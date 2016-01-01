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Необычный рецепт блинов с сыром, который добавляется в тесто для мягкости.

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Сегодня началась Масленица, а вся неделя будет называться Масленичной или Мясопустной. Считалось, что перед Великим постом, который стартует после окончания Мясопустной недели, 2 марта 2020 года, нельзя есть мясо, а только рыбу и молочные продукты. Главный символ праздника - блины. Их на этой неделе можно выпекать в любой день, и побольше. Блины могут быть как сладкими, так и солеными, с начинкой и без нее. Рецепты приготовления блинов посчитать довольно сложно, опытным хозяйкам под силу придумать рецепт самостоятельно.

Мы предлагаем необычный рецепт блинов с плавленным сыром. При этом его не будут использовать в качестве начинки, а в виде добавки в тесто. Блины с плавленным сыром получаются мягкие, нежные, с множеством дырочек и с сырно - сливочным вкусом. Блины можно кушать самостоятельно либо завернуть в них несладкую начинку. Ингредиенты для сырных блинов используются классические: молоко, мука, яйца, растительное масло, соль, сахар.

Блины на Масленицу с плавленым сыром Pinterest.com

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Приготовление:

Выложить в миску плавленый сыр. Добавить взбитые яйца с солью и сахаром, влить молоко. Перемешать. Добавить соду, уксус. Перемешать до однородности. Всыпать муку, сделать замес теста как на густые оладьи. Развести тесто холодной кипяченой водой, добавить растительное масло. Разогреть хорошо антипригарную сковороду, смазать растительным маслом. Жарить блины.

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