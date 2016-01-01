Блины на Масленицу с плавленым сыром

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Сегодня началась Масленица, а вся неделя будет называться Масленичной или Мясопустной. Считалось, что перед Великим постом, который стартует после окончания Мясопустной недели, 2 марта 2020 года, нельзя есть мясо, а только рыбу и молочные продукты. Главный символ праздника - блины. Их на этой неделе можно выпекать в любой день, и побольше. Блины могут быть как сладкими, так и солеными, с начинкой и без нее. Рецепты приготовления блинов посчитать довольно сложно, опытным хозяйкам под силу придумать рецепт самостоятельно.
Мы предлагаем необычный рецепт блинов с плавленным сыром. При этом его не будут использовать в качестве начинки, а в виде добавки в тесто. Блины с плавленным сыром получаются мягкие, нежные, с множеством дырочек и с сырно - сливочным вкусом. Блины можно кушать самостоятельно либо завернуть в них несладкую начинку. Ингредиенты для сырных блинов используются классические: молоко, мука, яйца, растительное масло, соль, сахар.
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Приготовление:
Ранее мы писали, куда пойти на Масленицу-2020 в Киеве.
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