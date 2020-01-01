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Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт

Сегодня, 10:59Комментариев:0
Простой приготовления "воздушного" пирога с персиками, который быстро готовится.
Ингредиенты
  • яйца 5 шт.
  • сахар, сметана, мука по 1 ст.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • персики 7 шт.
  • масло сливочное для смазывания формы
  • тертые сухари для присыпки
Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт
Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт / Pinterest.com

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Шарлотка - десертный пирог, блюдо европейской кухни, родиной которого считается Франция. А вот название у пирога имеет английские корни. По одной версии, десерт назвали именем королевы Шарлотты, супруги короля Георга ІІІ. Более правдоподобной версией считается, что название пирога происходит от слова charlyt - в переводе с английского - блюдо из сахара, молока и взбитых яиц. В Украине шарлотка появилась благодаря полякам и австро-венграм.

По сути, шарлотка - это яблоки запеченные в тесте. Шарлотка готовится очень быстро и просто, из простых ингредиентов. Главный секрет вкусной шарлотки - в яблоках. Можно использовать любые сорта, но лучше всего кисло-сладкие, например, антоновку. Готовить шарлотку можно не только в духовке, но и в мультиварке.

Существует несколько вариаций приготовления шарлотки. Так, в начинку можно класть любые фрукты или ягоды. Очень вкусной получается шарлотка с персиками. Поскольку на дворе зима, предлагаем приготовить шарлотку с консервированными персиками. Для пирога достаточно 7 целых плодов, хотя начинки в шарлотке должно быть много. Время приготовления блюда - 60 минут.

Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт
Шарлотка с консервированными персиками: необычный рецепт
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Взбить яйца миксером, постепенно добавляя сахар, до густой пены. 
  2. Добавить сметану, взбить до однородности. 
  3. Смешать муку с разрыхлителем, просеять через сито. 
  4. Добавить муку в тесто, тщательно перемешать. Оставить на 15 минут. 
  5. Нарезать мякоть персиков средними дольками. 
  6. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, присыпать сухарями. 
  7. Выложить на дно формы подготовленные персики, залить их тестом. 
  8. Выпекать в духовке 50 минут при температуре 200 С.

Ранее мы писали, как приготовить панкейки по-американски. 

 

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Теги:шарлотка,бисквит,пирог,десерт,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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