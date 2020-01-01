Заварное тесто для эклеров на маргарине: классический рецепт

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Эклер - французский десерт, заварное пирожное с кремом. Впервые эклер приготовил французский мастер кулинарного искусства Мари-Антуан Карем. В ХХ веке десерт стал очень популярен в Европе и Северной Америке. В России эклеры стали готовить в каждом богатом доме благодаря моде на все французское в конце XIX-начале XX гг.
Классическое пирожное имеет продолговатую форму, покрывается либо шоколадной глазурью, либо посыпается сахарной пудрой, орехами. В Украине эклеры не всегда продолговатые, их нередко выпекают круглыми, а начинка может быть какой угодно.
Чтобы приготовить эклеры, достаточно иметь минимальные кулинарные навыки, ведь десерт выпекается очень быстро. Главное - правильно замешенное тесто. Очень вкусным получается тесто для эклеров на маргарине. Испеченные эклеры будут легкими сами по себе, без какой-либо начинки. Начиняют пирожные не только кремовой начинкой, но мы предлагаем классическую начинку из заварного крема. Для его приготовления понадобятся яичные желтки, сахар, мука, молоко. Яично-молочную массу варят всего несколько минут, а потом начиняют им эклеры.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить десерт в День Валентина.
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