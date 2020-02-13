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Тосканский рисовой пирог: вкусный десерт без яиц

Сегодня, 10:40Комментариев:2
Необычный рецепт запеканки на песочной основе, которую готовят в Тоскане.
Ингредиенты
  • Тесто:
  • Сливочное масло, сахар по 150 г.
  • Мука 300 г.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Соль щепотка
  • Молоко 2 ст. л.
  • Апельсин 1 шт.
  • Начинка:
  • Рис 300 г.
  • Сахар 6 ст. л.
  • Молоко 1 л.
  • Лимон 1 шт.
  • Сливки (30%) 6 ст. л.
Тосканский рисовой пирог: вкусный десерт без яиц
Тосканский рисовой пирог: вкусный десерт без яиц / Pinterest.com

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После воскресного обеда в Италии принято подавать вкусный десерт. В каждом итальянском регионе традиционный десерт- не одно и то же блюдо. Например, в Тоскане подают рисовый пирог. По сути, это нежная рисовая запеканка на рассыпчатой песочной основе. Предлагаем приготовить этот простой тосканский рисовый пирог, который получается очень вкусным, при том, что готовится довольно просто. Единственный минус блюда в том, что десерт нельзя приготовить быстро.

Чтобы приготовить рисовый рецепт по оригинальному рецепту, необходимо замесить песочное тесто, в которое обязательно добавляют апельсиновую цедру. Тесто должно постоять в холодильнике как минимум полчаса, но лучше оставить его там на ночь. В оригинальном рецепте рисовую кашу для пирога надо варить непосредственно перед выпечкой, но можно сварить ее заранее. В начинке присутствуют цитрусовые нотки, которыми ее наполняет лимонная цедра. Начинка получается воздушной, поскольку в ней присутствуют взбитые сливки. Время выпечки - 40 минут, украсить можно по желанию.

Тосканский рисовой пирог: вкусный десерт без яиц
Тосканский рисовой пирог: вкусный десерт без яиц
Pinterest.com

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Приготовление Тосканского рисового пирога:

  1. Добавить сахар в размягченное сливочное масло, слегка растереть ложкой.
  2. Просеять муку вместе с разрыхлителем и солью, смешать с маслом и перетереть в крошку.
  3. Добавить молоко, тщательно перемешать.
  4. Добавить цедру апельсина, перемешать, скатать тесто в шар.
  5. Выложить тесто в форму для выпечки, сделать бортики.
  6. Поместить в холодильник на ночь.
  7. Добавить в молоко лимонную цедру. Поставить на огонь, довести до кипения.
  8. Всыпать промытый рис, уменьшить огонь. Варить липкую рисовую кашу.
  9. Добавить в начинку сахар (3 ст.л.). Остудить кашу.
  10. Взбить сливки с оставшимся сахаром до пиков.
  11. Добавить в начинку, перемешать.
  12. Выложить рисовую начинку на песочное тесто, выпекать 40 минут при температуре 170 С.
  13. Остудить, вынуть из формы, присыпать сахарной пудрой перед подачей.

Ранее мы писали, как приготовить заварное тесто для эклеров. 

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Теги:десерт,пирог,домашняя выпечка,,
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.02.2020, 15:06
Оценка:  0
гость
Когда Вы научитесь писать, без ошибок? Пишите на русском языке, хотя ресурс украинский. Вас никто не притесняет. Но, и русского языка Вы не знаете. Кто Вас на работу принимал? Такой же знаток правописания, как и Вы? Стыдно, что на востоке, идёт борьба, именно из-за Вашей русской безграмотности.
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:06
Оценка:  0
гость
Когда Вы научитесь писать, без ошибок? Пишите на русском языке, хотя ресурс украинский. Вас никто не притесняет. Но, и русского языка Вы не знаете. Кто Вас на работу принимал? Такой же знаток правописания, как и Вы? Стыдно, что на востоке, идёт борьба, именно из-за Вашей русской безграмотности.
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