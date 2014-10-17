Лазанья - традиционное итальянское блюдо, которое можно легко приготовить на собственной кухне .

Как сделать вкусную лазанью в домашних условиях: Секреты приготовления pinterest.com

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Первое, что приходит на ум большинства людей при словосочетании итальянская кухня – пицца, паста, тирамису и, конечно же, лазанья.

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Лазанья – это блюдо, которые располагает к импровизации. Она состоит из нескольких слоев теста, соуса бешамель и начинки, которая может варьироваться от мясного фарша до морепродуктов, от грибов до овощного ассорти. Еще один обязательный элемент этого итальянского блюда – тертый сыр. Однако, свой современный вид лазанья имела не всегда.

Как появилась лазанья

Слово лазанья первоначально описывало кастрюлю для приготовления пищи. Хотя блюдо, как считается, возникло в Италии, само слово lasagna происходит от греческого ласана или ласанон, что означает горячие пластины или выставлять на горшок. Слово было позднее заимствовано римлянами как lasanum, что означает котел для приготовления пищи.

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Впервые рецепт приготовления лазаньи упоминается в XIV веке. Лазанья тогда готовилась следующим образом: листы домашней лапши тонко раскатывались и отваривались, затем прослаивались сыром и специями. Первые лазаньи готовились в печи в специальных сковородах без ручки. В Лигурии в традиционную лазанью вместе с рагу добавляли различные соусы.

Современная лазанья

Сегодня лазанья – это блюдо, которое состоит из тонких пластин теста, начинки в виде фарша, сыра, пряностей и соуса бешамель. Иногда бешамель комбинируют с томатным соусом. Фарш для лазаньи тоже отличается разнообразием. Он может быть мясным, грибным, овощным – все ограничивается лишь твоей фантазией.

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Рецепт лазаньи с фаршем ассорти и соусом бешамель:

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Ингредиенты:

листы для лазаньи - 3-4 шт.

Лук репчатый - 1 штука

Петрушка - по вкусу

Сушеный базилик - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Пшеничная мука - 40 г.

Молоко - 400 мл

Смешанный фарш - 500 г

Томатное пюре - 500 г

Сливочное масло - 50 г

Сыр пармезан - 50-60 г.

Как приготовить соус бешамель:

Растопите сливочное масло в посуде с толстым дном на слабом огне. Добавьте муку, тщательно размешайте. Снимите посуду с огня. В горячую смесь понемногу влейте холодное молоко, тщательно размешивая. Снова поставьте соус на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, около 5 минут. Когда соус станет густым, снимите с огня.

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Как приготовить лазанью:

Для приготовления лазаньи необходима прямоугольная форма для запекания, смазанная маслом. На дно формы наливается немного соуса бешамель, а затем выкладывается слоями паста для лазаньи и фарш. В зависимости от размера формы, на дно кладут 3-4 листа сухой лазаньи. Каждый слой пасты поливают соусом. Верхний слой посыпается тертым пармезаном или другим твердым сыром. Лазанью запекают в духовке до золотистого цвета и подают к столу горячей.

Секреты приготовления лазаньи

Существует несколько важных моментов в приготовлении лазаньи.

Первый – обжаривая фарш, ни в коем случае не пересушить его. Мясо должно оставаться сочным.

Второй момент – правильно сваренный соус бешамель.

Третья хитрость состоит в том, чтобы вовремя остановиться при варке листов теста. Идеальный вариант – покупать листы лазаньи, не требующие варки.

И последний момент – выдержать идеальное время и температуру в духовке. В среднем, лазанью нужно запекать около 30 минут при температуре 180 градусов. Все просто!

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