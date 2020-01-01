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Американский картофельный салат: популярный рецепт

28 мин назадКомментариев:0
Рецепт приготовления сытного и очень вкусного салата с вареным картофелем, беконом и маринованными корнишонами.
Ингредиенты
  • бекон 100 г.
  • соль
  • свежемолотый черный перец
  • яблочный уксус, горчица в зернах по 1 ст. л.
  • молодой картофель 1 кг.
  • маринованные огурцы-корнишоны 5 шт.
  • растительное масло 3 ст. л.
  • белый лук 1 шт.
Американский картофельный салат: популярный рецепт
Американский картофельный салат: популярный рецепт / pinterest

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Картофельный салат - одно из самых популярных блюд в кухнях разных народов. Именно поэтому, рецептов салата с картофелем довольно много. Предлагаем приготовить американский картофельный салат. Это блюдо любимо жителями США так же, как и бургеры, яблочный пирог. В классическом американском салате присутствуют: вареный картофель, вареные яйца, сырой репчатый лук, сырые черешки сельдерея, свежий сладкий (болгарский) перец, маринованный перец Pimiento, маринованные огурцы, майонез, яблочный уксус, американская горчица, перец, соль. По сути, такой салат является своеобразной версией любимого славянами “Оливье”.

Мы предлагаем приготовить американский картофельный салат не по классическому рецепту, но не менее популярному рецепту - с беконом и маринованными огурцами. Важно, дать салату настояться, ведь чем дольше времени прошло с момента приготовления, тем насыщеннее у блюда будет вкус. Интересно, что такой салат можно приготовить на праздничный стол, если правильно обыграть подачу, например, в тарталетках или тостах.

pinterest

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Приготовление:

  1. Варить картофель в “мундире” до мягкости, полчаса.
  2. Нарезать бекон тонкими полосками, обжарить на сухой разогретой сковороде на среднем огне, чтобы был хрустящим. Выложить на бумажные полотенца, раскрошить пальцами.
  3. Нарезать лук тонкими четверть кольцами.
  4. Нарезать огурцы тонкими кружками.
  5. Добавить в сковороду, где топился бекон растительное масло и уксус. 
  6. Добавить горчицу, соль и перец, перемешать. 
  7. Остудить немного картофель, очистить, сложить в миску.
  8. Полить горячий картофель заправкой, дать остыть. 
  9. Смешать картофель с луком, огурцами и раскрошенным беконом.

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Теги:салат,салат с беконом,блюда из картофеля,американская кухня,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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