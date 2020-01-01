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Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Рецепт приготовления очень вкусной норвежской ватрушки с заварным кремом, сладкой глазурью и кокосовой стружкой.
Ингредиенты
  • Для теста:
  • мука 500 г.
  • молоко 250 мл.
  • сливочное масло, сахарная пудра по 70 г.
  • дрожжи прессованные 15 г.
  • яйца 2 шт.
  • сахар 1 ст. л.
  • соль щепотка
  • кардамон 1,5 ч.л.
  • Для заварного крема:
  • молоко 250 мл.
  • желтки 2 шт.
  • крахмал кукурузный 20 г.
  • сахар 40 г.
  • ванильный сахар 1 ст.л.
  • Для глазури:
  • сахарная пудра 6 ст.л.
  • молоко 4 ст.л.
  • кокосовая стружка
Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом
Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом / pinterest.com

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Скандинавская кухня отличается простотой и аскетичностью. Если раньше блюда скандинавов не пользовались популярностью, то в эпоху минимализма они считаются одними из лучших. Основу скандинавской кухни составляют рыбные блюда. Важнейшее правило скандинавской кухни — это использование местных продуктов в соответствие с их сезонностью. Популярны среди скандинавов: сморреброды, дичь, крапива и мох, ягоды. Есть в скандинавской кухне и вкусные десерты.

Предлагаем приготовить булочки с кремом, которые в Норвегии называют - Skoleboller или “школьная булочка”. По сути, это ватрушки с запеченным заварным кремом, сладкой глазурью и кокосовой стружкой. Булочки получаются мягкими, как пух, а крем в выпечке - очень нежный, а главное - простой в приготовлении. Чтобы приготовить Skoleboller, надо поставить опару. Запеченный крем получится, если яично-молочную массу с крахмалом поместить в микроволновку, включив самую большую мощность. Каждые 10 секунд дверцу микроволновки открывают и перемешивают крем, пока он не загустеет.

Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом
Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Добавить в теплое молоко дрожжи, муку, сахар. Оставить на 10 минут.
  2. Добавить в тесто остальные ингредиенты, кроме масла.
  3. Ввести растопленное масло, когда тесто соберется в шар. Вымешивать 10 минут.
  4. Накрыть тесто пищевой пленкой, дать расстояться в теплом месте  90 минут.
  5. Растереть желтки с сахаром, добавить крахмал. 
  6. Влить тонкой струйкой, помешивая, очень горячее молоко.
  7. Поместить массу в микроволновку на самую большую мощность и каждые 10 секунд открывать для перемешивания. Меньше чем за минуту крем загустеет.
  8. Дать крему остыть.
  9. Обмять слегка тесто,  и раскатать в пласт толщиной 1 см. Накрыть полотенцем, дать немного отдохнуть.
  10. Вырезать вырубкой круглые булочки, оставить под полотенцем минут на 15. 
  11. Сделать небольшие углубления в центре, для крема.
  12. Выпекать около 10 минут при температуре 200 С. 
  13. Соединить сахарную пудру, молоко и кокосовую стружку.
  14. Покрыть горячие булочки глазурью.

Ранее мы писали, как приготовить десерты ко Дню Валентина. 

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Теги:булочки,норвежская кухня,выпечка,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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