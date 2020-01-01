Утка в духовке на Рождество по-польски

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Завтра у христиан католического обряда - сочельник. К Рождеству, которое отмечается 25 декабря, готовятся по-особенному, стараясь приготовить традиционные блюда. За рождественским столом собираются вся семья и хозяйки готовят любимые всеми блюда. Центральное место обычно занимает горячее мясное блюдо, нередко это запеченная тушка домашней птицы: утка, гусь, индейка.
Утка в пиве - традиционное рождественское блюдо в Польше. Несмотря на популярность блюда, рецептов его приготовления не так много. Обычно используются три основных ингредиента: утка, яблоки и светлое пиво. Берут также классические приправы: соль, перец и кориандр. Суть приготовления заключается в фаршировке яблоками курицы, которую помещают в утятницу и полностью заливают пивом. Последнее должно быть только светлым, поскольку темное придает горький привкус. Готовится утка в пиве довольно долго, около двух часов. Перед употреблением важно вынуть яблоки, поскольку они несъедобные и используются исключительно для аромата.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить кутью с клюквой.
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