Тосканский рисовой пирог: вкусный десерт без яиц

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После воскресного обеда в Италии принято подавать вкусный десерт. В каждом итальянском регионе традиционный десерт- не одно и то же блюдо. Например, в Тоскане подают рисовый пирог. По сути, это нежная рисовая запеканка на рассыпчатой песочной основе. Предлагаем приготовить этот простой тосканский рисовый пирог, который получается очень вкусным, при том, что готовится довольно просто. Единственный минус блюда в том, что десерт нельзя приготовить быстро.
Чтобы приготовить рисовый рецепт по оригинальному рецепту, необходимо замесить песочное тесто, в которое обязательно добавляют апельсиновую цедру. Тесто должно постоять в холодильнике как минимум полчаса, но лучше оставить его там на ночь. В оригинальном рецепте рисовую кашу для пирога надо варить непосредственно перед выпечкой, но можно сварить ее заранее. В начинке присутствуют цитрусовые нотки, которыми ее наполняет лимонная цедра. Начинка получается воздушной, поскольку в ней присутствуют взбитые сливки. Время выпечки - 40 минут, украсить можно по желанию.
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Приготовление Тосканского рисового пирога:
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