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Рецепт вкусных и рассыпчатых пряников, который понравится детям и взрослым.

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К утреннему воскресному чаю предлагаем приготовить вкусные шоколадные пряники. Время приготовления десерта - не более 40 минут, поэтому шоколадные пряники понравится готовить даже самым нетерпеливым. 8 Марта мужчины могут порадовать любимых женщин этой собственноручно приготовленной выпечкой.

Чтобы приготовить шоколадные пряники, необходимы простые ингредиенты. Для выпечки можно использовать не только пшеничную муку, но и цельнозерновую либо смесь. Замес делают на кефире, а для вкуса в тесто добавляют корицу и мускатный орех. Пряники можно сделать с начинкой, для этого используют джемы. Сверху готовые пряники присыпают сахарной пудрой либо готовят белую глазурь. Для этого взбивают миксером сахарную пудру, яичные белки и лимонную кислоту.

Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта Pinterest

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Приготовление:

Просеять муку с солью, содой, корицей, мускатным орехом и какао. Соединить в отдельной емкости кефир, сахар и яйцо. Всыпать мучную смесь, перемешать. Замесить тесто, сформировать шарики. Выложить шарики в стеклянный противень Выпекать 25 минут при температуре 180 С. Присыпать сверху сахарной пудрой.

Ранее мы писали, что приготовить к 8 марта.

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