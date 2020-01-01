Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта

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К утреннему воскресному чаю предлагаем приготовить вкусные шоколадные пряники. Время приготовления десерта - не более 40 минут, поэтому шоколадные пряники понравится готовить даже самым нетерпеливым. 8 Марта мужчины могут порадовать любимых женщин этой собственноручно приготовленной выпечкой.
Чтобы приготовить шоколадные пряники, необходимы простые ингредиенты. Для выпечки можно использовать не только пшеничную муку, но и цельнозерновую либо смесь. Замес делают на кефире, а для вкуса в тесто добавляют корицу и мускатный орех. Пряники можно сделать с начинкой, для этого используют джемы. Сверху готовые пряники присыпают сахарной пудрой либо готовят белую глазурь. Для этого взбивают миксером сахарную пудру, яичные белки и лимонную кислоту.
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Приготовление:
Ранее мы писали, что приготовить к 8 марта.
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