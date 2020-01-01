Салаты на день рождения: ТОП-5 рецептов с овощами и тунцом
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Салаты - неотъемлемая часть любого праздничного стола. Традиционно украинские хозяйки подает на праздничный стол сытные салаты с мясом, яйцами и майонезом. Однако, куда лучше и здоровее будет приготовить салат с рыбой и овощами. Предлагаем вам 5 необычных рецептов салата с тунцом и вощами, которые украсят ваш праздничный стол и понравятся гостям.
ТОП-5 салатов с тунцов и овощами:
Вкусный салат на день рождения из консервированного тунца, яиц, огурцов, зелени и красного лука.
Салат из тунца с болгарским перцем
Легкий салат из консервированного тунца с оливками и сладким перцем украсит любой праздничный стол.
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Аппетитный салат из овощей, яиц и консервированного тунца готовится очень просто, но получается по-настоящему вкусным.
Нежный и легкий салат из консервированного тунца, помидоров, яиц, красного лука и каперсов. Это отличное блюдо для праздника.
Этот салат готовится из консервированного тунца, сладкого перца и свежих огурцов.
Смотри, как приготовить салат из тунца на тостах:
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