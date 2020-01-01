Кухни мира: Чкмерули или курица по-грузински

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Рецепт пикантного жареного цыпленка в сливочном соусе с моцареллой, специями и зеленью.

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Под таким сложным для произношения названием, кроется рецепт приготовления жареного цыпленка в сливочном соусе. В горячем виде блюдо несколько похоже на знаменитого Цыпленка табака, а в холодном - на сациви. Название “Чкмерули” блюдо получило по аналогии с деревней Чкмери, которая находится на севере Грузии. Чкмерули готовят на углях в специальной толстостенной глиняной сковороде — кеци. Аппетитного, румяного, сочного цыпленка чкмерули с пикантно-сливочным соусом можно приготовить и в духовке, в обычной чугунной сковороде. В ней же блюдо и подают на стол. В дополнение рекомендуют лаваш, который потом макают в соус.

Чтобы приготовить чкмерули, необходима тушка молодой курицы либо цыпленок. Соус для чкмерули можно готовить на воде или молочный. Первый получается более пикантный, второй - нежнее. В нашем рецепте используется молочный соус на сметане и сливках.

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Приготовление:

Натереть очищенный от шелухи чеснок на терке. Разделать тушку курицы по грудине, чтобы она напоминала открытую книгу. Смазать тушку чесноком и сванской солью. Растопить масло в сковороде с толстым дном, выложить курицу кверху спинкой Жарить под прессом на маленьком либо среднем огне до золотистой корочки с двух сторон, переворачивая и не давая ей подгореть. Смешать сметану, сливки, чеснок, сванскую соль. Разогреть на огне. Влить соус, как только курица будет готова. Накрыть крышкой, готовить 7 минут. Разложить на курицу шарики моцареллы, готовить под крышкой 2 минуты. Выключить огонь, оставить на 15 минут.

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