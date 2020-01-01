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Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)

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Аппетитное горячее блюдо с национальными мотивами.
Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
pinterest.com

Клопсы - это немецкие тефтели, которые традиционно готовятся из телячьего или говяжьего фарша.  Впервые рецепт клопсов был опубликован в учебнике по домоводству Кёнигсбергской школы для девушек в 1885 году. Сегодня рецепт клопсов по-кенигсберски - самый любимый в Германии. Там их подают в кафе, в качестве полуфабрикатов в жестяных банках, готовят клопсы по праздникам.  Казалось бы, почему? Все дело во вкуснейшем соусе с каперсами и лимонным соком, а нежный вкус получается благодаря сливкам. Впоследствии в клопсы стали добавлять также анчоусы. В многих странах готовят свой вариант клопсов, например, в Израиле клопс с яйцом, в Скандинавии клопсы с рыбой, в Латвии - луковый клопс. Одним из самых популярных рецептов этого немецкого мясного лакомства с вами делится Ivona.

Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
pinterest.com

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Чтобы приготовить немецкие клопсы, необходимо запастись оригинальными продуктами, а вот готовится блюдо очень просто и недолго. В Германии в качестве гарнира к блюду подают картофель.

Ингредиенты:

Для клопсов:

  • Свиной фарш - 1 кг
  • Анчоусы - 50 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Лук репчатый - 1 шт
  • Батон - 1 шт
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Вода
  • Куриный бульон - 2 л.

Для соуса:

  • Сливочное масло - 100 гр
  • Мука - 2 ст. л.
  • Сливки (30%) - 50 гр
  • Крахмал - 2 ч. л.
  • Консервированные каперсы - 1 б.
  • Лимон - ½ шт.
  • Петрушка.

Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
pinterest.com

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Приготовление:

Нарезать батон на несколько больших кусков, замочить в воде на 10 минут. Отжать. 

Пропустить через мясорубку лук, батон и анчоусы.

Добавить яйца, приправить солью и перцем, горчицей. Перемешать вручную.

Слепить шарики-клопсы диаметром 4 см.

Отварить в бульоне в течение 15 минут.

Растопить на среднем огне сливочное масло в глубокой кастрюле.

Всыпать муку, перемешать, добавить ½ ст. бульона от клопсов. Готовить 3 минуты.

Влить сливки, тщательно перемешать.

Соединить в небольшой емкости крахмал с ½ ст. воды. Перемешать, поставить на огонь.

Добавить в соус каперсы и лимонный сок, соль. 

Добавить к соусу клопсы, выключить огонь. Дать настояться 15 минут.

Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.

Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
Клопсы по-немецки: пошаговый рецепт (с фото)
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить чкмерули (курица по-грузински).

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Теги: рецепты, рецепт, тефтели, национальная кухня, немецкая кухня
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Источник: ivona.bigmir.net

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