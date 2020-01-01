Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото

Кундюмы - это запеченные, а затем томленные в бульоне, постные пельмени в форме ушек. Готовят кундюмы из заварного теста с начинкой из грибов и крупы, например гречки или риса. Необычна и технология приготовления блюда: сначала кундюмы запекают в духовке, а потом томят в грибном отваре. Первым рецепт кундюмов записал в своей кулинарной книге ученый-историк В. Похлебкин. В оригинальном рецепте в начинку кроме грибов и крупы еще добавляют вареные яйца.
Предлагаем приготовить вкусные постные кундюмы с чечевицей и пекинской капусты. Это оригинальный рецепт кундюмов, который модернизировали из книги Похлебкина несколько лет назад. Вместо гречки или риса для начинки используют чечевицу, а грибы заменяют пекинской капустой. Последнюю тушат вместе с морковью и луком, а потом соединяют с вареной чечевицей. Поскольку в блюде отсутствуют грибы, то и бульон для кундюмов готовят не на грибном отваре. Чтобы приготовить кундюмы, следует постараться и запастись временем и терпением. Но ожидание стоит результата - кундюмы станут фаворитом постного меню.
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