Где можно искупаться на Крещение, а также список противопоказаний для купания в проруби .

Крещение 2020: Где безопасно окунуться в прорубь в Киеве Pinterest

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19 января 2020 православные христиане и греко-католики отмечают Иорданов день или Крещение. Это третий завершающий праздник рождественского цикла. Именно в этот день, согласно Библии, Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя. Согласно преданию, тогда на Иисуса сошел Святой Дух в образе голубя, а голос с небес сказал: “Ты Сын Мой любимый, в Тебе Мое благоволение!“.

Христиане верят, что в день Крещения 19 января вода в водоемах становится целебной. Украинцы часто купаются в Крещения, чтобы оздоровиться или смыть с себя грехи.

Купаются обычно в специально прорезанной проруби “иордани“ - часто в форме креста. Священник читает молитву и освящает иордань, затем желающие искупаться трижды заходят в воду, произнося молитву.

Если вы решили поддержать традицию впервые - не забудьте взять с собой необходимые вещи, которые мы перечислим ниже, и убедитесь, что у вас нет серьезных проблем со здоровьем.

Что нужно взять с собой на Крещение:

теплый халат и полотенце, сменную теплую одежду и шерстяные носки; купальник или плавки; не скользкие тапочки.

Где купаться на Крещение 2020 в Киеве:

Основных локаций, в которых безопасно можно окунуться в иордани в разных районах Киева - 9, предлагаем узнать, где они находятся:

Гидропарк

Гидропарк считается одной из самых популярных крещенских локаций - тут окунаются политики, чиновники и звезды шоу-биза. Воду освящают высшие церковные сановники. Около иордани дежурят спасатели и медик, рядом есть пляж с кабинками для переодевания. Обычно иордань устанавливают возле часовни Крещения Господнего. На Гидропарке в день Крещения проводят масштабные народные гулянья.

Место проведения: станция метро Гидропарк.

Экстрим-парк “Х-парк“

Также окунуться в Крещение можно в парке “Муромец“ (бывший “Дружбы народов“). Кроме традиционного купания тут проходят целые фестивали для моржей и экстремалов - катания на ледяных серфах, пузокерлинг, сноукейбл, тюбинг, соревнования по беговым лыжам, дрифт по льду на квадроциклах.

В парке действует зона для переодевания, а также уютное кафе, где можно согреться чаем и глинтвейном.

Место проведения: парк “Муромец“ (бывший парк Дружбы народов).

Оболонская набережная

Одним и самых любимых мест купания киевлян была и остается Оболонская набережная, около Свято-Покровского собора. Кроме красивых видов и множества единомышленников - тут есть еще один секрет – воду на Оболони традиционно освящает митрополит Киевский.

Место проведения: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора).

Днепровская набережная

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Также популярно купаться в Крещение на Днепровской набережной состоятся около Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом. Здесь тоже часто можно увидеть политиков и звезд шоубиза.

Место проведения: Днепровская набережная, 2А.

Парк “Феофания“

Также 19 января можно безопасно искупаться в парке “Феофания“. Тут традиционно создают удобные для погружения проруби и места для обогрева. Также на территории парка можно купить горячую еду и напитки.

Место проведения: улица Академика Лебедева, 37.

Цена: 30 гривен (взрослые) и 10 гривен (дети и студенты)

Пляж “Пуща-Водица“

Также можно погрузиться на пруду Горащиха в “Пуще-Водице“. На пляже будут дежурить спасатели и медики. Возможно, после погружения будут народные гулянья.

Место проведения: пруд Горащиха, 7 линия.

Парк “Радуга“

Также безопасно купаться в Крещение на озере Радужное (улица Марка Черемшины).

Место проведения: улица Марка Черемшины

Набережная Днепра возле Патриаршего Собора

Также можно будет искупаться в Крещение недалеко от станции метро Левобережная. Утром, по традиции, освятят воду в Днепре - после литургии в Патриаршем соборе. Затем можно будет смело окунуться в прорубь и поучастовать в народных гуляньях.

Место проведения: улица Никольско-Слободская.

Труханов остров

Также безопасно под присмотром медиков и МЧС можно на любимом всеми киевлянами Трухановом острове. С этой локации открывается живописный вид. Часто здесь тоже устраивают гулянья по случаю праздника Крещения.

Место проведения: Труханов остров.

Кому нельзя купаться в проруби:

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Медики предупреждают, что людям с таким болезнями - ни в коем случае нельзя купаться на Крещение:

бронхиальная астма и лор-органы;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

диабет;

ожирение;

заболевания центральной и периферической нервной системы;

заболевания моче-половой системы;

псориаз и экзема.

категорически запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения

При наличии хронических заболеваний врачи советуют закаляться постепенно, а в день Крещения Господня просто принять контрастный душ.

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