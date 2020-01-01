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Салаты на день рождения: ТОП-5 рецептов с овощами и тунцом

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Если ты не хочешь делать на день рождения сытные майонезные салаты, приготовь легкие салаты из овощей с консервированным тунцом. Лучшие рецепты ты найдешь в нашей подборке.

Салаты на день рождения: ТОП-5 рецептов с овощами и тунцом
Салаты на день рождения: ТОП-5 рецептов с овощами и тунцом
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Салаты - неотъемлемая часть любого праздничного стола. Традиционно украинские хозяйки подает на праздничный стол сытные салаты с мясом, яйцами и майонезом. Однако, куда лучше и здоровее будет приготовить салат с рыбой и овощами. Предлагаем вам 5 необычных рецептов салата с тунцом и вощами, которые украсят ваш праздничный стол и понравятся гостям.

ТОП-5 салатов с тунцов и овощами:

Салат из тунца, яиц и огурцов

 

Салат из тунца на день рождения
Салат из тунца на день рождения
depositphotos.com

Вкусный салат на день рождения из консервированного тунца, яиц, огурцов, зелени и красного лука.

Салат из тунца с болгарским перцем

 

салаты из овощей и тунца
салаты из овощей и тунца
depositphotos.com

Легкий салат из консервированного тунца с оливками и сладким перцем украсит любой праздничный стол.

Салат из тунца праздничный

салаты из овощей и тунца
салаты из овощей и тунца
depositphotos.com

 

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Аппетитный салат из овощей, яиц и консервированного тунца готовится очень просто, но получается по-настоящему вкусным.

Салат из овощей и тунца

 

салаты из овощей и тунца
салаты из овощей и тунца
depositphotos.com

Нежный и легкий салат из консервированного тунца, помидоров, яиц, красного лука и каперсов. Это отличное блюдо для праздника.

Салат из тунца с овощами

 

салаты из овощей и тунца
салаты из овощей и тунца
depositphotos.com

Этот салат готовится из консервированного тунца, сладкого перца и свежих огурцов.

Смотри, как приготовить салат из тунца на тостах:

Ранее мы писали, как приготовить вкусную лазанью дома. 

 

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Теги: тунец, салаты из тунца, салаты на день рождения, блюда из тунца, консервированный тунец
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Источник: Ivonа bigmir)net

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