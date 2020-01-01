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Рецепт приготовления очень вкусной норвежской ватрушки с заварным кремом, сладкой глазурью и кокосовой стружкой.

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Скандинавская кухня отличается простотой и аскетичностью. Если раньше блюда скандинавов не пользовались популярностью, то в эпоху минимализма они считаются одними из лучших. Основу скандинавской кухни составляют рыбные блюда. Важнейшее правило скандинавской кухни — это использование местных продуктов в соответствие с их сезонностью. Популярны среди скандинавов: сморреброды, дичь, крапива и мох, ягоды. Есть в скандинавской кухне и вкусные десерты.

Предлагаем приготовить булочки с кремом, которые в Норвегии называют - Skoleboller или “школьная булочка”. По сути, это ватрушки с запеченным заварным кремом, сладкой глазурью и кокосовой стружкой. Булочки получаются мягкими, как пух, а крем в выпечке - очень нежный, а главное - простой в приготовлении. Чтобы приготовить Skoleboller, надо поставить опару. Запеченный крем получится, если яично-молочную массу с крахмалом поместить в микроволновку, включив самую большую мощность. Каждые 10 секунд дверцу микроволновки открывают и перемешивают крем, пока он не загустеет.

Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом Pinterest.com

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Приготовление:

Добавить в теплое молоко дрожжи, муку, сахар. Оставить на 10 минут. Добавить в тесто остальные ингредиенты, кроме масла. Ввести растопленное масло, когда тесто соберется в шар. Вымешивать 10 минут. Накрыть тесто пищевой пленкой, дать расстояться в теплом месте 90 минут. Растереть желтки с сахаром, добавить крахмал. Влить тонкой струйкой, помешивая, очень горячее молоко. Поместить массу в микроволновку на самую большую мощность и каждые 10 секунд открывать для перемешивания. Меньше чем за минуту крем загустеет. Дать крему остыть. Обмять слегка тесто, и раскатать в пласт толщиной 1 см. Накрыть полотенцем, дать немного отдохнуть. Вырезать вырубкой круглые булочки, оставить под полотенцем минут на 15. Сделать небольшие углубления в центре, для крема. Выпекать около 10 минут при температуре 200 С. Соединить сахарную пудру, молоко и кокосовую стружку. Покрыть горячие булочки глазурью.

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