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Простой приготовления "воздушного" пирога с персиками, который быстро готовится.

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Шарлотка - десертный пирог, блюдо европейской кухни, родиной которого считается Франция. А вот название у пирога имеет английские корни. По одной версии, десерт назвали именем королевы Шарлотты, супруги короля Георга ІІІ. Более правдоподобной версией считается, что название пирога происходит от слова charlyt - в переводе с английского - блюдо из сахара, молока и взбитых яиц. В Украине шарлотка появилась благодаря полякам и австро-венграм.

По сути, шарлотка - это яблоки запеченные в тесте. Шарлотка готовится очень быстро и просто, из простых ингредиентов. Главный секрет вкусной шарлотки - в яблоках. Можно использовать любые сорта, но лучше всего кисло-сладкие, например, антоновку. Готовить шарлотку можно не только в духовке, но и в мультиварке.

Существует несколько вариаций приготовления шарлотки. Так, в начинку можно класть любые фрукты или ягоды. Очень вкусной получается шарлотка с персиками. Поскольку на дворе зима, предлагаем приготовить шарлотку с консервированными персиками. Для пирога достаточно 7 целых плодов, хотя начинки в шарлотке должно быть много. Время приготовления блюда - 60 минут.

Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Взбить яйца миксером, постепенно добавляя сахар, до густой пены. Добавить сметану, взбить до однородности. Смешать муку с разрыхлителем, просеять через сито. Добавить муку в тесто, тщательно перемешать. Оставить на 15 минут. Нарезать мякоть персиков средними дольками. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, присыпать сухарями. Выложить на дно формы подготовленные персики, залить их тестом. Выпекать в духовке 50 минут при температуре 200 С.

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