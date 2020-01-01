Как приготовить сочиво на Крещенский сочельник
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День Крещения Господня (Иордань), отмечаемый 19 января, завершает цикл новогодне-рождественских праздников. По поверьям, именно в крещенскую ночь открывается небо, и Всевышний принимает все молитвы и просьбы. Праздник Крещения связан также с очищением души от грехов, поэтому в этот день и принято купаться.
Особое внимание в христианстве уделено вечеру перед Крещением – Крещенскому сочельнику. Он известен на территории нашей страны как Бабий вечер, Голодная кутья. В этот день христиане готовятся к очищению и освящению святой водой в праздник Крещения. По Уставу Церкви в пищу разрешается употреблять только одно блюдо – кутью (сочиво). Различие этих блюд касается в основном происхождения названий. Кутья от древнегреческого kukkia значит зерна, бобы; сочиво произошло от древнеславянского сочиться, сок. Главными составляющими любого из этих блюд являются зерновые – рис, пшеница, перловка, гречка, чечевица и т.д., а также мак и мед, сухофрукты и орехи по желанию.
Cочиво: рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан зерен пшеницы
Читай также: Купание на Крещение: Что нужно знать100 г мака
- 100 г очищенных грецких орехов
- 3 столовые ложки меда
Способ приготовления:
Зерна пшеницы растолочь в деревянной ступе, подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Потом ядро надо отделить от шелухи, просеивая и промывая. Сварить рассыпчатую постную кашу на воде, добавив к крупе 2-3 стакана воды.
Растереть мак до получения макового молочка, добавить к нему мед, перемешать и положить в пшеничную кашу. В самом конце добавить толченые грецкие орехи.
Ранее мы писали, где можно искупаться на Крещение 2020.
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