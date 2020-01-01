Кухни мира: норвежские булочки Skoleboller с кремом

Читай также: Романтический ужин на День святого Валентина: ТОП-10 лучших блюд
Скандинавская кухня отличается простотой и аскетичностью. Если раньше блюда скандинавов не пользовались популярностью, то в эпоху минимализма они считаются одними из лучших. Основу скандинавской кухни составляют рыбные блюда. Важнейшее правило скандинавской кухни — это использование местных продуктов в соответствие с их сезонностью. Популярны среди скандинавов: сморреброды, дичь, крапива и мох, ягоды. Есть в скандинавской кухне и вкусные десерты.
Предлагаем приготовить булочки с кремом, которые в Норвегии называют - Skoleboller или “школьная булочка”. По сути, это ватрушки с запеченным заварным кремом, сладкой глазурью и кокосовой стружкой. Булочки получаются мягкими, как пух, а крем в выпечке - очень нежный, а главное - простой в приготовлении. Чтобы приготовить Skoleboller, надо поставить опару. Запеченный крем получится, если яично-молочную массу с крахмалом поместить в микроволновку, включив самую большую мощность. Каждые 10 секунд дверцу микроволновки открывают и перемешивают крем, пока он не загустеет.
Читай также: Как сделать разноцветные блины без красителей на Масленицу
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить десерты ко Дню Валентина.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил