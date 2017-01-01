Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Купание на Крещение: что нужно знать

Комментариев: 0
Крещение Господне отмечается ежегодно 19 января.

Купание на Крещение: что нужно знать
Купание на Крещение: что нужно знать
shutterstock.com

Читай также: Крещение Господне: История, традиции и приметы праздника

Приближается великий праздник – Крещение Господне. Все знают, что 19 января существует традиция окунаться в прорубь, поскольку считается, что именно в этот день вода обретает целебную силу, а тот, кто искупается в проруби на Крещение, будет здоров и благополучен весь год.

Однако нужно помнить, дабы не навредить здоровью, окунаться в прорубь без подготовки не стоит. 
 
Стоит ли погружаться в прорубь
Купание в проруби или очень холодной воде, хождение босиком по снегу, мокрым камням способно спасти от множества болезней. Но прежде чем решиться на погружение в прорубь, желательно пройти несколько процедур закаливания, поговорить с опытным специалистом, насколько целесообразна такая процедура для тебя.
 
Моржевание при всей своей полезности наделено рядом противопоказаний. За одно погружение в прорубь моржи теряют около 3-х килокалорий тепла на каждый килограмм массы тела. Чтобы защититься и попытаться сохранить тепло, от периферической нервной системы поступает сигнал сужать сосуды и направлять кровь к жизненно важным органам. Учащается ритм сердца, но кровь циркулирует в меньших объемах, из-за этого артериальное давление увеличивается. В особенности, рискованным является погружение в прорубь после бани. Если у тебя слабое сердце, учти, что подобная процедура способна оказаться критической.
 
Кроме этого от купание в проруби категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями, болезнями нервной системы, щитовидной железы, почек, больным сахарным диабетом и пожилым. Беременным женщинам также лучше воздержаться от моржевания.
Купание на Крещение: что нужно знать
Купание на Крещение: что нужно знать
Pinterest

 
Чем поможет обливание

Читай также: Крещенские морозы 2020

Обливание полезно: утром – для создания хорошего настроения, бодрости духа, вечером – для того, чтобы был хорошим сон. Общее обливание способно оказать тонизирующее действие. Обливание также используют для закаливания. Но важно проводить эту процедуру правильно.
 
Не начинай обливания внезапно и резко, это может принести вам вред. Начальный этап этой процедуры – обтирание. На протяжении нескольких дней надо обтираться махровой варежкой или влажным полотенцем по утрам. Обливания рекомендуют начинать с температуры воды в 36-34 градусов, каждый день снижать температуру на 1 или 2 градуса, до тех пор, пока температура воды не будет равна 22-25 градусов. После этой процедуры разотри тело махровым полотенцем до состояния покраснения кожи.
 
Чтобы подготовить организм к купанию в проруби на Крещение, сначала 2-3 дня обливай холодной водой предплечья и голени в течение 2-х секунд , следующие 2-3 дня – руки и ноги, и лишь когда организм адаптировался к холоду, можно обливать все тело. В последнюю очередь необходимо обливать холодной водой голову. Завершать процедуру нужно контрастным душем.
 
Поделись:
Теги: крещение, крещение 2020, купание на крещение, купание в проруби на крещение, крещение купание, крещение 2020 когда купаться, крещение в 2020 году, крещение руси, крещение 2020 дата, крещение дата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: udoktora.net, for-ua.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь