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Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото

Сегодня, 13:05Комментариев:0
Необычный рецепт постных пельменей с грибами и овощами.
Ингредиенты
  • Тесто:
  • Мука 330 г.
  • Вода 200 мл.
  • Растительное масло 4 ст. л.
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Начинка:
  • Чечевица 150 мл.
  • Вода 380 мл.
  • Пекинская капуста 400 г.
  • Морковь 1 шт.
  • Растительное масло 3 ст. л.;
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Асафетида 2/3 ч. л.
  • Черный перец, молотый имбирь по 1/3 ч. л.
  • Соль
  • Бульон:
  • Вода 1 л.
  • Соевый соус 4 ст. л.
  • Соль, сахар по 1/2 ч. л.
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Асафетида, молотый кориандр по 1/2 ч. л.
  • Молотый кардамон щепотка
  • Душистый перец горошком 6 шт.
  • Лавровый лист 1 шт.
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото / Pinterest.com

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Кундюмы - это запеченные, а затем томленные в бульоне, постные пельмени в форме ушек. Готовят кундюмы из заварного теста с начинкой из грибов и крупы, например гречки или риса. Необычна и технология приготовления блюда: сначала кундюмы запекают в духовке, а потом томят в грибном отваре. Первым рецепт кундюмов записал в своей кулинарной книге ученый-историк В. Похлебкин. В оригинальном рецепте в начинку кроме грибов и крупы еще добавляют вареные яйца. 

Предлагаем приготовить вкусные постные кундюмы с чечевицей и пекинской капусты. Это оригинальный рецепт кундюмов, который модернизировали из книги Похлебкина несколько лет назад. Вместо гречки или риса для начинки используют чечевицу, а грибы заменяют пекинской капустой. Последнюю тушат вместе с морковью и луком, а потом соединяют с вареной чечевицей. Поскольку в блюде отсутствуют грибы, то и бульон для кундюмов готовят не на грибном отваре. Чтобы приготовить кундюмы, следует постараться и запастись временем и терпением. Но ожидание стоит результата - кундюмы станут фаворитом постного меню. 

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Pinterest.com

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Приготовление:

  • Промыть чечевицу, залить кипятком, посолить. Варить на среднем огне до мягкости около получаса.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Pinterest.com

  • Пюрировать чечевицу блендером.
  • Обжарить на сковороде в растительном масле специи для начинки. 
  • Натереть морковь на крупной терке, выложить к специям. Перемешать.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Pinterest.com

  • Нарезать пекинскую капусту, добавить к моркови. Тушить до готовности.
  • Соединить в миске чечевичное пюре и овощную массу. 

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Pinterest.com

  • Замесить тесто, соединив масло, соль и кипяток.
  • Всыпать муку, быстро перемешать ложкой, а потом вымесить руками.
  • Раскатать  тонко тесто, нарезать на квадраты 7*7 см.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
pinterest.com

  • Выложить начинку на каждый квадрат, приподнять противоположные углы квадрата, соединить края теста. Получаются треугольники.Сформировать кундюмы, соединив два угла треугольника.
  • Выложить кундюмы на застеленный пергаментной бумагой противень.
  • Выпекать 20 минут при температуре 200 С.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Pinterest.com

  • Налить в кастрюлю воду, довести до кипения. 
  • Положить в бульон все ингредиенты, варить 2 минуты. 
  • Выложить испеченные кундюмы в глубокую кастрюлю, залить бульоном.

Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Кундюмы с чечевицей: пошаговый рецепт с фото
Pinterest.com

  • Накрыть фольгой, готовить в духовке 15 минут при температуре 200 С.
  • Подавать с бульоном, полив сметаной.

Ранее мы писали, что готовить в пост.

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Теги:постные блюда,пельмени в горшочках,блюда с грибами,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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