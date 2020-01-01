Вкусное и сытное первое блюдо за 10 минут.

Шпинат используется во многих кухнях мира как один из самых ценных и полезных компонентов. Из шпината можно приготовить массу вкусных блюд. При этом неважно какое время года сейчас на дворе, ведь шпинат замораживают и готовят из него вкусные блюда даже зимой. Наиболее популярные варианты блюд со шпинатом: супы, салаты, выпечка, паста. Как приготовить быстрый суп со шпинатом и фрикадельками, расскажет Ivona.

Быстрый суп со шпинатом и замороженными фрикадельками pinterest.com

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В Украине популярен зеленый борщ со шпинатом, шпинатный крем-суп. Предлагаем приготовить вкусный суп со шпинатом и фрикадельками. Это первое блюдо будет не только полезным, но и питательным. Чтобы приготовить суп в январе, необходимы классические овощи: картофель, лук, морковь, замороженный шпинат. Блюдо готовится очень быстро, ведь фрикадельки также используются замороженные. Перед приготовлением, шпинат необходимо очистить от грубых черешков и прожилок, а потом обдать кипятком.

Ингредиенты:

Картофель - 0,5 кг

Лук, морковь - по 1 шт.

Шпинат - 300 гр

Масло подсолнечное - 2 ст.л.

Фрикадельки замороженные - 8 шт.

Соль

Специи.

Быстрый суп со шпинатом и замороженными фрикадельками pinterest.com

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Приготовление:

Нарезать картофель кубиками, отварить до полуготовности.

Нарезать лук мелкими кубиками, а морковь натереть на крупную терку.

Разогреть на сковороде растительное масло, выложить замороженный шпинат. Пассировать до мягкости.

Добавить остальные овощи, обжарить все вместе.

Добавить в кастрюлю с почти готовым картофелем фрикадельки, дать закипеть.

Добавить овощно-шпинатную массу, соль и специи.

Дать супу прокипеть 7 минут.

Быстрый суп со шпинатом и замороженными фрикадельками pinterest.com

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