт
Суп с перловкой классический: подробный рецепт / Pinterest.com

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Перловая крупа – полезный и дешевый продукт, который не пользуется популярностью среди кулинаров. Дело в том, что варить эту крупу не просто, да и не быстро. Перловку подают на гарнир либо добавляют ее в первые блюда. Классический суп с перловкой называется преимущественно рассольником. Конечно, рассольник можно приготовить и с рисом, но именно вариант с перловой крупой - традиционное блюдо старорусской кухни. Самые популярные варианты рассольника - московский и ленинградский. Первый готовится на говяжьих почках, второй - на мясном бульоне. Кроме перловой крупы, важный ингредиент рассольника - соленые огурцы.

Также можно приготовить суп с перловкой и грибами, с рыбными консервами, с копченостями, шотландский перловый суп с бараниной и брюквой, фасолевый суп-пюре с перловкой, уху с перловкой. 

Мы предлагаем приготовить классический рассольник с перловой крупой на мясном бульоне. Для супа понадобятся обычные овощи: картофель, лук, морковь и соленые огурцы. Чтобы вкус супа был помягче, репчатый лук можно заменить на лук-порей. Нужную кислинку супу придают не только огурцы, но и огуречный рассол. 

Суп с перловкой классический: подробный рецепт
Суп с перловкой классический: подробный рецепт
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Промыть тщательно крупу, всыпать в кипящую воду, довести до кипения, затем откинуть на сито.
  2. Вскипятить воду, всыпать в кастрюлю перловку. Варить на малом огне полчаса, откинуть на сито.
  3. Поставить кастрюлю с бульоном на огонь.
  4. Нарезать картофель небольшими кусочками, добавить в кипящий бульон.
  5. Нарезать мелко лук, морковь натереть на средней терке.
  6. Обжарить в сливочном масле сначала лук до мягкости около 3 минут, а потом вместе с морковью.
  7. Нарезать огурцы мелкими кубиками, обжарить 3 минуты на сковороде в огуречном рассоле (2-3 ст.л.)
  8. Добавить в кастрюлю с бульоном обжаренные огурцы, рассол и лук с морковью.
  9. Добавить в рассольник перловку, лавровый лист, приправить специями.
  10. Варить 5 минут, снять с огня, дать настояться в течение 20 минут.
  11. Подавать со сметаной и мелко рубленой зеленью.

Ранее мы писали, как приготовить рыбный суп Буйабес. 

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Теги:первые блюда,рассольник,рассольник с перловкой,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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