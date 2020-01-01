Рыба по-креольски на Крещение

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Пикантный рецепт запеченной рыбы с вином, перцем и картофелем, которой можно побаловать гостей в праздник.

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Креольская кухня появилась столетия назад, когда в Аргентину хлынул поток европейских иммигрантов. В результате смешения кулинарных традиций разных стран появились блюда, которые впоследствии начали называть креольскими, да и само население Аргентины - креолы. В креольской кухни можно встретить элементы индейской, французской, испанской, английской и африканской.

Предлагаем приготовить рыбу по-креольски. Блюдо готовится довольно быстро и очень просто. Для этого понадобится филе любой белой рыбы, а также овощи: картофель, сладкий перец, репчатый лук. Рыба сначала маринуется в лимонном соке, а потом готовится в духовке на картофельной “подушке” с перцем. А сверху блюдо поливают острым соусом на основе белого сухого вина и специй. Блюдо готовится до тех пор, пока полностью не будет готов картофель. Можно облегчить задачу, предварительно слегка обжарить картофельные слайсы.

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Приготовление:

Вымыть и обсушить рыбное филе, выложить в миску. Полить лимонным соком, убрать в холодильник на час. Очистить картофель, нарезать кружками толщиной полсантиметра, залить водой. Удалить у перцев семена и плодоножки, нарезать кольцами. Нарезать лук тонкими кольцами. Смазать маслом глубокий противень, выложить высушенный картофель. Выложить сверху кольца перцев, присыпать перцем и приправой. Выложить филе рыбы, накрыть луковыми кольцами и лавровым листом. Нарезать чеснок, соединить в миске с красным и острым перцем, майораном, растительным маслом, вином, солью, черным перцем. Взбить соус в блендере, полить им рыбу. Запекать до готовности картофеля, периодически поливая рыбу, выделившимся соусом.

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