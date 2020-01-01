Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
Клопсы - это немецкие тефтели, которые традиционно готовятся из телячьего или говяжьего фарша. Впервые рецепт клопсов был опубликован в учебнике по домоводству Кёнигсбергской школы для девушек в 1885 году. Сегодня рецепт клопсов по-кенигсберски - самый любимый в Германии. Там их подают в кафе, в качестве полуфабрикатов в жестяных банках, готовят клопсы по праздникам. Казалось бы, почему? Все дело во вкуснейшем соусе с каперсами и лимонным соком, а нежный вкус получается благодаря сливкам. Впоследствии в клопсы стали добавлять также анчоусы. В многих странах готовят свой вариант клопсов, например, в Израиле клопс с яйцом, в Скандинавии клопсы с рыбой, в Латвии - луковый клопс. Одним из самых популярных рецептов этого немецкого мясного лакомства с вами делится Ivona.
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Чтобы приготовить немецкие клопсы, необходимо запастись оригинальными продуктами, а вот готовится блюдо очень просто и недолго. В Германии в качестве гарнира к блюду подают картофель.
Ингредиенты:
Для клопсов:
- Свиной фарш - 1 кг
- Анчоусы - 50 гр
- Яйца - 3 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Батон - 1 шт
- Соль
- Перец черный молотый
- Вода
- Куриный бульон - 2 л.
Для соуса:
- Сливочное масло - 100 гр
- Мука - 2 ст. л.
- Сливки (30%) - 50 гр
- Крахмал - 2 ч. л.
- Консервированные каперсы - 1 б.
- Лимон - ½ шт.
- Петрушка.
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Приготовление:
Нарезать батон на несколько больших кусков, замочить в воде на 10 минут. Отжать.
Пропустить через мясорубку лук, батон и анчоусы.
Добавить яйца, приправить солью и перцем, горчицей. Перемешать вручную.
Слепить шарики-клопсы диаметром 4 см.
Отварить в бульоне в течение 15 минут.
Растопить на среднем огне сливочное масло в глубокой кастрюле.
Всыпать муку, перемешать, добавить ½ ст. бульона от клопсов. Готовить 3 минуты.
Влить сливки, тщательно перемешать.
Соединить в небольшой емкости крахмал с ½ ст. воды. Перемешать, поставить на огонь.
Добавить в соус каперсы и лимонный сок, соль.
Добавить к соусу клопсы, выключить огонь. Дать настояться 15 минут.
Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.
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