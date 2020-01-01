Суп с перловкой классический: подробный рецепт

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Перловая крупа – полезный и дешевый продукт, который не пользуется популярностью среди кулинаров. Дело в том, что варить эту крупу не просто, да и не быстро. Перловку подают на гарнир либо добавляют ее в первые блюда. Классический суп с перловкой называется преимущественно рассольником. Конечно, рассольник можно приготовить и с рисом, но именно вариант с перловой крупой - традиционное блюдо старорусской кухни. Самые популярные варианты рассольника - московский и ленинградский. Первый готовится на говяжьих почках, второй - на мясном бульоне. Кроме перловой крупы, важный ингредиент рассольника - соленые огурцы.
Также можно приготовить суп с перловкой и грибами, с рыбными консервами, с копченостями, шотландский перловый суп с бараниной и брюквой, фасолевый суп-пюре с перловкой, уху с перловкой.
Мы предлагаем приготовить классический рассольник с перловой крупой на мясном бульоне. Для супа понадобятся обычные овощи: картофель, лук, морковь и соленые огурцы. Чтобы вкус супа был помягче, репчатый лук можно заменить на лук-порей. Нужную кислинку супу придают не только огурцы, но и огуречный рассол.
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Приготовление:
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