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Кухни мира: Чкмерули или курица по-грузински

25 мин назадКомментариев:0
Рецепт пикантного жареного цыпленка в сливочном соусе с моцареллой, специями и зеленью.
Ингредиенты
  • Тушка курицы 1,5 кг.
  • Сметана 200 г.
  • Сливки 200 мл.
  • Моцарелла
  • Чеснок 10 зубцов
  • Кинза
  • Базилик
  • Сванская соль
  • Сливочное масло
  • Соль
Кухни мира: Чкмерули или курица по-грузински
Кухни мира: Чкмерули или курица по-грузински / pinterest

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Под таким сложным для произношения названием, кроется рецепт приготовления жареного цыпленка в сливочном соусе. В горячем виде блюдо несколько похоже на знаменитого Цыпленка табака, а в холодном - на сациви. Название “Чкмерули” блюдо получило по аналогии с деревней Чкмери, которая находится на севере Грузии. Чкмерули готовят на углях в специальной толстостенной глиняной сковороде — кеци. Аппетитного, румяного, сочного цыпленка чкмерули с пикантно-сливочным соусом можно приготовить и в духовке, в обычной чугунной сковороде. В ней же блюдо и подают на стол. В дополнение рекомендуют лаваш, который потом макают в соус.

Чтобы приготовить чкмерули, необходима тушка молодой курицы либо цыпленок. Соус для чкмерули можно готовить на воде или молочный. Первый получается более пикантный, второй - нежнее. В нашем рецепте используется молочный соус на сметане и сливках.

pinterest

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Приготовление:

  1. Натереть очищенный от шелухи чеснок на терке.
  2. Разделать тушку курицы по грудине, чтобы она напоминала открытую книгу.
  3. Смазать тушку чесноком и сванской солью.
  4. Растопить масло в сковороде с толстым дном, выложить курицу кверху спинкой
  5. Жарить под прессом на маленьком либо среднем огне до золотистой корочки с двух сторон, переворачивая и не давая ей подгореть.
  6. Смешать сметану, сливки, чеснок, сванскую соль. Разогреть на огне.
  7. Влить соус, как только курица будет готова.
  8. Накрыть крышкой, готовить 7 минут.
  9. Разложить на курицу шарики моцареллы, готовить под крышкой 2 минуты.
  10. Выключить огонь, оставить на 15 минут.

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Теги:жареная курица,сливочный соус,грузинские блюда,грузинская кухня,,
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Источник: kp.ru

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