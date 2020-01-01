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Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта

Сегодня, 20:00Комментариев:0
Рецепт вкусных и рассыпчатых пряников, который понравится детям и взрослым.
Ингредиенты
  • мука пшеничная 300 г
  • соль щепотка
  • сода 1 ч. л.
  • корица молотая 1/2 ч. л.
  • мускатный орех 1/4 ч. л.
  • какао порошок 25 г
  • сахар 50 г
  • кефир 200 г
  • яйца 1 шт.
Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта
Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта / pinterest

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К утреннему воскресному чаю предлагаем приготовить вкусные шоколадные пряники. Время приготовления десерта - не более 40 минут, поэтому шоколадные пряники понравится готовить  даже самым нетерпеливым. 8 Марта мужчины могут порадовать любимых женщин этой собственноручно приготовленной выпечкой. 

Чтобы приготовить шоколадные пряники, необходимы простые ингредиенты. Для выпечки можно использовать не только пшеничную муку, но и цельнозерновую либо смесь. Замес делают на кефире, а для вкуса в тесто добавляют корицу и мускатный орех. Пряники можно сделать с начинкой, для этого используют джемы. Сверху готовые пряники присыпают сахарной пудрой либо готовят белую глазурь. Для этого взбивают миксером сахарную пудру, яичные белки и лимонную кислоту.

Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта
Мягкие шоколадные пряники на кефире к 8 Марта
Pinterest

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Приготовление:

  1. Просеять муку с солью, содой, корицей, мускатным орехом и какао.
  2. Соединить в отдельной емкости кефир, сахар и яйцо.
  3. Всыпать мучную смесь, перемешать.
  4. Замесить тесто, сформировать шарики.
  5. Выложить шарики в стеклянный противень
  6. Выпекать 25 минут при температуре 180 С.
  7. Присыпать сверху сахарной пудрой.

Ранее мы писали, что приготовить к 8 марта.

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Теги:пряники,шоколадные пряники,8 марта,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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