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Простой рецепт теста для очень вкусных французских пирожных с кремом.

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Эклер - французский десерт, заварное пирожное с кремом. Впервые эклер приготовил французский мастер кулинарного искусства Мари-Антуан Карем. В ХХ веке десерт стал очень популярен в Европе и Северной Америке. В России эклеры стали готовить в каждом богатом доме благодаря моде на все французское в конце XIX-начале XX гг.

Классическое пирожное имеет продолговатую форму, покрывается либо шоколадной глазурью, либо посыпается сахарной пудрой, орехами. В Украине эклеры не всегда продолговатые, их нередко выпекают круглыми, а начинка может быть какой угодно.

Чтобы приготовить эклеры, достаточно иметь минимальные кулинарные навыки, ведь десерт выпекается очень быстро. Главное - правильно замешенное тесто. Очень вкусным получается тесто для эклеров на маргарине. Испеченные эклеры будут легкими сами по себе, без какой-либо начинки. Начиняют пирожные не только кремовой начинкой, но мы предлагаем классическую начинку из заварного крема. Для его приготовления понадобятся яичные желтки, сахар, мука, молоко. Яично-молочную массу варят всего несколько минут, а потом начиняют им эклеры.

Заварное тесто для эклеров на маргарине: классический рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Соединить в сотейнике воду, сахар и соль. Поставить на огонь, довести до кипения. Добавить маргарин и варить, пока он полностью не растворится. Всыпать просеянную муку в горячую смесь. Варить 2 минуты, тщательно размешивая лопаткой, чтобы тесто отставало от стенок кастрюли. Дать остыть. Ввести по одному яйца комнатной температуры. После добавления каждого яйца следует массу тщательно вымешивают. Наполнить гладким и блестящим заварным тестом кондитерский мешок с насадкой “звёздочка“. Застелить противень пергаментом, отсадить полоски длиной 10–15 см на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекать эклеры 10 минут при температуре 200 С. Снизить температуру до 180 С, выпекать еще 30 минут, при этом дверцу духовки не открывают.

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