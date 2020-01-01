Быстрый суп со шпинатом и замороженными фрикадельками
Шпинат используется во многих кухнях мира как один из самых ценных и полезных компонентов. Из шпината можно приготовить массу вкусных блюд. При этом неважно какое время года сейчас на дворе, ведь шпинат замораживают и готовят из него вкусные блюда даже зимой. Наиболее популярные варианты блюд со шпинатом: супы, салаты, выпечка, паста. Как приготовить быстрый суп со шпинатом и фрикадельками, расскажет Ivona.
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В Украине популярен зеленый борщ со шпинатом, шпинатный крем-суп. Предлагаем приготовить вкусный суп со шпинатом и фрикадельками. Это первое блюдо будет не только полезным, но и питательным. Чтобы приготовить суп в январе, необходимы классические овощи: картофель, лук, морковь, замороженный шпинат. Блюдо готовится очень быстро, ведь фрикадельки также используются замороженные. Перед приготовлением, шпинат необходимо очистить от грубых черешков и прожилок, а потом обдать кипятком.
Ингредиенты:
- Картофель - 0,5 кг
- Лук, морковь - по 1 шт.
- Шпинат - 300 гр
- Масло подсолнечное - 2 ст.л.
- Фрикадельки замороженные - 8 шт.
- Соль
- Специи.
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Приготовление:
Нарезать картофель кубиками, отварить до полуготовности.
Нарезать лук мелкими кубиками, а морковь натереть на крупную терку.
Разогреть на сковороде растительное масло, выложить замороженный шпинат. Пассировать до мягкости.
Добавить остальные овощи, обжарить все вместе.
Добавить в кастрюлю с почти готовым картофелем фрикадельки, дать закипеть.
Добавить овощно-шпинатную массу, соль и специи.
Дать супу прокипеть 7 минут.
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