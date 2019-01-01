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Крещение 2020: Где безопасно окунуться в прорубь в Киеве

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Где можно искупаться на Крещение, а также список противопоказаний для купания в проруби .

Крещение 2020: Где безопасно окунуться в прорубь в Киеве
Крещение 2020: Где безопасно окунуться в прорубь в Киеве
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19 января 2020 православные христиане и греко-католики отмечают Иорданов день или Крещение. Это третий завершающий праздник рождественского цикла. Именно в этот день, согласно Библии, Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя. Согласно преданию, тогда на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя, а голос с небес сказал: “Ты Сын Мой любимый, в Тебе Мое благоволение!“.

Христиане верят, что в день Крещения 19 января вода в водоемах становится целебной. Украинцы часто купаются в Крещения, чтобы оздоровиться или смыть с себя грехи.

Купаются обычно в специально прорезанной проруби “иордани“ - часто в форме креста. Священник читает молитву и освящает иордань, затем желающие искупаться трижды заходят в воду, произнося молитву. 

Если вы решили поддержать традицию впервые - не забудьте взять с собой необходимые вещи, которые мы перечислим ниже, и убедитесь, что у вас нет серьезных проблем со здоровьем.

  • Что нужно взять с собой на Крещение:

теплый халат и полотенце, сменную теплую одежду и шерстяные носки; купальник или плавки; не скользкие тапочки.

  • Где купаться на Крещение 2020 в Киеве:

Основных локаций, в которых безопасно можно окунуться в иордани в разных районах Киева - 9, предлагаем узнать, где они находятся:

  • Гидропарк

Гидропарк считается одной из самых популярных крещенских локаций - тут окунаются политики, чиновники и звезды шоу-биза. Воду освящают высшие церковные сановники. Около иордани дежурят спасатели и медик, рядом есть пляж с кабинками для переодевания. Обычно иордань устанавливают возле часовни Крещения Господнего. На Гидропарке в день Крещения проводят масштабные  народные гулянья. 

Место проведения: станция метро Гидропарк.

  • Экстрим-парк “Х-парк“

Также окунуться в Крещение можно в парке “Муромец“ (бывший “Дружбы народов“). Кроме традиционного купания тут проходят целые фестивали для моржей и экстремалов -  катания на ледяных серфах, пузокерлинг, сноукейбл, тюбинг, соревнования по беговым лыжам, дрифт по льду на квадроциклах.

В парке действует зона для переодевания, а также уютное кафе, где можно согреться чаем и глинтвейном.

Место проведения: парк “Муромец“ (бывший парк Дружбы народов).

  • Оболонская набережная

Одним и самых любимых мест купания киевлян была и остается Оболонская набережная, около Свято-Покровского собора. Кроме красивых видов и множества единомышленников - тут есть  еще один секрет – воду на Оболони традиционно освящает митрополит Киевский.

Место проведения: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора).

  • Днепровская набережная

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Также популярно купаться в Крещение на Днепровской набережной состоятся около Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом. Здесь тоже часто можно увидеть политиков и звезд шоубиза.

Место проведения: Днепровская набережная, 2А.

  • Парк “Феофания“

Также 19 января можно безопасно искупаться в парке “Феофания“. Тут традиционно создают удобные для погружения проруби и места для обогрева. Также на территории парка можно купить горячую еду и напитки.

Место проведения: улица Академика Лебедева, 37.
Цена: 30 гривен (взрослые) и 10 гривен (дети и студенты)

  • Пляж “Пуща-Водица“

Также можно погрузиться на пруду Горащиха в “Пуще-Водице“. На пляже будут дежурить спасатели и медики. Возможно, после погружения будут народные гулянья. 

Место проведения: пруд Горащиха, 7 линия.

  • Парк “Радуга“

Также безопасно купаться в Крещение на озере Радужное (улица Марка Черемшины). 

Место проведения: улица Марка Черемшины

  • Набережная Днепра возле Патриаршего Собора

Также можно будет искупаться в Крещение недалеко от станции метро Левобережная. Утром, по традиции, освятят воду в Днепре - после литургии в Патриаршем соборе. Затем можно будет смело окунуться в прорубь и поучастовать в народных гуляньях. 

Место проведения: улица Никольско-Слободская.

  • Труханов остров

Также безопасно под присмотром медиков и МЧС можно на любимом всеми киевлянами Трухановом острове. С этой локации открывается живописный вид. Часто здесь тоже устраивают гулянья по случаю праздника Крещения.

Место проведения: Труханов остров.

  • Кому нельзя купаться в проруби:

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Медики предупреждают, что людям с таким болезнями - ни в коем случае нельзя купаться на Крещение:

  • бронхиальная астма и лор-органы;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • диабет;
  • ожирение;
  • заболевания центральной и периферической нервной системы;
  • заболевания моче-половой системы;
  • псориаз и экзема.
  • категорически запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения

При наличии хронических заболеваний врачи советуют закаляться постепенно, а в день Крещения Господня просто принять контрастный душ.

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Теги: крещение, где купаться на крещение, праздники, прорубь, оздоровление
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Источник: IVONA bigmir)net

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