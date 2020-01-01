Крещенский сочельник отмечают 18 января. В этот день принято готовить голодную кутью – сочиво .

Как приготовить сочиво на Крещенский сочельник pinterest.com

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День Крещения Господня (Иордань), отмечаемый 19 января, завершает цикл новогодне-рождественских праздников. По поверьям, именно в крещенскую ночь открывается небо, и Всевышний принимает все молитвы и просьбы. Праздник Крещения связан также с очищением души от грехов, поэтому в этот день и принято купаться.

Особое внимание в христианстве уделено вечеру перед Крещением – Крещенскому сочельнику. Он известен на территории нашей страны как Бабий вечер, Голодная кутья. В этот день христиане готовятся к очищению и освящению святой водой в праздник Крещения. По Уставу Церкви в пищу разрешается употреблять только одно блюдо – кутью (сочиво). Различие этих блюд касается в основном происхождения названий. Кутья от древнегреческого kukkia значит зерна, бобы; сочиво произошло от древнеславянского сочиться, сок. Главными составляющими любого из этих блюд являются зерновые – рис, пшеница, перловка, гречка, чечевица и т.д., а также мак и мед, сухофрукты и орехи по желанию.

Cочиво: рецепт

Ингредиенты:

1 стакан зерен пшеницы

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100 г мака 100 г очищенных грецких орехов

3 столовые ложки меда

Способ приготовления:

Зерна пшеницы растолочь в деревянной ступе, подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Потом ядро надо отделить от шелухи, просеивая и промывая. Сварить рассыпчатую постную кашу на воде, добавив к крупе 2-3 стакана воды.

Растереть мак до получения макового молочка, добавить к нему мед, перемешать и положить в пшеничную кашу. В самом конце добавить толченые грецкие орехи.

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