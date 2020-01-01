Утка в духовке на Рождество по-польски

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Рецепт пикантной фаршированной утки, тушеной в пиве - с яблоками и приправами.

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Завтра у христиан католического обряда - сочельник. К Рождеству, которое отмечается 25 декабря, готовятся по-особенному, стараясь приготовить традиционные блюда. За рождественским столом собираются вся семья и хозяйки готовят любимые всеми блюда. Центральное место обычно занимает горячее мясное блюдо, нередко это запеченная тушка домашней птицы: утка, гусь, индейка.

Утка в пиве - традиционное рождественское блюдо в Польше. Несмотря на популярность блюда, рецептов его приготовления не так много. Обычно используются три основных ингредиента: утка, яблоки и светлое пиво. Берут также классические приправы: соль, перец и кориандр. Суть приготовления заключается в фаршировке яблоками курицы, которую помещают в утятницу и полностью заливают пивом. Последнее должно быть только светлым, поскольку темное придает горький привкус. Готовится утка в пиве довольно долго, около двух часов. Перед употреблением важно вынуть яблоки, поскольку они несъедобные и используются исключительно для аромата.

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Приготовление:

Смешать соль, перец, кориандр с оливковым маслом. Натереть смесью подготовленную тушку утки внутри и снаружи. Разрезать яблоки на четыре части, удалить сердцевинку. Начинить утку яблоками, поместить в глубокую емкость. Залить утку пивом, накрыть емкость крышкой. Тушить 60 минут при температуре 200 С. Перевернуть на другую сторону, готовить еще 40 минут, со снятой крышкой. Вынуть яблоки из готовой утки, сервировать на стол.

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