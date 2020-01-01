Сегодня, 13:05 Комментариев:0

Необычный рецепт постных пельменей с грибами и овощами.

Читай также: Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях

Кундюмы - это запеченные, а затем томленные в бульоне, постные пельмени в форме ушек. Готовят кундюмы из заварного теста с начинкой из грибов и крупы, например гречки или риса. Необычна и технология приготовления блюда: сначала кундюмы запекают в духовке, а потом томят в грибном отваре. Первым рецепт кундюмов записал в своей кулинарной книге ученый-историк В. Похлебкин. В оригинальном рецепте в начинку кроме грибов и крупы еще добавляют вареные яйца.

Предлагаем приготовить вкусные постные кундюмы с чечевицей и пекинской капусты. Это оригинальный рецепт кундюмов, который модернизировали из книги Похлебкина несколько лет назад. Вместо гречки или риса для начинки используют чечевицу, а грибы заменяют пекинской капустой. Последнюю тушат вместе с морковью и луком, а потом соединяют с вареной чечевицей. Поскольку в блюде отсутствуют грибы, то и бульон для кундюмов готовят не на грибном отваре. Чтобы приготовить кундюмы, следует постараться и запастись временем и терпением. Но ожидание стоит результата - кундюмы станут фаворитом постного меню.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото Pinterest.com

Читай также: Блюдо в пост: плов из перловки с грибами

Приготовление:

Промыть чечевицу, залить кипятком, посолить. Варить на среднем огне до мягкости около получаса.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото Pinterest.com

Пюрировать чечевицу блендером.

Обжарить на сковороде в растительном масле специи для начинки.

Натереть морковь на крупной терке, выложить к специям. Перемешать.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото Pinterest.com

Нарезать пекинскую капусту, добавить к моркови. Тушить до готовности.

Соединить в миске чечевичное пюре и овощную массу.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото Pinterest.com

Замесить тесто, соединив масло, соль и кипяток.

Всыпать муку, быстро перемешать ложкой, а потом вымесить руками.

Раскатать тонко тесто, нарезать на квадраты 7*7 см.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото pinterest.com

Выложить начинку на каждый квадрат, приподнять противоположные углы квадрата, соединить края теста. Получаются треугольники.Сформировать кундюмы, соединив два угла треугольника.

Выложить кундюмы на застеленный пергаментной бумагой противень.

Выпекать 20 минут при температуре 200 С.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото Pinterest.com

Налить в кастрюлю воду, довести до кипения.

Положить в бульон все ингредиенты, варить 2 минуты.

Выложить испеченные кундюмы в глубокую кастрюлю, залить бульоном.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото Pinterest.com

Накрыть фольгой, готовить в духовке 15 минут при температуре 200 С.

Подавать с бульоном, полив сметаной.

Ранее мы писали, что готовить в пост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.