Кухни мира: Чкмерули или курица по-грузински

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Под таким сложным для произношения названием, кроется рецепт приготовления жареного цыпленка в сливочном соусе. В горячем виде блюдо несколько похоже на знаменитого Цыпленка табака, а в холодном - на сациви. Название “Чкмерули” блюдо получило по аналогии с деревней Чкмери, которая находится на севере Грузии. Чкмерули готовят на углях в специальной толстостенной глиняной сковороде — кеци. Аппетитного, румяного, сочного цыпленка чкмерули с пикантно-сливочным соусом можно приготовить и в духовке, в обычной чугунной сковороде. В ней же блюдо и подают на стол. В дополнение рекомендуют лаваш, который потом макают в соус.
Чтобы приготовить чкмерули, необходима тушка молодой курицы либо цыпленок. Соус для чкмерули можно готовить на воде или молочный. Первый получается более пикантный, второй - нежнее. В нашем рецепте используется молочный соус на сметане и сливках.
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Приготовление:
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