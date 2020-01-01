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Любимый рецепт вкусного рассольника с перловкой, который нравится как взрослым, так и детям.

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Перловая крупа – полезный и дешевый продукт, который не пользуется популярностью среди кулинаров. Дело в том, что варить эту крупу не просто, да и не быстро. Перловку подают на гарнир либо добавляют ее в первые блюда. Классический суп с перловкой называется преимущественно рассольником. Конечно, рассольник можно приготовить и с рисом, но именно вариант с перловой крупой - традиционное блюдо старорусской кухни. Самые популярные варианты рассольника - московский и ленинградский. Первый готовится на говяжьих почках, второй - на мясном бульоне. Кроме перловой крупы, важный ингредиент рассольника - соленые огурцы.

Также можно приготовить суп с перловкой и грибами, с рыбными консервами, с копченостями, шотландский перловый суп с бараниной и брюквой, фасолевый суп-пюре с перловкой, уху с перловкой.

Мы предлагаем приготовить классический рассольник с перловой крупой на мясном бульоне. Для супа понадобятся обычные овощи: картофель, лук, морковь и соленые огурцы. Чтобы вкус супа был помягче, репчатый лук можно заменить на лук-порей. Нужную кислинку супу придают не только огурцы, но и огуречный рассол.

Суп с перловкой классический: подробный рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Промыть тщательно крупу, всыпать в кипящую воду, довести до кипения, затем откинуть на сито. Вскипятить воду, всыпать в кастрюлю перловку. Варить на малом огне полчаса, откинуть на сито. Поставить кастрюлю с бульоном на огонь. Нарезать картофель небольшими кусочками, добавить в кипящий бульон. Нарезать мелко лук, морковь натереть на средней терке. Обжарить в сливочном масле сначала лук до мягкости около 3 минут, а потом вместе с морковью. Нарезать огурцы мелкими кубиками, обжарить 3 минуты на сковороде в огуречном рассоле (2-3 ст.л.) Добавить в кастрюлю с бульоном обжаренные огурцы, рассол и лук с морковью. Добавить в рассольник перловку, лавровый лист, приправить специями. Варить 5 минут, снять с огня, дать настояться в течение 20 минут. Подавать со сметаной и мелко рубленой зеленью.

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