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Рыба по-креольски на Крещение

19 мин назадКомментариев:0
Пикантный рецепт запеченной рыбы с вином, перцем и картофелем, которой можно побаловать гостей в праздник.
Ингредиенты
  • Филе белой рыбы 4 шт.
  • Сок 1 лимона
  • Картофель ½ кг.
  • Красный и зеленый сладкий перец, лук репчатый по 1 шт.
  • Растительное масло ½ ст.
  • Чеснок 3 зубца
  • Красный перец 2 ч.л.
  • Острый красный перец ½ ч.л.
  • Петрушка пучок
  • Майоран 1 ч.л.
  • Белое сухое вино ½ ст.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Соль
  • Черный перец молотый
  • Приправа для рыбы 1 ч.л.
Рыба по-креольски на Крещение
Рыба по-креольски на Крещение / pinterest

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Креольская кухня появилась столетия назад, когда в Аргентину хлынул поток европейских иммигрантов. В результате смешения кулинарных традиций разных стран появились блюда, которые впоследствии начали называть креольскими, да и само население Аргентины - креолы. В креольской кухни можно встретить элементы индейской, французской, испанской, английской и африканской.

Предлагаем приготовить рыбу по-креольски. Блюдо готовится довольно быстро и очень просто. Для этого понадобится филе любой белой рыбы, а также овощи: картофель, сладкий перец, репчатый лук. Рыба сначала маринуется в лимонном соке, а потом готовится в духовке на картофельной “подушке” с перцем. А сверху блюдо поливают острым соусом на основе белого сухого вина и специй. Блюдо готовится до тех пор, пока полностью не будет готов картофель. Можно облегчить задачу, предварительно слегка обжарить картофельные слайсы. 

pinterest

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Приготовление:

  1. Вымыть и обсушить рыбное филе, выложить в миску.
  2. Полить лимонным соком, убрать в холодильник на час.
  3. Очистить картофель, нарезать кружками толщиной полсантиметра, залить водой.
  4. Удалить у перцев семена и плодоножки, нарезать кольцами.
  5. Нарезать лук тонкими кольцами.
  6. Смазать маслом глубокий противень, выложить высушенный картофель.
  7. Выложить сверху кольца перцев, присыпать перцем и приправой.
  8. Выложить филе рыбы, накрыть луковыми кольцами и лавровым листом.
  9. Нарезать чеснок, соединить в миске с красным и острым перцем, майораном, растительным маслом, вином, солью, черным перцем.
  10. Взбить соус в блендере, полить им рыбу.
  11. Запекать до готовности картофеля, периодически поливая рыбу, выделившимся соусом.

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Теги:рыба в духовке,запеченая рыба,рыба с овощами,креольская кухня,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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