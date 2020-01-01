Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт

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Шарлотка - десертный пирог, блюдо европейской кухни, родиной которого считается Франция. А вот название у пирога имеет английские корни. По одной версии, десерт назвали именем королевы Шарлотты, супруги короля Георга ІІІ. Более правдоподобной версией считается, что название пирога происходит от слова charlyt - в переводе с английского - блюдо из сахара, молока и взбитых яиц. В Украине шарлотка появилась благодаря полякам и австро-венграм.
По сути, шарлотка - это яблоки запеченные в тесте. Шарлотка готовится очень быстро и просто, из простых ингредиентов. Главный секрет вкусной шарлотки - в яблоках. Можно использовать любые сорта, но лучше всего кисло-сладкие, например, антоновку. Готовить шарлотку можно не только в духовке, но и в мультиварке.
Существует несколько вариаций приготовления шарлотки. Так, в начинку можно класть любые фрукты или ягоды. Очень вкусной получается шарлотка с персиками. Поскольку на дворе зима, предлагаем приготовить шарлотку с консервированными персиками. Для пирога достаточно 7 целых плодов, хотя начинки в шарлотке должно быть много. Время приготовления блюда - 60 минут.
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Приготовление:
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